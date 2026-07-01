Spis treści: Czym jest włoska salsa verde? Co trafia do klasycznej salsy verde? Jak zrobić ją w pięć minut? Do czego pasuje salsa verde? Czy jest zdrowa?

Czym jest włoska salsa verde?

Włoska salsa verde to zimny, surowy sos na bazie natki pietruszki, oliwy, octu, czosnku, kaparów i anchois. Jest intensywnie zielona, świeża, lekko kwaśna i słona. Nie wymaga gotowania, dlatego Włoszki przygotowują ją często w kilka minut, gdy makaron, pieczone warzywa, jajka albo ryba potrzebują wyraźnego podbicia smaku.

Sama nazwa salsa verde oznacza po prostu zielony sos, ale kryje się za nią znacznie więcej niż jeden przepis. To cała rodzina sosów opartych na świeżych ziołach. We Francji mówi się o sauce verte, w Niemczech o Grüne Soße, a w dawnej kuchni angielskiej funkcjonowały podobne greensauce. Każdy region dopasował ten pomysł do własnej spiżarni. Niemcy rozwinęli wersję z mieszanką kilku ziół, jajkami i nabiałem. Natomiast w przypadku meksykańskiej salsy verde podstawę stanowią tomatillos i zielone papryczki chili, a nie europejska baza z pietruszki.

Korzenie zielonych sosów sięgają prawdopodobnie kuchni antycznej i średniowiecznej. W źródłach pojawia się rzymskie ius viride in avibus, zielony sos do drobiu, zawierający zioła, przyprawy, ocet, wino, oliwę, a nawet daktyle i miód. Część opracowań wskazuje na możliwe bliskowschodnie inspiracje, przyniesione przez rzymskie legiony. W średniowieczu zielone sosy były już dobrze znane w Europie. W XIV-wiecznym "Liber de Coquina" pojawia się salsa virida przygotowywana z pietruszki, mięty, przypraw, chleba i octu.

Włoska wersja z czasem nabrała bardziej regionalnego charakteru. W Piemoncie znana jest jako bagnet verd, czyli zielony sosik. Tradycyjnie podaje się ją do bollito misto, dużego talerza gotowanych mięs. Tłuste, długo gotowane kawałki wołowiny, cielęciny czy drobiu potrzebują czegoś ostrego i świeżego. Salsa verde spełnia to zadanie znakomicie. Ocet przełamuje ciężkość mięsa, natka dodaje orzeźwienia, a anchois wnoszą głęboki, słony smak, bez rybiej nachalności.

Salsa może spełnić rolę sosu albo dipu 123RF/PICSEL

Piemoncka historia salsy verde mocno łączy się z kuchnią sabaudzką. W XIX wieku przepis uporządkował Giovanni Vialardi, kucharz i cukiernik związany z dworem dynastii sabaudzkiej. Jego książka "Cucina borghese semplice ed economica", wydana w 1854 roku, mocno wpłynęła na kuchnię regionu. Kilka dekad później przepis utrwalił Pellegrino Artusi, autor jednej z najważniejszych książek w historii włoskiego gotowania. W wydanej w 1891 roku "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" opisał salsa verde z kaparami, anchois, odrobiną cebuli, czosnkiem, dużą ilością pietruszki, kilkoma listkami bazylii, oliwą i sokiem z cytryny. Polecał ją do gotowanego drobiu, zimnych ryb oraz jajek.

Co trafia do klasycznej salsy verde?

Każda włoska rodzina ma własny przepis na salsę verde, ale kilka składników jest niemal niezmiennych. Podstawę stanowi duży pęczek natki pietruszki. To ona odpowiada za świeży, lekko pieprzny aromat i intensywnie zielony kolor. Drugim filarem jest wysokiej jakości oliwa extra vergine, która łączy wszystkie składniki i nadaje sosowi aksamitną konsystencję. Do klasycznej receptury trafiają również:

kapary,

fileciki anchois,

czosnek,

ocet z białego wina lub sok z cytryny,

czerstwe pieczywo namoczone w occie albo odrobina bułki tartej - w starszych przepisach zagęszczały sos,

świeżo mielony pieprz.

W części regionów dodaje się także liście mięty, bazylię lub odrobinę oregano. W Ligurii można spotkać wersję wzbogaconą orzeszkami piniowymi, a w Toskanii pojawia się drobno posiekane jajko ugotowane na twardo.

Salsa verde 123RF/PICSEL

Jak zrobić ją w pięć minut?

Salsa verde ma tę przewagę nad wieloma sosami, że nie wymaga gotowania ani długiego przygotowania. Wystarczy, zgromadzić świeże składniki o dobrej jakości i wrzucić je do blendera.

Składniki:

duży pęczek natki pietruszki (najlepiej sprawdzi się płaska natka włoska, ale zwykła pietruszka również świetnie spełni swoją rolę),

1-2 fileciki anchois,

1 łyżka kaparów,

1 mały ząbek czosnku,

4-5 łyżek oliwy extra vergine,

1 łyżeczka octu winnego albo soku z cytryny,

ewentualnie: ugotowane na twardo jajko i czerstwy chleb.

