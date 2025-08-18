Dlaczego niektóre jajka trudno obrać ze skorupki?

Najtrudniej obrać jajka, które są świeże - ich białko ma niższe pH i mocniej przylega do błony pod skorupką. Z czasem przez mikrootwory w skorupce z jajka uwalnia się dwutlenek węgla, przez co pH rośnie, a białko samoistnie coraz bardziej oddziela się od błonki. To dlatego znacznie łatwiej obierać jajka kupione w sklepie - zazwyczaj leżą tam kilka dni. Za to świeże jaja "prosto od kury" są smaczne, ale wymagają specjalnych zabiegów, by nie podziurawić białka w czasie obierania.

Inną przyczyną trudności z obieraniem jajek jest nieodpowiedni czas gotowania - zbyt krótki lub za długi. Optymalnie powinno to być 8-10 minut. W tym czasie białko zdąży się ściągnąć i będzie bardziej odporne na uszkodzenia. Od razu po ugotowaniu jajka należy zalać zimną wodą.

Najlepszy patent na łatwe obieranie jajek

Specjaliści twierdzą, że jajko musi mieć przynajmniej tydzień, żeby łatwo się je obierało ze skorupki. Niestety to świeże jajka smakują najlepiej. Na szczęście istnieje łatwa metoda, która pozwala ominąć ten problem. Do wody, w której gotujesz jajka, wystarczy dodać ocet (łyżka octu na litr wody), który sprawia, że skorupka staje się bardziej porowata, a dodatkowo denaturuje białko, które znacznie łatwiej się oddziela. Bez obaw - ocet w wodzie nie ma żadnego wpływu na smak jajka, za to znacznie ułatwia jego obieranie.

Jedz gotowane na miękko lub twardo jajka, jeśli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka warto jeść z wielu względów - nie tuczą, zawierają dużo pełnowartościowego białka, sycą na długo i dzięki temu ułatwiają odchudzanie lub utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Znajdziemy w nich wiele cennych dla organizmu witamin i minerałów: witaminy A, D, E i K, witaminy z grupy B, a także fosfor, żelazo, wapń, magnez, potas i cynk. Jajka korzystnie wpływają na zdrowie - szczególnie na narząd wzroku i układ nerwowy. Wbrew panującym do niedawna przekonaniom nie przyczyniają się też do wzrostu poziomu złego cholesterolu. Wręcz przeciwnie - pomagają regulować poziom dobrego i złego cholesterolu.

