Spis treści: 01 Co wywołuje brzydki zapach z butów?

02 Łyżka sody kontra niemiła woń obuwia

03 Weź nieświeży wyziew na zimno

Idealnie czystymi i pachnącymi nowością butami możemy cieszyć się przez długi czas. Wystarczy od pierwszego ubrania dbać nie tylko o ich części zewnętrzne, ale także to, co znajduje się w środku.

Zakładanie obuwia na gołe stopy lub nieświeże skarpetki sprawi, że szybko do naszego nosa doleci niezbyt przyjemny zapach. Skąd się bierze? Za główną przyczynę możemy uznać nagromadzenie wilgoci oraz niedokładne wietrzenie butów. Co ciekawe, problem częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jak wyczyścić buty w środku, by nie odstraszały nieświeżością? Podpowiadamy.

Sodę oczyszczoną można wykorzystać do neutralizowania brzydkiego zapachu

Wodorowęglan sodu, czyli chętnie używaną w domach sodę oczyszczoną, uznaje się za jeden z najbardziej wszechstronnych środków. Doskonale zastępuje proszek do pieczenia, umożliwiając ciastom swobodne wyrastanie, eliminuje zacieki w prysznicu, a także neutralizuje brzydkie aromaty. Ostatnią właściwość produktu warto wykorzystać do nieprzyjemnie pachnących butów.

Soda wykazuje właściwości regulujące oraz stabilizujące odczyn pH. Dowiedziono, że jest całkowicie bezpieczna w kontakcie z dziećmi, zwierzętami oraz roślinami. Co ważne, proszek nie maskuje brzydkiego zapachu, a zamiast tego skutecznie go usuwa. Wystarczy wsypać po jednej pełnej łyżce do każdego buta, a następnie pozostawić na kilka godzin lub cały dzień. W kolejnym kroku pozbywamy się jego pozostałości np. za pomocą odkurzacza.

Weź nieświeży wyziew na zimno

Wykręcające nos aromaty wydobywające się z butów zazwyczaj wywołują bakterie oraz grzyby. Do rozwoju potrzebują ciepłego oraz wilgotnego środowiska, dlatego wprost uwielbiają znoszone i przepocone buty. Jednym ze skuteczniejszych patentów, który uwolni nas od problemu, jest ich wymrożenie. Jak się za to zabrać? Wystarczy włożyć buty do foliowej torebki lub worka, a następnie umieścić w szufladzie zamrażarki i dać im odpocząć przez całą noc. W przypadku bardzo silnego zapachu, konieczne może okazać się kilkukrotne powtórzenie metody.

