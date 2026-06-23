Spis treści: Brzydki zapach z odpływu. Skąd się bierze? Sól - najprostszy sposób na odświeżenie odpływu masz w kuchni Remedium na brzydki zapach ze zlewu Nie tylko do szarlotki. Jak stosować cynamon na nieprzyjemny zapach z rur?

Brzydki zapach z odpływu. Skąd się bierze?

Najczęstszą przyczyną drażniącej woni są resztki jedzenia, tłuszcz, mydło, włosy oraz inne zanieczyszczenia osadzające się na ściankach rur. Z czasem zaczynają się rozkładać, tworząc idealne środowisko dla bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach.

Problem pojawia się również wtedy, gdy instalacja jest rzadko używana. Wiele osób wyczuwa fetor po dłuższej nieobecności, np. urlopowym wyjeździe. Dzieje się tak, ponieważ woda znajdująca się w syfonie częściowo odparowuje, a zapachy z kanalizacji łatwiej przedostają się do pomieszczenia.

Sól - najprostszy sposób na odświeżenie odpływu masz w kuchni

Nieprzyjemna woń nie zawsze jest wskaźnikiem poważnej awarii. W większości przypadków wystarczy regularne czyszczenie odpływu i zastosowanie prostych domowych metod, aby skutecznie rozwiązać problem. Jedną z nich jest najzwyklejsza sól kuchenna.

Doskonale radzi sobie z zapachem przypominającym zgniłe jajka, a dodatkowo ma delikatne działanie czyszczące. Pod jej wpływem osady odklejają się od rur. Wystarczy wsypać pół szklanki soli bezpośrednio do odpływu i zalać 300 ml gorącej wody. Odczekaj pół godziny, następnie spłucz obficie chłodną wodą.

Domowe sposoby na odświeżenie odpływu przydadzą się zarówno w kuchni, jak i w łazience 123RF/PICSEL

Remedium na brzydki zapach ze zlewu

Tym razem sięgnij do domowej apteczki. Nie wszyscy wiedzą, że tabletka aspiryny rozpuszczona w odpływie pomaga ograniczyć rozwój niektórych mikroorganizmów i wspiera usuwanie nieprzyjemnego zapachu.

Dwie tabletki musującej aspiryny wrzuć do odpływu, a następnie zalej niewielką ilością ciepłej wody. Pojawi się charakterystyczne musowanie, co pozwala substancjom aktywnym dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Szybko zauważysz, że niechciany aromat z rur zniknął.

Nie tylko do szarlotki. Jak stosować cynamon na nieprzyjemny zapach z rur?

Aromatyczna przyprawa kojarzy się przede wszystkim z apetycznymi wypiekami i rozgrzewającymi napojami. Cynamon znajduje zastosowanie także podczas domowych porządków. Neutralizuje brzydkie zapachy, działa antybakteryjnie i sprawia, że w pomieszczeniu od razu robi się przyjemniej.

Do odpływu wsyp cztery łyżki mielonego cynamonu i odczekaj 30 minut. Następnie zalej gorącą wodą. Patent ten poradzi sobie nie tylko z fetorem, ale też drobnymi zatorami w rurach.

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