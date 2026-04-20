Spis treści: Czym są kapary i dlaczego Włosi tak chętnie ich używają? Czy kapary są zdrowe? Poznaj ich właściwości Jak używać kaparów w kuchni - najważniejsze zasady Do czego Włosi najczęściej dodają kapary? Prosty przepis. Sos pomidorowy z kaparami jak u Włochów

Czym są kapary i dlaczego Włosi tak chętnie ich używają?

Kapary to pąki kwiatowe pochodzące z kapara ciernistego - rośliny uprawianej w regionach śródziemnomorskich. W kulinariach najczęściej wykorzystuje się je po uprzednim zakonserwowaniu - najczęściej w soli lub occie. Kapary są szczególnie cenione w kuchni włoskiej. To niezastąpiony składnik między innymi spaghetti alla puttanesca czy warzywnego gulaszu caponata.

Dlaczego kapary podkręcają smak lepiej niż sól?

Te smakowite pąki kwiatowe oferują zdecydowanie bogatszy profil smakowy, który idealnie sprawdza się w makaronach, zapiekankach lub innych daniach kuchni włoskiej. W przypadku kaparów słonych, mówimy tu nie tylko o smaku słonym, ale również lekko kwaśnym i subtelnie pikantnym.

Czy kapary są zdrowe? Poznaj ich właściwości

Kapary zawierają wiele cennych składników odżywczych. Znajdziemy w nich między innymi witaminy (jak na przykład witamina K, witamina C czy witamina A) i minerały (między innymi sód, magnez, miedź czy wapń), które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

W kaparach znajduje się również kwercetyna. To silny antyoksydant, który chroni komórki przed działaniem wolnych rodników i tym samym obniża poziom stresu oksydacyjnego w organizmie. Kwercetyna działa przeciwzapalnie, a także wspiera układ sercowo-naczyniowy.

Jak używać kaparów w kuchni - najważniejsze zasady

W wielu przypadkach kapary są w stanie zastąpić tradycyjną sól. Ich bogaty smak idealnie sprawdza się w różnego rodzaju sałatkach, makaronach lub zapiekankach. Niektórzy używają ich również do przyrządzania aromatycznych past (na przykład na kanapkę) czy sosów.

Dodaj do sosu lub sałatki. Kapary działają jak naturalny wzmacniacz smaku

Do czego Włosi najczęściej dodają kapary?

Oprócz wspomnianego spaghetti alla puttanesca czy caponaty, pąki często wykorzystuje się do przygotowania focacci czy pizzy. Nierzadko stanowią genialne uzupełnienie owoców morza lub ryb. Warto wymienić tutaj również piccatę, czyli mięso smażone w sosie z cytryny, pietruszki, kaparów i masła.

Jakie są najważniejsze zasady, jeśli chodzi o wykorzystanie kaparów w kuchni? Przede wszystkim najlepiej dozować je dość uważnie - intensywny smak pąków może zdominować danie. Co więcej, przed użyciem kaparów dobrze je opłukać z nadmiaru soli i octu. Pamiętajmy również o tym, by używać kaparów na zimno lub dodawać je do potraw już pod sam koniec gotowania. Zbyt długa obróbka termiczna może pozbawić je charakterystycznego smaku.

Prosty przepis. Sos pomidorowy z kaparami jak u Włochów

Jeśli nie mieliśmy wcześniej styczności z kaparami, warto przygotować prosty sos pomidorowy z tym składnikiem. Do jego przyrządzenia potrzebne będą następujące produkty:

1 puszka pomidorów pelati;

1-2 łyżki kaparów;

2 łyżki oliwy z oliwek;

2 ząbki czosnku;

szczypta bazylii;

szczypta oregano;

świeżo zmielony pieprz.

Sposób przygotowania jest banalnie prosty.

Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy na niej posiekany w drobną kostkę czosnek. Dodajemy pomidory z puszki i przyprawy. Następnie gotujemy całość na małym ogniu przez jakieś 20 minut, aż sos zgęstnieje. Około 2 minuty przed końcem gotowania możemy dorzucić opłukane wcześniej kapary.

Gotowy sos podajemy z ulubionym makaronem. Całość warto uzupełnić świeżo startym parmezanem.

