Spis treści: Jedno z najlepszych ziaren dla ptaków w karmniku Zimowy zastrzyk energii. Właściwości odżywcze owsa Najważniejsze zasady dokarmiania ptaków zimą Gdzie ustawić karmnik dla ptaków? Jak dbać o karmnik, aby ptaki chętnie do niego wracały?

Jedno z najlepszych ziaren dla ptaków w karmniku

Zima to trudny okres dla ptaków zimujących w polskim klimacie. Niskie temperatury, śnieg i zmarznięta ziemia sprawiają, że znalezienie pożywienia staje się prawdziwym wyzwaniem. Z tych powodów wiele osób decyduje się na wspieranie wróbli, sikorek, rudzików, sójek, dzwońców i innych gatunków, które chętnie korzystają z ogrodowych stołówek.

Same dobre chęci jednak nie wystarczą. Kluczowe staje się to, czym karmić ptaki w karmniku. Jednym z najlepszych produktów jest owies. Stanowi produkt nie tylko łatwo dostępny i niedrogi, ale przede wszystkim bardzo odżywczy i dobrze tolerowany przez ptaki odwiedzające karmniki zimą.

Zimowy zastrzyk energii. Właściwości odżywcze owsa

Ziarna owsa to solidna porcja energii, której ptaki zimą potrzebują najbardziej. Zawarte w nich węglowodany stanowią dla naszych skrzydlatych przyjaciół stopniowo uwalniane paliwo niezbędne do utrzymania ciepła i codziennej aktywności. W mroźne dni zapotrzebowanie na tego rodzaju składniki rośnie, dlatego ptaki potrzebują ziaren o wysokiej wartości kalorycznej.

Dodatkowo owies zawiera białko roślinne, zdrowe tłuszcze oraz błonnik. Bogaty skład przekłada się na dobry stan ptasich mięśni oraz piór. Jest ziarnem, które świetnie sprawdza się jako podstawa zimowego dokarmiania.

Owies to jeden z największych przysmaków w karmniku Dmitriy_Tolmachov 123RF/PICSEL

Najważniejsze zasady dokarmiania ptaków zimą

Dokarmianie ptaków zimą wymaga systematyczności i odpowiedzialności. Decydując się na zamontowanie karmnika, uzupełnianie pożywienia powinniśmy kontynuować aż do wiosny. Ptaki szybko przyzwyczajają się do stałego źródła pożywienia, więc jego nagłe zniknięcie może bardzo negatywnie odbić się na ich stanie, a nawet życiu.

Równie istotna jest jakość podawanego jedzenia. Wybrana karma powinna być świeża i sucha. Wilgotne i spleśniałe ziarna nie wyjdą ptakom na zdrowie. Na podkreślenie zasługuje informacja, że chleb nie nadaje się do karmienia ptaków, ponieważ powoduje poważne problemy zdrowotne. Karmnik nie może być więc naszym sposobem na pozbywanie się resztek zepsutego lub czerstwego pieczywa, tak samo jak przeterminowanej żywności z naszych lodówek i spiżarni.

Gdzie ustawić karmnik dla ptaków?

Odpowiednia lokalizacja stołówki dla ptaków ma ogromny wpływ na to, czy zwierzęta będą z niej w ogóle korzystać. Karmnik zaleca się ustawić w spokojnej i cichej okolicy. Im dalej od ruchu i hałasu, tym lepiej. Choć zależy nam na możliwości podziwiania skrzydlatych gości z własnego okna, karmnik nie spełni swojej podstawowej funkcji, jeśli będzie znajdować się w miejscu, gdzie często przechodzimy.

Optymalna wysokość karmnika to około półtora metra nad ziemią. Skutecznie ochroni ptaki przed kotami i innymi drapieżnikami, które zagrażałyby im w niższych partiach. Dużą zaletą jest sąsiedztwo drzew, krzewów czy gęstych żywopłotów, które w razie potrzeby zapewniają ptakom schronienie. Sam karmnik nie powinien być jednak ukryty zbyt głęboko - ptaki muszą mieć możliwość obserwacji otoczenia nawet podczas posiłku.

Jak dbać o karmnik, aby ptaki chętnie do niego wracały?

Regularne dostarczanie wartościowych produktów to nie wszystko. Jednym z filarów bezpiecznego dokarmiania ptaków jest czysty karmnik. Należy na bieżąco usuwać z niego resztki starego pokarmu. Co tydzień lub dwa (częstotliwość zależy od liczby przylatujących ptaków) zaleca się mycie karmnika mieszanką octu i wody w proporcji 1:4, aby ograniczyć rozwój chorobotwórczych bakterii oraz pleśni.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Dominik Strzelec o poprawnym dokarmianiu ptaków i... owocowych karmnikach Polsat Polsat