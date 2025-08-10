Bogactwo jarmużu. Co zawiera ta roślina?

Jarmuż może nie być pierwszym wyborem każdego przy stole, ale nie należy go pomijać.

Pełen składników odżywczych zwalczających choroby, jarmuż zasługuje na miejsce na talerzu Polaków, którzy wciąż chętniej wybierają sałatę lodową, rzymską, czy nawet rukolę.

Ta roślina ma imponującą listę składników odżywczych, które zapewniają wiele korzyści w walce z chorobami. I łatwiej jest włączyć go do diety, niż mogłoby się wydawać.

Istnieje wiele sposobów na przygotowanie i spożywanie tego bogatego w składniki odżywcze warzywa. Jednak co czyni tę roślinę tak wyjątkową?

Przede wszystkim jarmuż to włókniste, liściaste zielone warzywo krzyżowe. Należy do rodziny kapustowatych, podobnie jak inne warzywa liściaste, takie jak jarmuż, brokuły, brukselka, kapusta i kalafior i podobnie jak te warzywa, jarmuż niesie za sobą bogactwo witamin i minerałów.

Zawiera duże ilości witamin, przede wszystkim witaminy C, która wspiera układ odpornościowy, oraz witaminy K, niezbędnej do prawidłowego krzepnięcia krwi. Jest również źródłem witaminy A, głównie w postaci beta-karotenu, która korzystnie wpływa na wzrok i stan skóry.

Jarmuż dostarcza organizmowi cennych minerałów, takich jak wapń, potas, żelazo i magnez.

Obfituje także w błonnik, który wspomaga trawienie, a także zawiera silne przeciwutleniacze. To one są jego tajną bronią w walce z chorobami i procesami starzenia się.

Przede wszystkim zawiera luteinę i zeaksantynę, chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym.

Dodatkowo jarmuż jest niskokaloryczny, co sprawia, że często jest wybierany przez osoby dbające o zdrową dietę.

Naukowcy nie mają wątpliwości. To warzywo wspiera walkę z nowotworami

Jarmuż ma obecnie swoje pięć minut. Nie tylko dlatego, że wspiera odchudzanie 123RF/PICSEL

Choć nie ma pojedynczego produktu spożywczego, który chroniłby przed rozwojem chorób nowotworowych, to nie przypadek, że jarmuż znalazł się na liście Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem, jako produkt spożywczy zwalczający raka.

Okazuje się, że to za sprawą glukozynolanów, czyli grupy związków zawierających siarkę.

Glukozynolany mają silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne w organizmie, a ich działanie aktywuje się podczas krojenia lub żucia, a także pod wpływem zdrowych bakterii w jelitach człowieka.

Co ciekawe - w jarmużu czerwonym stężenie glukozynolanów jest wyższe niż w jarmużu zielonym. Warto wciąż to pod uwagę, wybierając ten produkt.

Dodatkowo nie bez znaczenia jest zawartość w jarmużu fenoli. To rodzina związków występujących w produktach roślinnych, które mają podobną strukturę chemiczną do glukozynolanów i działają jako silne przeciwutleniacze w organizmie człowieka.

Kwas kawowy jest jednym z wielu związków fenolowych występujących w jarmużu. Jest silnym przeciwutleniaczem, który w warunkach laboratoryjnych wykazał potencjał spowalniania wzrostu komórek rakowych.

Jarmuż zawiera także kwas chlorogenowy który jest jednym z głównych związków występujących także w kawie.

Niektóre badania obserwacyjne wskazują, że regularne spożywanie kawy może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, a kwas chlorogenowy zawarty w kawie może odgrywać rolę w poprawie metabolizmu i kontroli poziomu glukozy w organizmie.

Nie bez znaczenia jest także obecność kwercetyny, która działa jako przeciwutleniacz. Pomaga neutralizować wolne rodniki powodujące uszkodzenia komórek i DNA, a ponadto ma właściwości przeciwzapalne.

