Wspierają trawienie, odporność i dobrze działają na jelita. Zobacz, dlaczego jeszcze warto pić soki z kiszonek

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Sok z kiszonej kapusty albo ogórków wielu osobom nadal kojarzy się głównie z domową kuchnią. Tymczasem coraz częściej sięgają po niego dietetycy i osoby dbające o odporność. Zawiera naturalne probiotyki, witaminy i minerały, wspiera trawienie, poprawia samopoczucie i może pomóc w odbudowie mikroflory jelitowej. Ale żeby naprawdę zadziałał, trzeba wiedzieć, jak pić go mądrze i z czym nie przesadzać.

Zalety picia kiszonek
Zalety picia kiszonek 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co zawierają soki z kiszonek?
  2. Dlaczego warto?
  3. Jak pić, żeby nie przesadzić?
  4. Co wybrać: ogórki, kapusta, a może buraki?
  5. Czy sok z kiszonek jest dla każdego?

Co zawierają soki z kiszonek?

Sok z kiszonek to nic innego jak efekt fermentacji. W jego składzie znajdziesz żywe kultury bakterii kwasu mlekowego (czyli naturalne probiotyki), witaminę C, witaminy z grupy B, a także minerały - m.in. potas, magnez i żelazo. To wszystko bez dodatków, bez cukru, bez obróbki cieplnej - czysta, skoncentrowana porcja mikroflory prosto z natury. Soki te nie tylko wspierają trawienie i odporność. Mogą też poprawić stan skóry, pomóc przy problemach z trądzikiem, zmniejszyć wzdęcia i przywrócić równowagę mikrobioty po antybiotykoterapii.

Zobacz również:

Jak działa maślanka na organizm? Jej właściwości docenią zwłaszcza seniorzy
Zdrowie

Skończyłaś 50. rok życia? Ten niepozorny napój odmłodzi organizm od środka!

Magda Kania
Magda Kania

    Dlaczego warto?

    Regularne picie soków z kiszonek może mieć realny wpływ na zdrowie. Wzmacniają florę bakteryjną jelit, która jest kluczowa dla odporności, nastroju i nawet metabolizmu. Wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawiają perystaltykę jelit i pomagają lepiej wchłaniać składniki odżywcze z pożywienia. Dodatkowo sok z kiszonych ogórków lub kapusty świetnie nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity - szczególnie po wysiłku fizycznym, dłuższym spacerze czy upalnym dniu.

    Jak pić, żeby nie przesadzić?

    Soki z kiszonek najlepiej pić w niewielkich ilościach, ale regularnie. Na początek wystarczy 50-100 ml dziennie - najlepiej rano, na czczo, lub między posiłkami. Można też dodać je do zup, koktajli warzywnych albo wypić jako "shot" przed śniadaniem. Nie warto jednak przesadzać - zbyt duża ilość może obciążyć żołądek lub wywołać efekt przeczyszczający, zwłaszcza jeśli na co dzień nie jesz wielu kiszonych produktów. Osoby z nadciśnieniem powinny też zwrócić uwagę na zawartość soli - niektóre soki (szczególnie te z kiszonej kapusty) są dość słone.

    Szklanka z wodą z kiszonych ogórków z dodatkiem koperku i kawałka czerwonej papryki, obok talerz pełen kiszonych ogórków oraz słoik z ogórkami w tle, całość ustawiona na jasnym blacie, w tle niebiesko-szara ściana.
    Kiszonki - czym są i dlaczego warto włączyć je do diety?123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Co wybrać: ogórki, kapusta, a może buraki?

    Każdy sok z kiszonek ma nieco inne właściwości:
    • Sok z kiszonych ogórków - świetnie nawadnia, pomaga przy bólach głowy i działa jak naturalny izotonik.
    • Sok z kiszonej kapusty - działa mocniej oczyszczająco, wspiera odporność i ma silniejsze działanie probiotyczne.
    • Sok z kiszonych buraków (zakwas buraczany) - dodatkowo wspiera układ krwionośny, obniża ciśnienie, poprawia wydolność fizyczną.
    Warto je rotować i obserwować, po którym z nich czujemy się najlepiej.

    Zobacz również:

    Lubisz pić wodę do posiłku, ale obawiasz się, że to szkodliwe? Ekspertki wyjaśniają, jak jest naprawdę!
    Porady

    Picie wody do posiłku - zdrowy nawyk czy katastrofa dla żołądka?

    Magda Kania
    Magda Kania

      Czy sok z kiszonek jest dla każdego?

      Choć to naturalny produkt, nie każdy będzie czuł się po nim świetnie od pierwszego dnia. Osoby z wrażliwym żołądkiem, refluksem czy problemami z nerkami powinny zacząć ostrożnie. W przypadku przewlekłych chorób zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Dla większości jednak - to jedna z najprostszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego układu trawiennego.

      Wielka likwidacja budynków z PRL. Marcin Wojdak: Znika analogowa PolskaAleksandra SuławaINTERIA.PL

      Najnowsze