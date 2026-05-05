Jaki bez najlepiej nadaje się na bukiety?

Nie każdy bez nadaje się do ścięcia na bukiet do wazonu. Powinno się wybierać gałązki, na których otwarte jest 60-70 proc. kwiatów. Po ścięciu warto umieścić bez w pojemniku z zimną wodą i odstawić go w zacienione miejsce. Dzięki temu roślina zdąży się nawodnić i przyzwyczaić do zmiany warunków.

Kolejnym ważnym zabiegiem jest przygotowanie łodyg - dolną część należy rozciąć na pół i odgiąć do zewnątrz. Dzięki temu zwiększymy powierzchnię chłonną, a roślina będzie mogła skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze, co przedłuży jej żywotność.

Domowa mieszanka odżywcza do bzu w wazonie

Odżywczą mieszankę do bzu z łatwością przygotujesz w domu. Potrzebujesz jedynie pół litra zimnej przegotowanej wody, do której należy dodać łyżeczkę cukru i łyżeczkę octu spirytusowego. Całość dokładnie wymieszaj. Ten prosty specyfik dostarczy roślinie tego, co najbardziej potrzebuje, czyli węglowodanów. Z kolei ocet doskonale obniża pH wody, zapobiegając namnażaniu się bakterii, które przyspieszają więdnięcie roślin.

Pamiętaj, by codziennie wymieniać wodę w wazonie i za każdym razem przygotowywać świeżą mieszankę. Dzięki temu bukiet bzu będzie świeży nawet 5-6 dni dłużej. Codziennie usuwaj też zwiędnięte kwiaty, a mniej świeże gałązki możesz zanurzyć w zimnej wodzie na ok. 10 minut.

Bukiet bzu to piękna ozdoba mieszkania.

Jakie warunki są najlepsze dla bzu w wazonie?

Bzu w wazonie, podobnie jak większości ciętych roślin, nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikaj też miejsc w pobliżu grzejników. Lilak preferuje niskie temperatury, najlepiej nieprzekraczające 18 stopni.

Wazonu z bzem nie kładź też w pobliżu jabłek czy bananów. Wydzielają one etylen, który przyspiesza dojrzewanie warzyw, ale też proces starzenia się roślin.

