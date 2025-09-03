Wrzucasz majtki do pralki z resztą ubrań? Ginekolożka bije na alarm. Ten błąd może kosztować cię zdrowie
Wydaje nam się, że nowoczesne proszki i pralki radzą sobie z każdym brudem. Ustawiamy program na 30, maksymalnie 40 stopni, bo tak zalecają metki delikatnych bluzek i tak jest bardziej ekologicznie. Niestety, prawda o tym, co dzieje się w bębnie naszej pralki, może być szokująca. To, co dla nas jest oszczędnością, dla bakterii i grzybów jest idealnym środowiskiem do przetrwania i przeprowadzki.
Spis treści:
Co naprawdę krąży w bębnie twojej pralki?
Zanim znów włączysz pranie, zastanów się nad tym, co mówi ekspertka. Jak ostrzega dr Barszczewska: "Badania pokazują, że w bębnie pralki może być nawet 100 milionów bakterii". To niewidzialny gołym okiem mikroświat, który wcale nie znika po standardowym cyklu.
"Wiele ubrań ma wskazane pranie na metce w 30-40 stopniach. Jak pokazują badania, często w takiej temperaturze bakterie tylko przechodzą z ubrania na ubranie, wcale ich nie usuwając" - tłumaczy ginekolożka. Oznacza to, że zamiast sterylnej czystości, fundujemy naszym ubraniom kąpiel w letniej zupie pełnej drobnoustrojów.
Dlaczego bielizna nie powinna prać się z innymi ubraniami?
Problem staje się naprawdę poważny, gdy w tym bakteryjnym kotle ląduje nasza bielizna. Z jednej strony, sama bielizna jest źródłem bakterii, takich jak pałeczka okrężnicy (Escherichia coli).
Z drugiej, jest ona niezwykle podatna na "złapanie" niechcianych gości z innych tkanin.
Jak wyjaśnia dr Barszczewska, pranie bielizny z resztą ubrań w niskiej temperaturze sprzyja przenoszeniu grzybów, na przykład ze skarpetek czy przepoconych ubrań z siłowni, bezpośrednio na majtki. Stąd już tylko krok do nawracających infekcji grzybiczych, swędzenia i pieczenia.
To działa w obie strony. "To właśnie dlatego jednoczesne pranie bielizny z resztą ubrań w niskiej temperaturze zwiększa szanse na przeniesienie bakterii, np. Escherichia coli, z bielizny na koszulki, ręczniki czy nawet ubrania naszych dzieci" - alarmuje ekspertka. Pomyśl o tym następnym razem, gdy będziesz wycierać twarz ręcznikiem, który wirował razem z bielizną całej rodziny.
Cichy wróg w pięknej butelce: płyn do płukania
Jakby tego było mało, kolejnym zagrożeniem dla zdrowia intymnego może być uwielbiany przez wiele z nas płyn do płukania. Jego zadaniem jest otulenie włókien tkaniny, by nadać im miękkość i zapach. Niestety, te same substancje, które tak pięknie pachną, mogą być silnie drażniące dla delikatnej skóry okolic intymnych. Pozostając na materiale majtek, mogą zaburzać naturalne pH, powodować alergie, zaczerwienienia i stwarzać idealne warunki do rozwoju infekcji.
Jak więc prać, żeby nie szkodzić? Złote zasady higieny
Czy to oznacza, że musimy wrócić do prania ręcznego i gotowania bielizny w garnku jak nasze babcie? Na szczęście nie. Wystarczy wprowadzić kilka prostych zasad:
1. Segreguj bez litości: bielizna ZAWSZE powinna być prana osobno. Nie łącz jej ani z ręcznikami, ani z pościelą, ani tym bardziej z ubraniami codziennymi.
2. Postaw na temperaturę: jeśli materiał na to pozwala (sprawdzaj metki!), pierz bieliznę bawełnianą w minimum 60 stopniach. Taka temperatura skutecznie zabija większość bakterii i grzybów.
3. Wsparcie dla delikatnych tkanin: koronkową, jedwabną bieliznę, której nie można prać w wysokich temperaturach, warto potraktować specjalnym antybakteryjnym dodatkiem do prania. Są one dostępne w większości drogerii i dezynfekują tkaniny już w niskiej temperaturze.
4. Zrezygnuj z płynu do płukania: przynajmniej jeśli chodzi o pranie majtek. Jeśli zależy ci na miękkości, możesz dodać do prania odrobinę octu - zmiękczy tkaninę i zadziała antybakteryjnie, a zapach zniknie podczas suszenia.
To mała zmiana w codziennych nawykach, która robi ogromną różnicę dla twojego zdrowia i komfortu. Czasem to, czego nie widać gołym okiem, ma na nas największy wpływ. Twoje ciało z pewnością ci za to podziękuje.