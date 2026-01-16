Spis treści: Czy makaron jest tuczący? Jaki makaron jest najzdrowszy? Makaron przygotowuj tylko w ten sposób

Czy makaron jest tuczący?

Rezygnacja z makaronu często towarzyszy osobom, które za punkt honoru stawiają sobie zmniejszenie masy ciała. Odchudzanie to jeden z głównych punktów twoich noworocznych postanowień? A może po prostu chcesz wskoczyć w mniejszy rozmiar, więc decydujesz się na duże cięcia w swoim repertuarze żywieniowym? Jak w takiej sytuacji podejść do makaronu?

Sam makaron nie jest tuczący. O tym, czy pojawiają się nadprogramowe kilogramy, decyduje ilość spożywanych kalorii oraz jakość diety, a nie jeden konkretny produkt. Makaron dostarcza organizmowi energię w postaci węglowodanów, które są podstawowym paliwem dla ciała, zwłaszcza w kontekście pracy mózgu i mięśni.

Problem zaczyna się wtedy, gdy jemy go w bardzo dużych porcjach i w połączeniu z ciężkimi, tłustymi sosami na bazie śmietany i żółtego sera. W praktyce sam makaron nie tuczy - robi to sposób jego podawania oraz nadmiar kalorii. Jedzony w rozsądniej ilości i formie staje się elementem dobrze zbilansowanej diety.

Jaki makaron jest najzdrowszy?

Choć ze specjałami makaronowymi w pierwszej kolejności kojarzą się kulinaria włoskie, w polskiej kuchni też nie brakuje smacznych dań z tym produktem w roli głównej. Czy może być lepszy dodatek do tradycyjnego rosołu? Niejednemu smakoszowi ślinka pocieknie na samą myśl o swojskich łazankach.

Gdy mowa przede wszystkim o właściwościach odżywczych, a nie tylko walorach smakowych, wiele osób zaczyna zastanawiać się, jaki makaron jest najlepszy. Dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz w rozmowie z serwisem zdrowie.interia.pl wyjaśnia: "Najzdrowszym wyborem będą produkty pełnoziarniste, produkowane z mąki o wysokim typie, z pełnego ziarna. Zawierają więcej błonnika, witamin z grupy B i składników mineralnych oraz mają niższy indeks glikemiczny".

Ciekawą alternatywą są również makarony z roślin strączkowych, np. soczewicy albo ciecierzycy. Stanowią solidne źródło białka roślinnego i pozwalają przez długi czas utrzymać uczucie sytości. Zarówno one, jak i produkty pełnoziarniste bardzo dobrze sprawdzą się w diecie odchudzającej, kiedy zależy nam na zapobieganiu napadom głodu.

Makaron przygotowuj tylko w ten sposób

Sama obróbka ma ogromne znaczenie w kontekście jego właściwości i wpływu na zdrowie. Makaron gotowany al dente ma niższy indeks glikemiczny i nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Dzięki temu chwilę po posiłku nie doświadczymy ospałości i będziemy mieć więcej energii.

Równie ważne są dodatki. Lekki sos na bazie warzyw, oliwy z oliwek czy jogurtu naturalnego będzie znacznie lepszym wyborem niż śmietana i pierzynka z żółtego sera. Połączenie makaronu z warzywami oraz źródłem wartościowego białka sprawia, że posiłek staje się bardziej zbilansowany i korzystny dla zdrowia.

