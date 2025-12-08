Spis treści: Czy przyprawa piernikowa jest zdrowa? Właściwości zdrowotne przyprawy do piernika. Włączaj do diety nie tylko od święta Poprawa aromatu i smaku bez zbędnych kalorii Cholesterol w normie Pozytywne działanie na stan żył i krążenie Przyprawy dobre dla jelit

Czy przyprawa piernikowa jest zdrowa?

Często kojarzymy ją z okresem poprzedzającym Boże Narodzenie. Przyprawa piernikowa jest nieodzowna do przyrządzania wielu świątecznych przysmaków. Na samą myśl aż cieknie ślinka? Pora spojrzeć na tę specyficzną mieszankę z szerszej perspektywy i sięgać po nią znacznie częściej - nie tylko w perspektywie pieczenia aromatycznego piernika.

Typowa przyprawa piernikowa to kombinacja co najmniej kilku składników. Najczęściej w jej skład wchodzą:

cynamon,

imbir,

kardamon,

goździki,

gałka muszkatołowa,

anyż,

kolendra,

czarny pieprz,

ziele angielskie.

W wersjach dostępnych w sklepach można trafić na dodatek kakao, cukru lub mąki, które obniżają koszt produkcji, dlatego warto wnikliwie czytać etykiety przed zakupem. Dobrym posunięciem jest przygotowanie przyprawy piernikowej samodzielnie. Być może zajmie to trochę więcej czasu niż sięgnięcie po towar na sklepowej półce, ale zyskamy pewność, że nasza mieszanka będzie całkowicie naturalna i wolna od niepotrzebnych dodatków.

Wybór odpowiednich dodatków do kawy poprawi smak i podniesie jej wartość odżywczą 123RF/PICSEL

Właściwości zdrowotne przyprawy do piernika. Włączaj do diety nie tylko od święta

Przyjemny, kojarzący się z domowym ciepłem korzenny aromat to jedno. Przyprawę do piernika warto docenić także ze względu na jej wszechstronne właściwości. Każdy z jej składników wykazuje dobroczynne działanie, a wprowadzenie do diety nie będzie wyzwaniem. Wystarczy dodać płaską łyżeczkę do kubka kawy albo herbaty.

Poprawa aromatu i smaku bez zbędnych kalorii

Dodawanie przyprawy piernikowej do codziennych napojów to prawdopodobnie najprostszy sposób na wprowadzenie cennych składników do diety. Przy okazji kawa i herbata nabierają głębokiego, korzennego charakteru, więc degustacja staje się jeszcze większą przyjemnością.

Co ważne, walory smakowe nie wynikają w tym przypadku z dodatków pokroju cukru, syropów smakowych czy bitej śmietany. Przyprawa do piernika w napojach nie podnosi ich kaloryczności. Nawet dieta redukcyjna nie będzie się więc kojarzyć z nijakimi produktami bez smaku.

Cholesterol w normie

Na jakie składniki w tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę? Na prowadzenie wysuwa się cynamon, który sprzyja obniżaniu poziomu "złego cholesterolu" i trójglicerydów. Dodatkowo goździki oraz kardamon wykazują działanie przeciwzapalne, co korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych, zapobiegając ich uszkodzeniom i problemom z drożnością.

Pozytywne działanie na stan żył i krążenie

Tym razem pierwsze skrzypce grają imbir i goździki, które poprawiają mikrokrążenie. Jeśli dodamy do tego właściwości kardamonu poprawiające przepływ krwi oraz działanie rozgrzewające, uzyskamy zestaw stanowiący naturalne wsparcie dla układu krążenia. Jednocześnie przeciwutleniacze zawarte w przyprawach chronią ściany naczyń krwionośnych przed stresem oksydacyjnym. To ważne, ponieważ taki stan może prowadzić do miażdżycy, nadciśnienia, zawału serca i udaru mózgu.

Przyprawy dobre dla jelit

Co jeszcze daje dodawanie przyprawy piernikowej do kawy albo herbaty? Wszystkie składniki aromatycznej mieszanki mają działanie wspierające układ trawienny. Imbir pomaga w trawieniu tłuszczów i łagodzi mdłości, więc jest sprzymierzeńcem osób, którym zdarza się folgować przy stole.

Kardamon i goździki niwelują wzdęcia, z kolei cynamon działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Przyprawa kojarzona do tej pory głównie z deserami może więc stać się ogromny wsparciem w dbaniu o równowagę mikroflory jelitowej oraz trawienie. Przy okazji pomoże hamować ochotę na słodycze, więc łatwiej będzie opanować żywieniowe zachcianki i schudnąć.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Przyprawa do piernika krok po kroku SMAKER.PL INTERIA.PL