Wspiera układ hormonalny i skórę. Ten jeden produkt działa od środka i na zewnątrz
Naturalne suplementy diety zdobywają coraz większą popularność. Osoby prowadzące zdrowy tryb życia są coraz bardziej świadome tego, że jakość dzisiejszej żywności często pozostawia wiele do życzenia, dlatego warto robić wszystko, by wspierać swoje zdrowie oraz detoksykację organizmu. Specyfikiem, o którym wiele się ostatnio mówi jest m.in. olej z ogórecznika. W czym tkwi jego moc i kogo szczególnie powinien zainteresować?
Spis treści:
- Olej z ogórecznika - dlaczego warto go spożywać?
- Olej z ogórecznika - właściwości
- Komu szczególnie zaleca się spożywanie oleju z ogórecznika lekarskiego?
- Kto nie powinien przyjmować oleju z ogórecznika?
Olej z ogórecznika - dlaczego warto go spożywać?
Pozyskiwany z nasion ogórecznika lekarskiego olej znany i wykorzystywany w leczeniu wielu dolegliwości jest już od czasów starożytności. To produkt coraz bardziej doceniany za swoje niezwykłe właściwości - oferuje bowiem całe mnóstwo dobroczynnie działających na organizm składników, których trudno jest dostarczyć z samej żywności. Z uwagi na wiele niekorzystnie odziaływujących na ludzki organizm czynników i faktu, że wraz z postępem cywilizacji jesteśmy coraz bardziej narażeni na wiele chorób, w tym nowotworowych, suplementacja naturalnych specyfików takich jak m.in. olej z ogórecznika jest zalecana przez wielu lekarzy i dietetyków. Na co właściwie działa ten produkt i kto szczególnie powinien rozważyć jego codzienne przyjmowanie?
Olej z ogórecznika - właściwości
Olej z ogórecznika lekarskiego jest przede wszystkim bogactwem wpływających na odporność i ogólne zdrowie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym cennego na potęgę kwasu gamma-linolenowego (GLA). Wspiera on regenerację organizmu od środka, jak również poprawia kondycji skóry oraz błon śluzowych. Pomaga też łagodzić objawy stanów zapalnych skóry, takich jak AZS, egzema, łuszczyca czy trądzik. Ponadto wykazuje zdolność redukowanie obrzęków oraz przyspiesza regenerację tkanek i leczenie urazów. GLA jest także związkiem szczególnie cennym dla kobiet, ponieważ łagodzi objawy PMS, a także menopauzy, bóle menstruacyjne i wspiera naturalną gospodarkę hormonalną. Ponadto stanowi wsparcie dla pracy układu nerwowego oraz mózgu.
Olej z ogórecznika to także źródło:
- polifenoli - fitosteroli, flawonoidów, garbników działających antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie
- witaminy C i E, które działają jako silne przeciwutleniacze
- śluzów roślinnych chroniących błony śluzowe przewodu pokarmowego
- soli krzemowej - ułatwiającej wchłanianie wielu ważnych dla prawidłowego funkcjonowanie organizmu pierwiastków
Komu szczególnie zaleca się spożywanie oleju z ogórecznika lekarskiego?
Olej z ogórecznika może przyjmować niemal każdy w celach profilaktycznych, jednak szczególnie zaleca się jego spożywanie u osób zmagających się z:
- problemami skórnymi jak łuszczyca, egzema, AZS, trądzik
- wysokim cholesterolem LDL
- narażonym na stres oksydacyjny i przewlekłe stany zapalne
- kobietom z objawami PMS i menopauzy, oraz tym, którzy chcą poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci
Kto nie powinien przyjmować oleju z ogórecznika?
Przeciwskazania dotyczące spożywania oleju z ogórecznika zdarzą się rzadko. Należy przede wszystkim pilnować zalecanej dziennej dawki i jej nie przekraczać. Dla dorosłej osoby jest to na ogół 1 łyżeczka, chyba że lekarz zaleci inaczej. Ostrożność zachować powinny:
- kobiety w ciąży i karmiące piersią
- osoby z chorobami wątroby
- osoby przyjmują leki przeciwzakrzepowe
