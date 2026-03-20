Po jakie soki warzywne sięgać, by poprawić działanie tętnic?

Na temat soków odmładzających tętnice i hamujących tworzenie się zakrzepów głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. w kontekście zdrowych wyborów żywieniowych.

Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.

Jednym z najlepszych napojów w kontekście zdrowych tętnic, jest sok z buraka, wskazuje dietetyk Kulczyński. Ekspert przytacza jedne z badań naukowych, które wskazują, że już po trzech godzinach od wypicia soku z buraka płytki krwi krążące w naczyniach krwionośnych były korzystnie mniej aktywne i rzadziej sklejały się z komórkami zapalnymi.

Kulczyński tłumaczy, że jest to niezwykle istotne, ponieważ nadmierna aktywacja płytek krwi sprzyja powstawaniu zakrzepów, a uzyskanie wyniki mogą sugerować, że sok z buraka może przejściowo zmniejszać skłonność krwi do tworzenia zakrzepów.

"W innym badaniu możemy przeczytać, że sok z buraka poprawia zdolność tętnic do rozszerzania się. Można to opisać w ten sposób, że dzięki temu produktowi naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne i lepiej reagują na zmiany przepływu krwi. W uproszczeniu oznacza to, że tętnice, które lepiej się rozszerzają i kurczą, skuteczniej przepuszczają krew do narządów" - wyjaśnia dr Kulczyński.

Dietetyk dodaje, że według naukowców wystarczy wypijać jedną szklankę soku z buraków dziennie, żeby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne.

Podobne korzyści zdrowotne można uzyskać, sięgając po sok pomidorowy. Jest on bogaty w likopen i wykazuje działanie przeciwpłytkowe, mogąc hamować agregację płytek krwi nawet o niemal 11 proc., co zdaniem Bartka Kulczyńskiego jest dobrym wynikiem.

"Warto jednak podkreślić, że nie rozpuszcza on już istniejących skrzepów, tylko działa profilaktycznie, zapobiegając ich powstawaniu" - zaznacza dr Kuczyński.

W związku z tym regularne picie soku pomidorowego może chronić przed zakrzepami i rozwojem miażdżycy.

Regularne picie soku pomidorowego może chronić przed zakrzepami

Dlaczego warto pić soki z czerwonych winogron i cierpkiej wiśni?

Gdy z kolei mowa o sokach owocowych prozdrowotnie wpływających na tętnice, należy wskazać na sok z czerwonych winogron. "Zwarte w nim polifenole i flawonoidy działają przeciwpłytkowo, czyli zmniejszają skłonność płytek krwi do tworzenia agregatów" - mówi dietetyk w jednym ze swoich filmów na platformie YouTube.

Bartek Kulczyński opiera się na badaniach, z których wynika, że u zdrowych osób pijących przez siedem dni sok z czerwonych winogron agregacja płytek spadła aż o 77 proc. "W praktyce oznacza to, że sok z czerwonych winogron może zmniejszać ryzyko powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych i chronić na przykład przed zawałem serca" - tłumaczy.

Ponadto warto zwrócić również uwagę na sok z cierpkiej wiśni, który jest bardzo skuteczny w obniżaniu poziomu kwasu moczowego krążącego w tętnicach - zauważa dietetyk Kulczyński.

"W jednym z doświadczeń osoby z nadwagą lub otyłością piły codziennie jedną szklankę soku z cierpkiej wiśni przez cztery tygodnie i po tym czasie odnotowano u nich spadek poziomu kwasu moczowego w naczyniach krwionośnych aż o 19 procent. Choć większość osób kojarzy kwas moczowy ze stawami i dną moczanową, to proszę wiedzieć, że jest on zdecydowanym wrogiem naszych tętnic i całego układu krążenia" - twierdzi dr Kulczyński.

Dzieje się tak, ponieważ kwa moczowy przekształca cholesterol LDL do bardziej miażdżycorodnej formy i sprzyja zwapnieniu tętnic - dodaje ekspert.

"W jednym z badań potwierdzono wprost, że osoby mające podwyższony kwas moczowy we krwi, mają średnio aż o 45 procent wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Oznacza to, że regularne spożywanie soku z cierpkiej wiśni w sposób pośredni chroni nasze tętnice przed uszkodzeniami, co może przekładać się na jeszcze dalsze efekty zdrowotne" - podsumowuje dr Kulczyński.

Jakub B. Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić? INTERIA.PL