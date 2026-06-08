Spis treści: Ręczniki tracą miękkość i chłonność. Dlaczego tak się dzieje? Pranie ręczników z płynem do płukania. To nie jest dobry pomysł Gliceryna do prania ręczników nie ma sobie równych Jak prać ręczniki, by służyły jak najdłużej?

Ręczniki tracą miękkość i chłonność. Dlaczego tak się dzieje?

Można byłoby stwierdzić, że wszystkie rzeczy z czasem się zużywają. W przypadku ręczników do głosu dochodzi właściwie nieustanna eksploatacja. Materiał ciągle ma styczność z wilgocią, detergentami oraz wysoką temperaturą podczas prania i suszenia. Pod wpływem tych czynników włókna ulegają uszkodzeniem, a między nimi gromadzą się pozostałości środków piorących i minerały obecne w twardej wodzie.

W efekcie ręczniki stają się sztywne i mniej chłonne. Zamiast skutecznie pochłaniać wilgoć, zaczynają jedynie przemieszczać ją po powierzchni skóry. Zdecydowanie nie o takie doznania nam chodzi, gdy kończymy kąpiel.

Pranie ręczników z płynem do płukania. To nie jest dobry pomysł

Tuż przed uruchomieniem pralki wiele osób odruchowo sięga po płyn do płukania. Detergent kojarzony jest z przyjemnym zapachem i miękkością tkanin. W przypadku prania ręczników przynosi jednak więcej szkody niż pożytku. Płyny do płukania pozostawiają na włókach cienką warstwę substancji zmiękczających, która nie tylko spłaszcza materiał, ale może też ograniczać jego zdolność do wchłaniania wody.

Gliceryna do prania ręczników nie ma sobie równych

Coraz chętniej rezygnujemy z kupowania kolejnych detergentów na rzecz bardziej naturalnych metod zwalczania brudu, plam i osadów. Tendencja ta nie omija prania. Okazuje się, że środkiem, który pomoże przywrócić ręcznikom puszystość jest gliceryna.

Substancję wykorzystuje się w produkcji kosmetyków ze względu na jej właściwości higroskopijne. W przypadku tkanin pomaga zachować elastyczność włókien. Dzięki regularnemu stosowaniu ręczniki nie stają się płaskie jak naleśnik i za każdym razem doskonale wchłaniają wodę. Wystarczy wlać niewielką ilość gliceryny do przegrody na płyn do płukania i ustawić odpowiedni program piorący.

Jak prać ręczniki, by służyły jak najdłużej?

Po praniu ręczniki muszą porządnie wyschnąć 123RF/PICSEL

Odpowiednia pielęgnacja ręczników nie kończy się na wyborze dodatków do prania. Istotny jest także umiar w ilości detergentów. Nadmiar proszku lub płynu nie zwiększa skuteczności prania, a może prowadzić do odkładania się osadów we włóknach. Należy również unikać przepełniania bębna pralki. Potrzeba przestrzeni, żeby ręczniki zostały dokładnie wypłukane.

Co jakiś czas warto wykonać pranie oczyszczające z dodatkiem octu. Produkt ten świetnie sprawdza się w usuwaniu pozostałości detergentów i jest sprzymierzeńcem puchatych ręczników.

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