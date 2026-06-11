Spis treści: Czyszczenie piekarnika kostką do zmywarki Jak czyścić blachy piekarnika i ruszty? Brudne drzwi piekarnika? Na nie też jest rada

Czyszczenie piekarnika kostką do zmywarki

Tabletki - potocznie nazywane kostkami - do zmywarki w wielu domach są powszechnie wykorzystywane. Z ich pomocą można umyć szybko naczynia, ale świetnie nadają się również do czyszczenia piekarnika. Jak to zrobić?

Kąpiel parowa : kostkę do zmywarki umieścić w naczyniu żaroodpornym i zalać wodą tak, aby co najmniej jej połowa była zanurzona. Całość umieścić w piekarniku (bez blach i rusztów) nagrzanym do 100 stopni Celsjusza i ogrzewania całości przez maksymalnie dwie godziny. Po tym czasie piekarnik trzeba wyłączyć, ostudzić nieco, a kiedy jest jeszcze ciepły, przetrzeć pozostałą w środku mieszanką wnętrze urządzenia.

Pasta: tabletkę do zmywarki trzeba rozpuścić w takiej ilości wody, aby powstała jednolita i gęsta pasta (nie mogą pozostać żadne grudki), a następnie wyszorowanie za jej pomocą piekarnika. Powstała mieszanka doskonale nadaje się do doprowadzenia drzwiczek do porządku.

Jak czyścić blachy piekarnika i ruszty?

Patent z kostką do zmywarki pomoże pozbyć się brudu z zakamarków piekarnika 123RF/PICSEL

Z racji tego, że blachy i ruszty możemy wyjmować z piekarnika, ich czyszczenie jest zdecydowanie łatwiejsze. Czasami wystarczy je wyciągnąć, namoczyć np. w wannie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, odczekać chwilę i wszystkie zabrudzenia powinny odejść samodzielnie.

Jeśli mamy do czynienia z tzw. beznadziejnymi przypadkami, wcale nie musimy męczyć się z szorowaniem albo korzystać z drogich detergentów. Jak można wyczyścić blachy i ruszty piekarnika?

Ocet : wystarczy do wody dodać ocet, odczekać godzinę i przetrzeć gąbką.

Soda oczyszczana: pasta z tego środka doskonale rozpuszcza przypalany tłuszcz i brud.

Mąka kukurydziana: można wysypać ją na blachę i zwilżoną gąbką pocierać powierzchnię.

Brudne drzwi piekarnika? Na nie też jest rada

Warstwy tłuszczu zejdą szybko z blach, drzwiczek oraz rusztów piekarnika 123RF/PICSEL

O ile doporowadzenie do porządku szyby wewnątrz problematyczne zazwyczaj nie jest, to czasami dzieje się tak, że zabrudzenia wnikają do środka drzwiczek. W takim wypadku nie pozostaje nic innego, jak po prostu odkręcenie drzwiczek oraz ostrożne zdemontowanie szyb. Czym je doczyścić? Zazwyczaj wystarczy płyn do mycia naczyń - on poradzi sobie z brudem. Aby szyby w piekarniku były błyszczące, później wystarczy użyć płynu do mycia okien, a następnie wypolerowanie ich za pomocą ręcznika papierowego.

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