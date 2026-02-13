Spis treści: Co jeść, aby zmniejszyć ochotę na słodycze? Jak działają na organizm produkty wysokobiałkowe? Co konkretnie jeść, aby zmniejszyć ochotę na słodycze? Wysokobiałkowa przekąska na słodko - przepis

Co jeść, aby zmniejszyć ochotę na słodycze?

Słodkie przekąski bywają bardzo podstępne. Wystarczy, że pozwolisz sobie raz czy drugi na deser, a możesz szybko spaść w nawyk codziennego dogadzania sobie słodkościami. Skutki zbyt częstego jedzenia cukru bywają fatalne i wiążą się nie tylko z przybieraniem na wadze, ale wieloma chorobami - m.in. miażdżycą, cukrzycą czy nadciśnieniem. Jeśli chcesz wyrwać się z sideł uzależniających słodyczy, wystarczy, że włączysz do diety wysokobiałkowe przekąski. Dlaczego takie produkty są w stanie zminimalizować ilość zjedzonych słodyczy w ciągu dnia, a tym samym wspomóc odchudzanie?

Jak działają na organizm produkty wysokobiałkowe?

Dzisiejsze zalecenia dietetyczne, które przekazuje zdecydowana większość ekspertów ds. żywienia, mówią, aby w codziennym jadłospisie uwzględniać większą ilość białka. Ten składnik jest bowiem w stanie znacznie ułatwić odchudzanie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż białko trawi się wolniej, aniżeli węglowodany, tak więc organizm człowieka potrzebuje na to więcej energii i czasu. Ponadto produkty proteinowe wpływają na hormony sterujące apetytem. Zdaniem dietetyków osoby, które każdy posiłek wzbogacają o białko, poprawiają bilans energetyczny i zapewniają sobie prawidłowy poziom glukozy we krwi. Należy też pamiętać, że wysokobiałkowe śniadania, obiady oraz kolacje są bardziej sycące, tak więc zmniejszają chęć podjadania między posiłkami.

Co konkretnie jeść, aby zmniejszyć ochotę na słodycze?

Jeśli zależy ci na tym, aby pozbyć się ciągłej ochoty na słodycze, włącz do swojego codziennego menu następujące produkty:

jogurt naturalny, wysokobiałkowy np. skyr

serek wiejski

jajka (najlepiej gotowane na twardo lub miękko)

ryby - może to być np. tuńczyk, śledzie, wędzona makrela

hummus

pieczoną ciecierzycę

koktajle wysokobiałkowe

niewielkie ilości orzechów - garść dziennie

Wysokobiałkowa przekąska na słodko - przepis

Świetnym patentem będą również domowe, proteinowe batoniki czy ciasteczka, które w łatwy sposób przygotujesz samodzielnie. Jako słodzidła, zamiast cukru możesz użyć np. dojrzałego banana lub suszone daktyle. Źródłem białka w takiej przekąsce może być np. twaróg, serek wiejski, skyr lub odżywka białkowa. Przepisów na takie rarytasy w sieci jest mnóstwo. Jednym z wielu podzieliły się na Instagramie influencerki - Monika i Angelika Kuczma, autorki książki kulinarnej z przepisami na zdrowe słodkości. Ich propozycja to proteinowe, kokosowe batoniki. Oto czego będziesz potrzebować, aby je przygotować.

Domowe batoniki proteinowe będą świetną alternatywą dla słodyczy. Pamiętaj jednak, aby nie objadać się nimi do woli 123RF/PICSEL

Składniki 250 g twarogu

200 g serka wiejskiego

50 g ksylitolu

1 jajko

15 kropel kokosowego aromatu

1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej

50 g czekolady bez cukru

wiórki kokosowe

Sposób przygotowania:

Zblenduj na gładką masę twaróg, serek, jajko, ksylitol, skrobię. Dodaj kokosowy aromat i wymieszaj. Masę przełóż do foremek i piecz w 170 st. C przez 25 min. Gdy batoniki ostygną, polej je rozpuszczoną czekoladą i posyp wiórkami kokosowymi - czytamy na Instagramie.

