Spis treści: Żurawina zamiast cukru do herbaty - zdrowa i smaczna alternatywa Jakie właściwości ma żurawina? Jak dodawać żurawinę do herbaty? Czy każdy może używać żurawiny do herbaty?

Większość z nas nie wyobraża sobie poranka lub wieczoru bez kubka gorącej herbaty. Często jednak, niemal odruchowo, sięgamy po cukierniczkę. Pijąc kilka ciepłych naparów dziennie dostarczamy organizmowi sporo pustych kalorii - z jednej łyżeczki cukru do herbaty często robi się już 5 czy 6, dlatego też warto sięgnąć po alternatywne sposoby na dosładzanie napojów, a najlepszą opcją są owoce.

Żurawina to idealna kandydatka na miejsce cukru. Choć jej cierpki smak może wydawać się wyzwaniem, w połączeniu z aromatem herbaty tworzy duet idealny - orzeźwiający, głęboki i zdrowy. Rezygnacja z białego cukru na rzecz tych małych, czerwonych owoców to jedna z najprostszych decyzji, jakie można podjąć dla zdrowia swojego układu krwionośnego.

Jakie właściwości ma żurawina?

Żurawina to wciąż mało doceniany owoc, częściej kojarzy się z sosami do mięs, rzadko widzimy w nim dodatek do herbaty, a to błąd. Zgodnie z danymi przedstawionymi na webmd.com w 100 gramach świeżej żurawiny znajdziemy:

46 kcal;

0 g tłuszczu;

12 g węglowodanów;

4 g błonnika;

4 g cukru;

1 g białka;

2 mg sodu;

25 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C;

9 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę A;

6 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę K;

8 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę E;

8 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminy z grupy B;

2 proc. dziennego zapotrzebowania na potas;

1 proc. dziennego zapotrzebowania na żelazo i wapń;

16 proc. dziennego zapotrzebowania na mangan;

7 proc. dziennego zapotrzebowania na miedź.

Te małe, cierpkie owoce działają jak tarcza ochronna dla organizmu. Dlaczego warto je dodać do herbaty lub codziennej diety? Żurawina dzięki wysokiej zawartości polifenoli pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, co jest kluczowe w profilaktyce nadciśnienia. Poza tym jej regularne spożywanie może podnieść poziom dobrego cholesterolu (HDL) i obniżyć poziom złego (LDL). Dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne, co poprawia ogólną wydolność serca.

Większość z nas kojarzy żurawinę z układem moczowym i słusznie. Zawarte w niej proantocyjanidyny działają jak "teflon" dla bakterii - uniemożliwiają im przywieranie do ścian pęcherza, co zapobiega infekcjom. Ponadto żurawina może utrudniać bakteriom Helicobacter pylori osadzanie się w żołądku, co chroni przed powstawaniem wrzodów. Substancje zawarte w owocach zapobiegają osadzaniu się bakterii na zębach, chroniąc przed próchnicą i chorobami dziąseł.

Żurawina ma dobroczynny wpływ na żołądek. Działa na jelita jak naturalny środek wspomagający regenerację flory bakteryjnej i pomaga usuwać kwasy żółciowe. Z kolei zawarte w niej przeciwutleniacze chronią wątrobę przed uszkodzeniami. Ponadto opóźniają procesy starzenia. Owoce te mają także działanie przeciwzapalnie, co zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nowotwory. Spora dawka witaminy C stymuluje produkcję kolagenu, dzięki któremu skóra zachowuje elastyczność i promienny wygląd.

Warto pamiętać, że proces suszenia pozbawia żurawinę większości witamin, ale zachowują one inne składniki odżywcze, takie jak potas oraz wapń.

Żurawina to zdrowy zamiennik cukru

Jak dodawać żurawinę do herbaty?

Dodawanie żurawiny do herbaty to świetny sposób na zastąpienie cukru i podbicie wartości odżywczych napoju. Aby jednak wycisnąć z tych owoców to, co najlepsze (i nie stracić witamin), warto sięgać po żurawinę świeżą lub mrożoną. W przypadku świeżej można rozgnieść kilka owoców widelcem na dnie szklanki a następnie zalać wodą o temperaturze ok. 80 st. C (dzięki temu nie wytrącimy zbyt dużo witaminy C, która jest wrażliwa na bardzo wysokie temperatury).

Suszone owoce zazwyczaj lepiej ograniczać, większość z nich jest dosładzana. Można ewentualnie wybrać te bez polepszaczy smaku, niemiej świeże są zdrowsze. Takie owoce wystarczy wrzucić do ciepłej herbaty i chwilę zaparzać pod przykryciem. Korzystniejszą dla organizmu opcją będzie czysty sok z żurawiny (nie napoje lub nektary). Wystarczy łyżka do przestudzonej herbaty.

Czy każdy może używać żurawiny do herbaty?

Dla wielu z nas żurawina jest w pełni bezpieczna. Niemiej niektóre grupy powinny zachować ostrożność z jej spożyciem, a ewentualne wprowadzanie owocu do diety skonsultować z lekarzem. Są to przede wszystkim osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. Żurawina jest bogatym źródłem witaminy K, która może wchodzić w interakcję z lekami rozrzedzającymi krew, takimi jak warfaryna, osłabiając ich działanie.

Żurawina zawiera znaczną ilość szczawianów. Związki te mają zdolność łączenia się z wapniem, co w przypadku długotrwałego spożywania dużych ilości soku żurawinowego może sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych.

Poza tym żurawina zawiera kwas salicylowy. Z tego powodu osoby wykazujące nadwrażliwość lub alergię na aspirynę często reagują podobnie na żurawinę. Większą ostrożność powinny zachować także kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby o wrażliwym żołądku.

Źródła: webmd.com, fdc.nal.usda.gov, ncez.pzh.gov.pl

