Rzodkiewka w diecie. Doceniano ją dawno temu

W starożytnym Egipcie zajadali się nią nie tylko faraonowie. Była warzywem na tyle cenionym, że używano jej jako zapłaty dla robotników budujących piramidy. O zdrowotnych właściwościach rzodkiewki głośno było także w średniowiecznej Europie. Cieszyła się opinią naturalnego środka regulującego trawienie. Wierzono również, że degustacja warzywa o nieco pikantnym smaku działa oczyszczająco na umysł.

Warzywny symbol wiosny. Smakosze zacierają ręce

To jedna z nowalijek, na którą czeka się najbardziej. Rzodkiewka należy do grona pierwszych świeżych warzyw dostępnych po zimie, więc ułatwia wyjście z dietetycznej stagnacji. Trzeba jednak zachować czujność podczas zakupów. Unikać należy rzodkiewek nienaturalnych rozmiarów, z przebarwieniami, pęknięciami i pomarszczoną skórką. Dobre rzodkiewki są twarde, sprężyste i mają intensywny kolor.

Upewnij się, że wybierasz rzodkiewki najlepszej jakości 123RF/PICSEL

Właściwości rzodkiewki. Wiosną docenisz je najbardziej

Niepozorne warzywo uprzyjemni pożegnanie z zimą i pomoże wejść w sezon wiosenny z nową energią. Rzodkiewka to bardzo dobre źródło witaminy C, wzmacniającej odporność. Za sprawą olejku gorczycowego i siarki świetnie oczyszcza nos oraz zatoki. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, więc stanie się cennym elementem domowej apteczki podczas sezonowych przeziębień i pogorszenia formy.

Z racji tego, że w składzie warzywa nie brakuje witaminy K, korzystnie wpływa na procesy krwiotwórcze i przeciwdziała anemii. Z kolei minerały, zwłaszcza potas, wspomagają koncentrację, pamięć i pracę serca.

Jedz, by zrzucić zimową oponkę

Rzodkiewka bogata w witaminy z grupy B wpływa korzystnie na usprawnienie procesów metabolicznych. Jest niskokaloryczna (100 g to zaledwie 15 kcal) i zawiera błonnik pokarmowy, który warunkuje prawidłową pracę jelit oraz przemianę materii.

Nie bez znaczenia jest sam proces jedzenia. Chrupiąca konsystencja wydłuża czas gryzienia. To z kolei sprawia, że mózg szybciej rejestruje fakt przyjęcia pokarmu i sytość. Łatwiej jest więc panować nad wielkością zjadanej porcji, a rezygnacja z dokładki przestaje być wyrzeczeniem. Trik genialny w swej prostocie. Przyda się wszystkim osobom, które po zimie zauważyły, że ubrania stały się bardziej ciasne, a wałeczki wyraźnie zarysowują się nad paskiem spodni czy spódnicy.

Produkt na zmęczoną cerę i kruche paznokcie

Choć zewnętrza pielęgnacja skóry wydaje się często najsensowniejszą opcją dbania o urodę, nie można w tym kontekście bagatelizować znaczenia jadłospisu. Bogaty skład rzodkiewki przekłada się na poprawę wyglądu poszarzałej cery, przez którą wyglądamy na zmęczonych. Nie da się ukryć, że taki stan rzeczy wizualnie dodaje lat. Włączenie warzywa do diety poleca się przy trądziku i skórze łojotokowej.

Właściwości królowej nowalijek wiążą się także z poprawą stanu paznokci, zwłaszcza łamliwych i matowych. Pomagają zadbać o fryzurę, ograniczając wypadanie włosów, tendencję do łupieżu i przetłuszczania.

