Spis treści: Skąd bierze się brzydki zapach w zmywarce? Błędy w używaniu zmywarki, które popełniamy nieświadomie Prosty trik na ładny zapach w zmywarce. Włóż do środka jedną rzecz Cytryna przywraca blask naczyniom

Skąd bierze się brzydki zapach w zmywarce?

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z urządzenia najczęściej jest wynikiem kumulowania się resztek jedzenia i tłuszczu. Nawet jeśli zmywarka jest regularnie używana według wszystkich zaleceń producenta, w filtrach i uszczelkach mogą osadzać się drobne zabrudzenia.

Z czasem stają się idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii i pleśni. Być może nie widać ich na pierwszy rzut oka, ale brzydki zapach w zmywarce jest niezbitym dowodem na to, że z utrzymaniem czystości urządzenia jesteśmy nieco na bakier.

Błędy w używaniu zmywarki, które popełniamy nieświadomie

Problem często nasila się wtedy, gdy korzystamy z krótkich programów mycia w niskiej temperaturze. Tłuszcz i osady nie są wtedy dokładnie usuwane i stopniowo gromadzą się we wnętrzu sprzętu. Nieprzyjemny zapach może wynikać także z rzadkiego czyszczenia filtrów lub pozostawiania zamkniętej zmywarki po zakończeniu cyklu.

Prosty trik na ładny zapach w zmywarce. Włóż do środka jedną rzecz

Często nie zdajemy sobie sprawy, że proste rozwiązania porządkowych problemów mamy pod ręką. W sytuacji, gdy zmywarka brzydko pachnie, z pomocą przychodzi dobrze znany cytrus o słonecznym kolorze.

Cytryna zawiera naturalny kwas, który ma właściwości odtłuszczające i neutralizujące zapachy. Pomaga usuwać zacieki powstające na ściankach urządzenia i roztacza w zmywarce świeży aromat. Jak wykorzystać potencjał owocu? Wystarczy umieścić połówkę cytryny na górnej półce zmywarki lub w koszyku na sztućce. Upewnijmy się, że pozostanie na swoim miejscu. Uruchamiamy standardowy program czyszczący.

Cytryna przywraca blask naczyniom

W prosty sposób usuniesz zacieki na szklankach

Zaletą stosowania cytryny jest także ograniczenie powstawania zacieków na szkle i sztucach. Kwas cytrynowy pomaga rozpuszczać osady mineralne, będące efektem tzw. twardej wody. Kojarzysz matowy nalot pojawiający się na teoretycznie czystych szklankach i kieliszkach? Łatwo dostępna cytryna okaże się sprzymierzeńcem w rozwiązaniu tego problemu.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

