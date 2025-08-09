Co zawierają soki z kiszonek?

Sok z kiszonek to nic innego jak efekt fermentacji. W jego składzie znajdziesz żywe kultury bakterii kwasu mlekowego (czyli naturalne probiotyki), witaminę C, witaminy z grupy B, a także minerały - m.in. potas, magnez i żelazo. To wszystko bez dodatków, bez cukru, bez obróbki cieplnej - czysta, skoncentrowana porcja mikroflory prosto z natury. Soki te nie tylko wspierają trawienie i odporność. Mogą też poprawić stan skóry, pomóc przy problemach z trądzikiem, zmniejszyć wzdęcia i przywrócić równowagę mikrobioty po antybiotykoterapii.

Dlaczego warto?

Regularne picie soków z kiszonek może mieć realny wpływ na zdrowie. Wzmacniają florę bakteryjną jelit, która jest kluczowa dla odporności, nastroju i nawet metabolizmu. Wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawiają perystaltykę jelit i pomagają lepiej wchłaniać składniki odżywcze z pożywienia. Dodatkowo sok z kiszonych ogórków lub kapusty świetnie nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity - szczególnie po wysiłku fizycznym, dłuższym spacerze czy upalnym dniu.

Jak pić, żeby nie przesadzić?

Soki z kiszonek najlepiej pić w niewielkich ilościach, ale regularnie. Na początek wystarczy 50-100 ml dziennie - najlepiej rano, na czczo, lub między posiłkami. Można też dodać je do zup, koktajli warzywnych albo wypić jako "shot" przed śniadaniem. Nie warto jednak przesadzać - zbyt duża ilość może obciążyć żołądek lub wywołać efekt przeczyszczający, zwłaszcza jeśli na co dzień nie jesz wielu kiszonych produktów. Osoby z nadciśnieniem powinny też zwrócić uwagę na zawartość soli - niektóre soki (szczególnie te z kiszonej kapusty) są dość słone.

Kiszonki - czym są i dlaczego warto włączyć je do diety? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Co wybrać: ogórki, kapusta, a może buraki?

Każdy sok z kiszonek ma nieco inne właściwości:

• Sok z kiszonych ogórków - świetnie nawadnia, pomaga przy bólach głowy i działa jak naturalny izotonik.

• Sok z kiszonej kapusty - działa mocniej oczyszczająco, wspiera odporność i ma silniejsze działanie probiotyczne.

• Sok z kiszonych buraków (zakwas buraczany) - dodatkowo wspiera układ krwionośny, obniża ciśnienie, poprawia wydolność fizyczną.

Warto je rotować i obserwować, po którym z nich czujemy się najlepiej.

Czy sok z kiszonek jest dla każdego?

Choć to naturalny produkt, nie każdy będzie czuł się po nim świetnie od pierwszego dnia. Osoby z wrażliwym żołądkiem, refluksem czy problemami z nerkami powinny zacząć ostrożnie. W przypadku przewlekłych chorób zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Dla większości jednak - to jedna z najprostszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego układu trawiennego.

