Dlaczego zlew się zatyka? Najczęstsze przyczyny

Zazwyczaj winna jest codzienna nieuwaga. Zazwyczaj powodem niedrożności zlewu stają się resztki jedzenia, tłuszcz oraz osady z detergentów. W kuchni do odpływu trafiają drobne kawałki jedzenia, fusy, resztki olejów czy sosów, które z czasem osadzają się na ściankach rur.

Tłuszcz po ostygnięciu twardnieje i działa jak lep, do którego przyklejają się kolejne zanieczyszczenia. W efekcie rury stopniowo "zwężają się", co łatwo zauważyć, gdy woda przestaje swobodnie spływać.

Zatkany odpływ rozpoznasz po zapachu

Zatkanego zlewu nie sposób ignorować. Zalegająca woda i odpadki sprzyjają rozwojowi bakterii i powodują nieprzyjemne zapachy, które rozchodzą się po całej kuchni. Czasem bywają wyczuwalne nawet w innych pomieszczeniach. Długotrwałe problemy z odpływem zwiększają też ryzyko cofania się brudnej wody oraz uszkodzenia instalacji. Nie trzeba chyba dodawać, że takie naprawy wymagają już kosztownej interwencji specjalistów. Im wcześniej zareagujesz, tym łatwiej uniknąć przykrych konsekwencji.

Tabletka do zmywarki jako sposób na udrożnienie zlewu

Produkt ten powinni mieć pod ręką nie tylko właściciele zmywarek. Tabletki czyszczące okazują się znacznie bardziej wszechstronne niż mogłoby się wydawać. Pisaliśmy już o czyszczeniu piekarnika tabletką do zmywarki, więc czas zaprezentować jej kolejne praktyczne oblicze.

Została stworzona z myślą o rozpuszczaniu nawet uporczywego tłuszczu, resztek jedzenia i osadów z brudu. Właśnie takie właściwości są na wagę złota, gdy chcemy pozbyć się zastojów w rurach. Tabletki do zmywarki zawierają enzymy czyszczące, które celująco rodzą sobie z zabrudzeniami typowymi dla kuchni. Jak ich używać?

Sprawa jest prosta. Do półlitrowego naczynia (wystarczy najzwyklejszy słoik) wlej gorącą wodę, następnie rozpuść jedną tabletkę do zmywarki. Wymieszaj, wlej do odpływu i został na co najmniej pół godziny. Następnie spłucz obficie ciepłą wodą. Różnica będzie zauważalna od razu.

Domowy sposób na niedrożny zlew. Skąd bierze się jego działanie?

Tabletka do zmywarki łączy właściwości odtłuszczające i działanie rozpuszczające organiczne resztki. Gorąca woda aktywuje jej składniki, dzięki czemu łatwiej docierają do miejsc, w których nagromadził się brud. Należy pamiętać, że metoda sprawdza się najlepiej przy częściowych zatorach. Przy całkowicie zatkanych rurach potrzebne będzie inne, mechaniczne rozwiązanie. Patent z tabletkami do zmywarki warto stosować profilaktycznie - raz na dwa tygodnie, aby nie dopuszczać do zatykania się rur.

