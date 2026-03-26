Włącz do diety te składniki. Możesz cofnąć stłuszczenie wątroby

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Stłuszczenie wątroby nie bez przyczyny bywa nazywane "epidemią XXI wieku". Trudno się dziwić, skoro w krajach rozwiniętych zmaga się z nią nawet 25 proc. dorosłej populacji. Czynnikiem ryzyka jest otyłość, cukrzyca typu 2., a także niezdrowa dieta bogata w cukry proste i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Znany dietetyk zdradza jednak prosty sposób, by znacznie cofnąć stłuszczenie wątroby.

Kobieta w koszuli w kratę przygotowuje potrawę przy kuchennym blacie, obok jabłko i pomarańcza na talerzu
Sprawdź, jak cofnąć stłuszczenie wątroby

Spis treści:

  1. Znany dietetyk zdradza, jak cofnąć stłuszczenie wątroby
  2. Tak obniżysz poziom tłuszczu w wątrobie
  3. Jak chronić się przed stłuszczeniem wątroby?

Znany dietetyk zdradza, jak cofnąć stłuszczenie wątroby

Prawidłowe funkcjonowanie wątroby jest podstawą dobrego samopoczucia i pracy organizmu. Stłuszczenie wątroby może długo nie dawać charakterystycznych objawów, ale z czasem możemy zaobserwować pogorszenie nastroju, apatię, zaburzenia snu, brak apetytu, problemy z koncentracją, a wreszcie ból w prawym podżebrzu.

Na szczęście stłuszczenie wątroby można cofnąć, o czym mówi w swoim filmie dietetyk dr Bartek Kulczyński. Powołuje się on na nowe badania, które wykazały, że suplementowanie witaminy E w dawce 300 mg dziennie zmniejsza stany zapalne wątroby, a także stłuszczenie i zwłóknienie jej komórek. Suplementację zawsze należy jednak skonsultować z lekarzem, zwłaszcza w przypadku schorzeń serca i przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.

Alternatywą dla suplementacji może być spożywanie produktów bogatych w witaminę E, a więc oliwy, oleju z kiełków pszenicy, pestek słonecznika, migdałów czy orzechów laskowych.

Badania wykazały, że dieta bogata w witaminę E zmniejsza ryzyko stłuszczeniowego zapalenia wątroby nawet o 52 proc.

Zobacz również:

Masz wysoki cholesterol? Te produkty mogą obniżyć go szybciej, niż myślisz
Zdrowie i choroby

Masz wysoki cholesterol? Te produkty naprawdę mogą pomóc. Dietetycy wskazują konkretną listę

Tak obniżysz poziom tłuszczu w wątrobie

Dr Kulczyński zdradza też, że ilość tłuszczu w wątrobie można zredukować dzięki niacynie, a więc witaminie B3. Najwięcej tej cennej substancji znajdziemy w mięsie kurczaka, indyka czy wołowinie, rybach, brązowym ryżu oraz orzeszkach ziemnych. Regularne spożywanie produktów bogatych w niacynę może zmniejszać stłuszczenie wątroby nawet o 37 proc.

Jajka w koszulkach to doskonały pomysł na smaczne śniadanie
Żółtko jaj to bogate źródło choliny, która chroni przed stłuszczeniem wątroby

Jak chronić się przed stłuszczeniem wątroby?

Dietetyk dotarł też do badań, które mówią, że niektóre substancje mogą chronić przed gromadzeniem się tłuszczu w wątrobie. Jedną z nich jest cholina (witamina B4), która znajduje się w żółtkach jaj, wołowinie, drobiu, dorszu, łososiu, migdałach czy brokułach.

Pomocne są również kwasy omega-3, które nie tylko zmniejszają ryzyko stłuszczenia wątroby aż o 50 proc., ale pomagają też odwrócić ten proces. Najlepszym źródłem kwasów omega-3 są tłuste ryby morskie, np. makrela, łosoś czy tuńczyk.

Wsparciem w walce ze stłuszczeniem wątroby jest również znajdująca się w mięsie i produktach mlecznych L-karnityna. Odpowiada ona za transport kwasów tłuszczowych i ogranicza gromadzenie się tłuszczu w wątrobie.

Do codziennej diety warto też włączyć 2 filiżanki czarnej kawy dziennie, a także oliwę z oliwek, która poprawia profil lipidowy.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
Prof. Bogdański: Nie odchudzajmy się – leczmy otyłośćinteriaINTERIA.PL

Najnowsze