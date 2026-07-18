Spis treści: Dwa zwyczajne produkty, dużo cennych składników Dlaczego jelita lubią takie połączenie? Mielić czy zalewać wodą? Malinowy kisiel z siemienia lnianego Koktajl malinowy z kefirem Nocna owsianka z malinami Malinowy jogurt bez cukru Mus malinowo-lniany do pieczywa Ważny jest umiar i odstęp od leków

Dwa zwyczajne produkty, dużo cennych składników

Maliny kojarzą się przede wszystkim z deserem, ale ich wartość nie kończy się na słodko-kwaśnym smaku. Zawierają sporo błonnika, witaminę C oraz polifenole, w tym antocyjany i związki powstające z kwasu elagowego. To właśnie naturalne barwniki odpowiadają za intensywny kolor owoców i uczestniczą w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Siemię lniane działa inaczej, dlatego tak dobrze uzupełnia maliny. Nasiona są źródłem błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, lignanów oraz kwasu alfa-linolenowego, czyli roślinnego kwasu tłuszczowego omega-3. Po kontakcie z wodą wytwarzają charakterystyczny żel. Powstające śluzy roślinne zwiększają objętość treści pokarmowej, pomagają zmiękczyć stolec i mogą łagodzić podrażnienia przewodu pokarmowego.

Koszyczki wypełnione świeżymi malinami INTERIA.PL

Dlaczego jelita lubią takie połączenie?

Maliny i siemię dostarczają różnych frakcji błonnika. Część z nich wiąże wodę i ułatwia przesuwanie treści pokarmowej, a część staje się pożywką dla bakterii żyjących w jelicie grubym. Podczas fermentacji powstają między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, ważne dla odżywiania nabłonka jelitowego i utrzymania prawidłowej bariery jelitowej.

Nie oznacza to jednak, że duża porcja zadziała lepiej. Osoba, która dotychczas jadła niewiele błonnika, po gwałtownym zwiększeniu jego ilości może odczuwać wzdęcia, przelewanie lub dyskomfort. Najbezpieczniej zacząć od łyżeczki zmielonego siemienia i niewielkiej garści malin. Równie ważne jest picie wody, ponieważ pęczniejący błonnik potrzebuje odpowiedniej ilości płynów.

Mielić czy zalewać wodą?

Do koktajli, jogurtów i owsianek najlepiej wykorzystywać świeżo zmielone siemię. Rozdrobnienie ułatwia dostęp do tłuszczu, lignanów i innych składników ukrytych wewnątrz nasion. Warto mielić małe porcje bezpośrednio przed użyciem, ponieważ zawarte w nich kwasy tłuszczowe są podatne na utlenianie.

Całe nasiona lepiej sprawdzają się do przygotowania kleiku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą i poczekać, aż płyn zgęstnieje. Taki żel można połączyć z rozgniecionymi malinami, tworząc łagodny, naturalnie owocowy kisiel.

Malinowy kisiel z siemienia lnianego

Łyżkę całych nasion zalej szklanką ciepłej wody i odstaw na 20-30 minut. Gdy powstanie żel, dodaj pół szklanki rozgniecionych malin. Dla smaku można wsypać odrobinę cynamonu lub dodać kilka kropli soku z cytryny. Kisiel nadaje się na lekkie drugie śniadanie albo wieczorną przekąskę.

Koktajl malinowy z kefirem

Zmiksuj szklankę kefiru naturalnego, pół szklanki malin, łyżkę świeżo zmielonego siemienia oraz kilka łyżek wody. Odstaw napój na pięć minut, aby lekko zgęstniał. Kefir dostarcza białka i żywych kultur bakterii, dlatego taki koktajl jest bardziej sycący niż sam sok owocowy.

Nocna owsianka z malinami

Cztery łyżki płatków owsianych połącz ze 150 ml mleka lub napoju roślinnego. Dodaj łyżkę mielonego siemienia, garść malin i dwie łyżki jogurtu naturalnego. Wstaw na noc do lodówki. Rano wystarczy wymieszać całość, a w razie potrzeby dolać trochę płynu.

Malinowy jogurt bez cukru

Pół szklanki malin rozgnieć widelcem i wymieszaj z gęstym jogurtem naturalnym lub skyrem. Dodaj łyżeczkę mielonego siemienia i kilka posiekanych orzechów włoskich. To szybki deser łączący błonnik, białko i nienasycone kwasy tłuszczowe. Przy bardzo kwaśnych owocach można dodać kawałek dojrzałego banana zamiast cukru.

Mus malinowo-lniany do pieczywa

Szklankę malin podgrzewaj kilka minut na małym ogniu, aż owoce puszczą sok. Zdejmij naczynie z palnika, wsyp półtorej łyżki mielonego siemienia i dokładnie wymieszaj. Po wystudzeniu mus zgęstnieje. Można przechowywać go w lodówce przez dwa dni i podawać do owsianki, naleśników lub pełnoziarnistego pieczywa.

Ważny jest umiar i odstęp od leków

Siemię może opóźniać wchłanianie doustnych preparatów, dlatego nie powinno być przyjmowane razem z lekami. Warto zachować co najmniej godzinny odstęp, a przy stałej farmakoterapii uzgodnić sposób stosowania z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrożność powinny zachować także osoby z trudnościami w połykaniu, zwężeniem przewodu pokarmowego, niedrożnością jelit albo nagłą i niewyjaśnioną zmianą rytmu wypróżnień. Siemienia nie należy spożywać na sucho ani zapominać o odpowiednim nawodnieniu.

Maliny z siemieniem nie są cudowną kuracją, lecz łatwym sposobem na wzbogacenie zwykłego posiłku. Najwięcej korzyści przyniosą wtedy, gdy pojawiają się w menu regularnie, w rozsądnej porcji i bez nadmiaru cukru.

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