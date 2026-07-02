Spis treści: Petunie od lat królują na balkonach Rośliny pracują na pełnych obrotach. Dlaczego nawożenie petunii jest tak ważne? Jak przygotować płynny nawóz z herbaty? Petunie go uwielbiają Dlaczego warto wsypać herbaciane fusy do doniczki?

Petunie od lat królują na balkonach

Popularność petunii nie jest przypadkowa. Zaliczają się do grona najbardziej dekoracyjnych roślin balkonowych, które kwitną od późnej wiosny aż do pierwszych przymrozków. Bogactwo odmian i kolorów sprawia, że bez trudu można stworzyć kompozycje dopasowane do każdego stylu i własnych upodobań.

Petunie kojarzą się przede wszystkim z wakacjami, słońcem i zacisznymi balkonami pełnymi kwiatów. Dla niejednej osoby są nieodłącznym towarzyszem odpoczynku na tarasie czy spotkań w gronie najbliższych.

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Rośliny pracują na pełnych obrotach. Dlaczego nawożenie petunii jest tak ważne?

Obfite kwitnienie wymaga od petunii dużych nakładów energii. Rośliny nieustannie tworzą nowe pąki i kwiaty, dlatego szybko zużywają składniki odżywcze, których ilość w doniczce z ziemią jest mocno ograniczona. Bez systematycznego nawożenia kwitnienie jest słabsze. Wybarwienie liści również może tracić na intensywności.

Domowe odżywki nie zawsze są w stanie całkowicie zastąpić dobrze zbilansowany nawóz przeznaczony do roślin kwitnących. Stanowią jednak wartościowe uzupełnienie pielęgnacji. Pod względem skuteczności w tym kontekście na prowadzenie wysuwa się niepozorny produkt z kuchennej szafki.

Jak przygotować płynny nawóz z herbaty? Petunie go uwielbiają

Do zrobienia naturalnej odżywki do kwiatów balkonowych doskonale nadaje się klasyczna herbata - czarna lub zielona. Ważne, by był to produkt jak najbardziej naturalny, bez dodatku cukru, sztucznych aromatów czy owoców. Wystarczy zanurzyć jedną torebkę w 250 ml gorącej wody na trzy minuty. Gdy płyn całkiem ostygnie, rozcieńczamy go z czystą wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowanym roztworem można podlewać petunie raz na tydzień.

Regularne stosowanie pozytywnie wpływa na kondycję roślin, poprawia wygląd liści i wspomaga tworzenie nowych pąków kwiatowych.

Zamiast do zlewu, wlej do doniczki. Petunie odwdzięczą się setkami kwiatów 123RF/PICSEL

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Dlaczego warto wsypać herbaciane fusy do doniczki?

Innym sposobem na naturalne nawożenie petunii jest wykorzystanie kuchennych odpadków. Po zaparzeniu herbaty nie wyrzucajmy fusów. Znajdą kolejne zastosowanie jako odżywczy dodatek do podłoża. Cienką warstwę zimnych fusów zaleca się wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Patent można stosować co dwa lub trzy tygodnie.

Rozkładające się fusy wzbogacają podłoże w materię organiczną, poprawiają jego strukturę i pomagają dłużej utrzymać wilgoć. Ziemia wolniej przesycha, co ma ogromne znaczenie podczas upałów. Należy jednak zachować umiar, ponieważ zbyt duża porcja mokrych fusów w doniczce może sprzyjać rozwojowi pleśni.

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