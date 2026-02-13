Spis treści: Czym może zatkać się zlew w kuchni? Jak udrożnić rury bez chemii? Patent za zatkany odpływ. Domowy odtłuszczacz to hit Jak przygotować naturalny wywar z cytrusów do odtykania rur?

Czym może zatkać się zlew w kuchni?

Chyba każdy z nas nie raz musiał stanąć przed wyzwaniem udrożniania kuchennego odpływu. Mimo iż wydaje się nam, że odpowiednio dbamy o jego czystość, nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń, które przypadkowo się tam dostaną, po czasie mogą utrudnić przepływ wody i powodować nieprzyjemne zapachy ze zlewu. Pojawia się wówczas nierzadko bulgotanie oraz cofająca się woda. Bardzo często winą nie są resztki jedzenia, a coś, co wiele osób wylewa do zlewu, nie mając pojęcia o konsekwencjach. Chodzi o tłuszcz po smażeniu np. kotletów, resztki sosów i tłustych potraw.

Olej czy masło po podgrzaniu są płynne, jednak w rurach stygną i robię się twarde. Tym samym tworzą lepką warstwę, które przylega do rur, obklejając wszystko dookoła. W taki oto sposób powstaje tzw. "korek tłuszczowy" będący najczęstszą przyczyną zatykających się, kuchennych odpływów.

Jak udrożnić rury bez chemii?

Na rynku istnieje wiele środków chemicznych, które skutecznie odtykają rury. Należy jednak pamiętać, że używanie ich regularnie nie jest obojętne dla naszego zdrowia, a podczas kontaktu z takim specyfikiem należy zachować szczególną ostrożność, bowiem jest żrący. Zachęcamy wiec, aby wypróbować patent, który opiera się wyłącznie na naturalnych składnikach, a posiada wysoką skuteczność. Chodzi o kuchenny "wywar", działający jak naturalny odtłuszczacz.

W przypadku "tłuszczowego korka", udrożnianie zlewu w sposób mechaniczny na niewiele się zda 123RF/PICSEL

Patent za zatkany odpływ. Domowy odtłuszczacz to hit

Do udrażniania zatkanego zlewu w kuchni świetnie sprawdzi się wywar przygotowany z obierków po cytrusach (cytryn, pomarańczy, grejpfrutów, limonek). Owoce te zawierają naturalne kwasy organiczne, które nie tylko uwalniają napięcie powierzchniowe tłuszczu, ale również dzięki olejkom eterycznym neutralizują nieprzyjemne zapachy. Gdy wlejesz do odpływu taki naturalny odtłuszczacz, zaschnięty olej czy masło zostaną rozpuszczone, a osad wypłukany.

Jak przygotować naturalny wywar z cytrusów do odtykania rur?

Naturalny odtłuszczacz możesz przygotować na dwa sposoby - jeśli zależy ci na tym, aby zapobiec zatykaniu się zlewu lub gdy jest zapchany w niewielkim stopniu, ugotuj wywar wyłącznie z obierek po cytrusach. Taki zabieg profilaktycznie warto stosować raz w tygodniu.

Obierki z kilku cytrusów gotuj w litrze wody przez około 5-7 minut. Następnie gorący wywar wlewaj powoli do zlewu i pozostaw na co najmniej kilka minut (pamiętaj, aby w tym czasie nie puszczać zimnej wody).

Aby jednak wzmocnić efekt po starych osadach, użyj dodatkowo kwasku cytrynowego i soli kuchennej.

Do wywaru dodaj łyżkę kwasku cytrynowego i 2 łyżki soli Gorącą wodę z kwaskiem oraz solą wlewaj do zlewu partiami Zabieg powtórz raz jeszcze po 30 minutach

Pamiętaj, aby w czasie mycia patelni czy innych naczyń z pozostałościami oleju, nie spłukiwać tłuszczu zimną wodą. Takie działanie zwiększa bowiem ryzyko powstawanie zatorów.

