Spis treści: Olej z ogórecznika - dlaczego warto go spożywać? Olej z ogórecznika - właściwości Komu szczególnie zaleca się spożywanie oleju z ogórecznika lekarskiego? Kto nie powinien przyjmować oleju z ogórecznika?

Olej z ogórecznika - dlaczego warto go spożywać?

Pozyskiwany z nasion ogórecznika lekarskiego olej znany i wykorzystywany w leczeniu wielu dolegliwości jest już od czasów starożytności. To produkt coraz bardziej doceniany za swoje niezwykłe właściwości - oferuje bowiem całe mnóstwo dobroczynnie działających na organizm składników, których trudno jest dostarczyć z samej żywności. Z uwagi na wiele niekorzystnie odziaływujących na ludzki organizm czynników i faktu, że wraz z postępem cywilizacji jesteśmy coraz bardziej narażeni na wiele chorób, w tym nowotworowych, suplementacja naturalnych specyfików takich jak m.in. olej z ogórecznika jest zalecana przez wielu lekarzy i dietetyków. Na co właściwie działa ten produkt i kto szczególnie powinien rozważyć jego codzienne przyjmowanie?

Olej z ogórecznika - właściwości

Olej z ogórecznika lekarskiego jest przede wszystkim bogactwem wpływających na odporność i ogólne zdrowie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym cennego na potęgę kwasu gamma-linolenowego (GLA). Wspiera on regenerację organizmu od środka, jak również poprawia kondycji skóry oraz błon śluzowych. Pomaga też łagodzić objawy stanów zapalnych skóry, takich jak AZS, egzema, łuszczyca czy trądzik. Ponadto wykazuje zdolność redukowanie obrzęków oraz przyspiesza regenerację tkanek i leczenie urazów. GLA jest także związkiem szczególnie cennym dla kobiet, ponieważ łagodzi objawy PMS, a także menopauzy, bóle menstruacyjne i wspiera naturalną gospodarkę hormonalną. Ponadto stanowi wsparcie dla pracy układu nerwowego oraz mózgu.

Olej z ogórecznika to także źródło:

polifenoli - fitosteroli, flawonoidów, garbników działających antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie

witaminy C i E, które działają jako silne przeciwutleniacze

śluzów roślinnych chroniących błony śluzowe przewodu pokarmowego

soli krzemowej - ułatwiającej wchłanianie wielu ważnych dla prawidłowego funkcjonowanie organizmu pierwiastków

Wszechstronnie działający na organizm olej pozyskuje się z rośliny o nazwie ogórecznik lekarski, pochodzącej z regionów śródziemnomorskich 123RF/PICSEL

Komu szczególnie zaleca się spożywanie oleju z ogórecznika lekarskiego?

Olej z ogórecznika może przyjmować niemal każdy w celach profilaktycznych, jednak szczególnie zaleca się jego spożywanie u osób zmagających się z:

problemami skórnymi jak łuszczyca, egzema, AZS, trądzik

wysokim cholesterolem LDL

narażonym na stres oksydacyjny i przewlekłe stany zapalne

kobietom z objawami PMS i menopauzy, oraz tym, którzy chcą poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci

Kto nie powinien przyjmować oleju z ogórecznika?

Przeciwskazania dotyczące spożywania oleju z ogórecznika zdarzą się rzadko. Należy przede wszystkim pilnować zalecanej dziennej dawki i jej nie przekraczać. Dla dorosłej osoby jest to na ogół 1 łyżeczka, chyba że lekarz zaleci inaczej. Ostrożność zachować powinny:

kobiety w ciąży i karmiące piersią

osoby z chorobami wątroby

osoby przyjmują leki przeciwzakrzepowe

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Tego nie wiedziałeś o oliwie. Sommelierka oliwna rozwiewa wszystkie wątpliwości Polsat Polsat