Kiedy przycinać lawendę?

Dwa z trzech, wskazywanych przez ekspertów, terminów cięcia lawendy przypadają we wrześniu, dlatego właśnie nadszedł czas, aby sięgnąć po sekatory i nożyce ogrodowe. Nim wykonamy pierwszy ruch warto wiedzieć dokładnie kiedy przycinać lawendę, bo w zależności od celu, cięcia będą się różnić:

Wczesną wiosną, czyli w ostatnim tygodniu marca lub pierwszym kwietnia wykonuje się mocne, cięcie pielęgnacyjne lawendy. Wówczas nadajemy jej kształt, usuwamy zeszłoroczne oraz zniszczone przez zimno pędy.

Od lipca do początku września - to cięcie wykonujemy w czasie kwitnienia lawendy. Polega ono na usuwaniu wyłącznie przekwitniętych kwiatostanów - dzięki niemu pobudzamy krzewinkę do wydania kolejnych kwiatów jeszcze w tym sezonie.

W drugiej połowie września - to cięcie, które można stosować zamiennie do cięcia wiosennego. W tym przypadku również należy nadać roślinie pożądany kształt, usunąć obumarłe pędy i przekwitnięte kwiatostany.

Kiedy przycinać lawendę? To pytanie nie tylko o porę roku, ale również czas i pogodę. Krzewinkę należy ciąć w ciepłe i suche dni. Wilgoć w powietrzu może bowiem sprzyjać rozwojowi pleśni szarej w miejscach po cięciach. Ważne jest dopilnowanie wrześniowego terminu cięcia, bo gwarantuje on cieplejsze noce, mróz nocą mógłby uszkodzić przyciętą krzewinkę.

Cięcie lawendy: to zabieg obowiązkowy

W naszych ogrodach i sadach jest wiele roślin, które bujniej kwitną i obficiej owocują przycinane, jednak nawet bez cięcia radzą sobie całkiem nieźle. Lawenda do tych roślin nie należy. Przycinanie lawendy jest niezbędną czynnością podczas jej uprawy, bez tego krzewinka nieestetycznie się rozgałęzia i płoży po ziemi, a w jej wnętrzu powstaje "łysina", czyli miejsca pozbawione liści i kwiatów. W dodatku brak cięcia sprawia, że lawenda o wiele słabiej kwitnie. W dodatku wrześniowe przycinanie lawendy sprzyja jej hartowaniu, dzięki czemu roślina lepiej znosi zimę.

