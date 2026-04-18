Spis treści: Jak wygląda alokazja i dlaczego warto ją mieć w domu? Najpopularniejsze gatunki alokazji Jak pielęgnować alokazję? Niepokojące sygnały w uprawie alokazji

Jak wygląda alokazja i dlaczego warto ją mieć w domu?

Alokazja to roślina pochodząca z Ameryki Południowej. W warunkach naturalnych osiąga nawet 4 metry wysokości. Jej cechą charakterystyczną są unikalne liście - duże i strzałkowate o marszczonych krawędziach. Nie bez przyczyny bywa nazywana "uszami słonia". W zależności od odmiany może mieć zabarwione od spodu liście, a także mocno widoczne unerwienie czy paskowane łodygi. Mimo liści o sporych rozmiarach alokazja sprawia wrażenie lekkiej i delikatnej - to zasługa charakterystycznego przestrzennego ułożenia pędów.

Najpopularniejsze gatunki alokazji

alokazja amazońska - najpopularniejsza, charakteryzuje się dużymi intensywnie zielonymi liśćmi z wyrazistym unerwieniem;

alocasia lauterbachiana - ma wydłużone liście o czerwono zabarwionym spodzie i łodygach;

alocasia zebrina - ciekawa odmiana o wyraźnie paskowanych łodygach;

alocasia cucullata - wyróżnia się zwartym pokrojem i bardzo dużymi liśćmi w kształcie strzały.

Alokazja to imponująca egzotyczna roślina, która nie bez przyczyny bywa nazywana "uszami słonia" 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować alokazję?

Alokazja preferuje ciepłe i wilgotne powietrze, dobrze znosi zimowe warunki w ogrzewanych mieszkaniach. Idealna temperatura to 18-22 stopnie. Roślina najlepiej rośnie w półcieniu lub w rozproszonym świetle, nie można trzymać jej na parapecie od południowej strony, bo mocne promienie mogą przypalać liście.

Alokazja źle znosi nawet krótkotrwałe przesuszenie. Podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane, oszczędne jedynie zimą. Ważne, by używać odstanej wody w temperaturze pokojowej. Tropikalna roślina uwielbia też spryskiwanie wodą, np. przy użyciu zraszacza.

Wiosną i latem alokazję powinno się nawozić preparatem do roślin zielonych - dwa razy w miesiącu. Zimą zabieg wystarczy wykonać raz na miesiąc lub nieco rzadziej.

Niepokojące sygnały w uprawie alokazji

Wystarczy stosować się do kilku powyższych rad, by zapewnić zdrowy i bujny wzrost alokazji. Roślinę warto jednak uważnie obserwować - żółknięcie liści lub brązowienie ich krawędzi może oznaczać błędy w pielęgnacji. Jeśli liście żółkną, przyczyną może być nadmierne podlewanie i gnicie korzeni. Roślinę należy przesadzić do nowej gleby, pamiętając o solidnej warstwie drenażu.

Z kolei brązowe plamki świadczą o zbyt suchym podłożu lub za niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

