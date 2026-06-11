Wrzuć kostkę do piekarnika i zapiecz. Tłuszcz i brud spłynie ze ścianek
Dom bez piekarnika może wydawać się niepełny. Wiele w tym racji, bo to kuchenne urządzenie pozwala na przygotowanie nie tylko przepysznych słodkości, ale także wyśmienitych dań obiadowych. Żadne z powyższych nie wyjdzie idealnie, jeśli piekarnik będzie brudny. Zaschnięty tłuszcz nie zawsze odchodzi łatwo od jego ścianek, ale jest na to sposób. Wystarczy kostka do zmywarki, a piekarnik będzie jak nowy.
Spis treści:
- Czyszczenie piekarnika kostką do zmywarki
- Jak czyścić blachy piekarnika i ruszty?
- Brudne drzwi piekarnika? Na nie też jest rada
Czyszczenie piekarnika kostką do zmywarki
Tabletki - potocznie nazywane kostkami - do zmywarki w wielu domach są powszechnie wykorzystywane. Z ich pomocą można umyć szybko naczynia, ale świetnie nadają się również do czyszczenia piekarnika. Jak to zrobić?
- Kąpiel parowa: kostkę do zmywarki umieścić w naczyniu żaroodpornym i zalać wodą tak, aby co najmniej jej połowa była zanurzona. Całość umieścić w piekarniku (bez blach i rusztów) nagrzanym do 100 stopni Celsjusza i ogrzewania całości przez maksymalnie dwie godziny. Po tym czasie piekarnik trzeba wyłączyć, ostudzić nieco, a kiedy jest jeszcze ciepły, przetrzeć pozostałą w środku mieszanką wnętrze urządzenia.
- Pasta: tabletkę do zmywarki trzeba rozpuścić w takiej ilości wody, aby powstała jednolita i gęsta pasta (nie mogą pozostać żadne grudki), a następnie wyszorowanie za jej pomocą piekarnika. Powstała mieszanka doskonale nadaje się do doprowadzenia drzwiczek do porządku.
Jak czyścić blachy piekarnika i ruszty?
Z racji tego, że blachy i ruszty możemy wyjmować z piekarnika, ich czyszczenie jest zdecydowanie łatwiejsze. Czasami wystarczy je wyciągnąć, namoczyć np. w wannie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, odczekać chwilę i wszystkie zabrudzenia powinny odejść samodzielnie.
Jeśli mamy do czynienia z tzw. beznadziejnymi przypadkami, wcale nie musimy męczyć się z szorowaniem albo korzystać z drogich detergentów. Jak można wyczyścić blachy i ruszty piekarnika?
- Ocet: wystarczy do wody dodać ocet, odczekać godzinę i przetrzeć gąbką.
- Soda oczyszczana: pasta z tego środka doskonale rozpuszcza przypalany tłuszcz i brud.
- Mąka kukurydziana: można wysypać ją na blachę i zwilżoną gąbką pocierać powierzchnię.
Brudne drzwi piekarnika? Na nie też jest rada
O ile doporowadzenie do porządku szyby wewnątrz problematyczne zazwyczaj nie jest, to czasami dzieje się tak, że zabrudzenia wnikają do środka drzwiczek. W takim wypadku nie pozostaje nic innego, jak po prostu odkręcenie drzwiczek oraz ostrożne zdemontowanie szyb. Czym je doczyścić? Zazwyczaj wystarczy płyn do mycia naczyń - on poradzi sobie z brudem. Aby szyby w piekarniku były błyszczące, później wystarczy użyć płynu do mycia okien, a następnie wypolerowanie ich za pomocą ręcznika papierowego.
Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady