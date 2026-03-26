Znany dietetyk zdradza, jak cofnąć stłuszczenie wątroby

Prawidłowe funkcjonowanie wątroby jest podstawą dobrego samopoczucia i pracy organizmu. Stłuszczenie wątroby może długo nie dawać charakterystycznych objawów, ale z czasem możemy zaobserwować pogorszenie nastroju, apatię, zaburzenia snu, brak apetytu, problemy z koncentracją, a wreszcie ból w prawym podżebrzu.

Na szczęście stłuszczenie wątroby można cofnąć, o czym mówi w swoim filmie dietetyk dr Bartek Kulczyński. Powołuje się on na nowe badania, które wykazały, że suplementowanie witaminy E w dawce 300 mg dziennie zmniejsza stany zapalne wątroby, a także stłuszczenie i zwłóknienie jej komórek. Suplementację zawsze należy jednak skonsultować z lekarzem, zwłaszcza w przypadku schorzeń serca i przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.

Alternatywą dla suplementacji może być spożywanie produktów bogatych w witaminę E, a więc oliwy, oleju z kiełków pszenicy, pestek słonecznika, migdałów czy orzechów laskowych.

Badania wykazały, że dieta bogata w witaminę E zmniejsza ryzyko stłuszczeniowego zapalenia wątroby nawet o 52 proc.

Tak obniżysz poziom tłuszczu w wątrobie

Dr Kulczyński zdradza też, że ilość tłuszczu w wątrobie można zredukować dzięki niacynie, a więc witaminie B3. Najwięcej tej cennej substancji znajdziemy w mięsie kurczaka, indyka czy wołowinie, rybach, brązowym ryżu oraz orzeszkach ziemnych. Regularne spożywanie produktów bogatych w niacynę może zmniejszać stłuszczenie wątroby nawet o 37 proc.

Żółtko jaj to bogate źródło choliny, która chroni przed stłuszczeniem wątroby 123RF/PICSEL

Jak chronić się przed stłuszczeniem wątroby?

Dietetyk dotarł też do badań, które mówią, że niektóre substancje mogą chronić przed gromadzeniem się tłuszczu w wątrobie. Jedną z nich jest cholina (witamina B4), która znajduje się w żółtkach jaj, wołowinie, drobiu, dorszu, łososiu, migdałach czy brokułach.

Pomocne są również kwasy omega-3, które nie tylko zmniejszają ryzyko stłuszczenia wątroby aż o 50 proc., ale pomagają też odwrócić ten proces. Najlepszym źródłem kwasów omega-3 są tłuste ryby morskie, np. makrela, łosoś czy tuńczyk.

Wsparciem w walce ze stłuszczeniem wątroby jest również znajdująca się w mięsie i produktach mlecznych L-karnityna. Odpowiada ona za transport kwasów tłuszczowych i ogranicza gromadzenie się tłuszczu w wątrobie.

Do codziennej diety warto też włączyć 2 filiżanki czarnej kawy dziennie, a także oliwę z oliwek, która poprawia profil lipidowy.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Prof. Bogdański: Nie odchudzajmy się – leczmy otyłość interia INTERIA.PL