Przygotowanie:

Umyj i dokładnie osusz natkę pietruszki. Wilgotne liście rozrzedzają sos i sprawiają, że szybciej traci intensywnie zielony kolor. Usuń grubsze łodygi. Delikatne, młode łodyżki warto zostawić, ponieważ kryją w sobie sporo aromatu. Twarde końcówki lepiej odrzucić, ponieważ salsa będzie miała wtedy przyjemniejszą, bardziej aksamitną konsystencję. Przełóż do blendera natkę, kapary, anchois i czosnek. Kapary dobrze jest wcześniej krótko opłukać, zwłaszcza jeśli są mocno słone. Anchois nie mają zdominować smaku. Ich rolą jest subtelne pogłębienie aromatu i dodanie charakterystycznej nuty umami. Dodaj ocet winny lub sok z cytryny. Ocet nadaje sosowi bardziej tradycyjny, piemoncki charakter. Sok z cytryny wnosi więcej świeżości i sprawia, że smak staje się lżejszy. Wlej oliwę i miksuj krótko, pulsacyjnie. Kilka krótkich impulsów w zupełności wystarczy. Dobrze przygotowana salsa verde powinna być intensywnie zielona, lekko ziarnista i pełna świeżości. Zbyt długie miksowanie podgrzewa zioła, przez co sos może ściemnieć i nabrać delikatnie gorzkawego posmaku. Na koniec sprawdź konsystencję i smak. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dolej odrobinę oliwy. Gdy brakuje mu wyrazistości, dodaj kilka kaparów, kilka kropel octu albo soku z cytryny. Z solą warto poczekać do samego końca, ponieważ kapary i anchois zwykle dostarczają jej wystarczająco dużo. Jeśli chcesz przygotować wersję bliższą tradycji z Piemontu, dodaj kawałek czerstwego chleba. Miąższ namocz w occie, lekko odciśnij i zmiksuj z pozostałymi składnikami. Wówczas sos będzie bardziej kremowy, sycący i lepiej będzie przylegał do mięsa, ziemniaków czy warzyw. W dawnych piemonckich recepturach często pojawia się także ugotowane na twardo żółtko, które naturalnie zagęszcza salsę i delikatnie łagodzi smak octu oraz czosnku.

Po przygotowaniu warto dać salsie verde 10-15 minut odpoczynku. W tym czasie oliwa przejmuje aromat natki, czosnek łagodnieje, a kapary i anchois zaczynają pracować w tle. Sos można przechowywać w lodówce przez dwa, maksymalnie trzy dni, najlepiej w małym słoiku i pod cienką warstwą oliwy. Przed podaniem wystarczy go zamieszać. Jeśli zgęstnieje, kropla oliwy albo łyżeczka wody z gotowania makaronu przywróci mu właściwą konsystencję.

Do czego pasuje salsa verde?

Salsa verde to jeden z najbardziej uniwersalnych sosów włoskiej kuchni. Doskonale pasuje do makaronu, zwłaszcza penne, fusilli, orecchiette i spaghetti. Wystarczy wymieszać ją z odrobiną wody z gotowania makaronu, aby powstał lekki, aromatyczny sos bez dodatku śmietany. Smakuje świetnie również z pieczonymi ziemniakami i chrupiącymi grzankami.

Równie dobrze podkreśla smak warzyw. Kilka łyżek wystarczy, by pieczony kalafior, brokuły, marchewka, cukinia, bakłażan, szparagi czy fasolka szparagowa nabrały zupełnie nowego charakteru. We Włoszech salsa verde od pokoleń towarzyszy także gotowanej wołowinie, pieczonemu kurczakowi, rybom, m.in łososiowi i dorszowi, oraz jajkom na twardo.

To także doskonały sposób na wykorzystanie produktów, które zostały z poprzedniego dnia. Łyżka zielonego sosu potrafi odmienić sałatkę ziemniaczaną, miskę z kaszą i fasolą, kanapkę czy burgera. Włosi dodają salsę verde także do crostini, czyli kromki ciabatty albo bagietki z jajkiem na twardo, pieczoną papryką, białą fasolą, tuńczykiem albo kilkoma kroplami oliwy

Salsa verde świetnie pasuje również do serów, a szczególnie delikatnych tomini, czyli małych piemonckich serów o łagodnym, mlecznym smaku. Można podać je na zimno z łyżeczką sosu albo lekko ogrzać, aż środek stanie się miękki i kremowy. Wtedy ziołowa ostrość natki, kwas octu i słoność kaparów pięknie przełamują łagodność sera.

Czy jest zdrowa?

Salsa verde z powodzeniem może zastąpić ciężkie sosy na bazie śmietany, majonezu albo gotowe dressingi. Najważniejszą rolę odgrywa natka pietruszki, zawierająca witaminę C, karotenoidy, flawonoidy i związki fenolowe. Pomagają one chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, a obecna w pietruszce apigenina jest od lat badana pod kątem działania przeciwzapalnego. Oczywiście kilka łyżek sosu nie zastąpi zbilansowanej diety, ale to prosty sposób, by wzbogacić codzienne posiłki w wartościowe składniki.

Równie ciekawy skład mają kapary. Zawierają polifenole, flawonoidy oraz glukozynolany, czyli naturalne związki roślinne o właściwościach przeciwutleniających.

Z kolei oliwa extra vergine dostarcza przede wszystkim jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu oleinowego, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, gdy zastępuje w diecie tłuszcze nasycone. Znajdziemy w niej także polifenole, w tym hydroksytyrozol i oleokantal. Ten drugi jest dodatkowo badany pod kątem działania przeciwzapalnego i odpowiada za charakterystyczne, lekko piekące uczucie w gardle po spożyciu wysokiej jakości oliwy extra vergine.

Warto jednak pamiętać o umiarze. Anchois i kapary zawierają sporo soli, dlatego osoby z nadciśnieniem lub stosujące dietę z ograniczoną ilością sodu powinny sięgać po nierozsądnie. Dobrym rozwiązaniem jest przepłukanie kaparów przed użyciem i zrezygnowanie z dodatkowego dosalania sosu. W takiej wersji salsa verde będzie smacznym dodatkiem, który doskonale wpisuje się w zasady diety śródziemnomorskiej - jednej z najlepiej przebadanych i najczęściej polecanych przez specjalistów od żywienia.





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