Wspierają trawienie, odporność i dobrze działają na jelita. Zobacz, dlaczego jeszcze warto pić soki z kiszonek
Sok z kiszonej kapusty albo ogórków wielu osobom nadal kojarzy się głównie z domową kuchnią. Tymczasem coraz częściej sięgają po niego dietetycy i osoby dbające o odporność. Zawiera naturalne probiotyki, witaminy i minerały, wspiera trawienie, poprawia samopoczucie i może pomóc w odbudowie mikroflory jelitowej. Ale żeby naprawdę zadziałał, trzeba wiedzieć, jak pić go mądrze i z czym nie przesadzać.
Spis treści:
Co zawierają soki z kiszonek?
Sok z kiszonek to nic innego jak efekt fermentacji. W jego składzie znajdziesz żywe kultury bakterii kwasu mlekowego (czyli naturalne probiotyki), witaminę C, witaminy z grupy B, a także minerały - m.in. potas, magnez i żelazo. To wszystko bez dodatków, bez cukru, bez obróbki cieplnej - czysta, skoncentrowana porcja mikroflory prosto z natury. Soki te nie tylko wspierają trawienie i odporność. Mogą też poprawić stan skóry, pomóc przy problemach z trądzikiem, zmniejszyć wzdęcia i przywrócić równowagę mikrobioty po antybiotykoterapii.
Dlaczego warto?
Regularne picie soków z kiszonek może mieć realny wpływ na zdrowie. Wzmacniają florę bakteryjną jelit, która jest kluczowa dla odporności, nastroju i nawet metabolizmu. Wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawiają perystaltykę jelit i pomagają lepiej wchłaniać składniki odżywcze z pożywienia. Dodatkowo sok z kiszonych ogórków lub kapusty świetnie nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity - szczególnie po wysiłku fizycznym, dłuższym spacerze czy upalnym dniu.
Jak pić, żeby nie przesadzić?
Soki z kiszonek najlepiej pić w niewielkich ilościach, ale regularnie. Na początek wystarczy 50-100 ml dziennie - najlepiej rano, na czczo, lub między posiłkami. Można też dodać je do zup, koktajli warzywnych albo wypić jako "shot" przed śniadaniem. Nie warto jednak przesadzać - zbyt duża ilość może obciążyć żołądek lub wywołać efekt przeczyszczający, zwłaszcza jeśli na co dzień nie jesz wielu kiszonych produktów. Osoby z nadciśnieniem powinny też zwrócić uwagę na zawartość soli - niektóre soki (szczególnie te z kiszonej kapusty) są dość słone.
Co wybrać: ogórki, kapusta, a może buraki?
Każdy sok z kiszonek ma nieco inne właściwości:
• Sok z kiszonych ogórków - świetnie nawadnia, pomaga przy bólach głowy i działa jak naturalny izotonik.
• Sok z kiszonej kapusty - działa mocniej oczyszczająco, wspiera odporność i ma silniejsze działanie probiotyczne.
• Sok z kiszonych buraków (zakwas buraczany) - dodatkowo wspiera układ krwionośny, obniża ciśnienie, poprawia wydolność fizyczną.
Warto je rotować i obserwować, po którym z nich czujemy się najlepiej.
Czy sok z kiszonek jest dla każdego?
Choć to naturalny produkt, nie każdy będzie czuł się po nim świetnie od pierwszego dnia. Osoby z wrażliwym żołądkiem, refluksem czy problemami z nerkami powinny zacząć ostrożnie. W przypadku przewlekłych chorób zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Dla większości jednak - to jedna z najprostszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego układu trawiennego.