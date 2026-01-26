Wsypałam do odpływu i brzydki zapach znikł. Genialny patent

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Mimo że staram się utrzymywać kuchnię w czystości, to moim prawdziwym utrapieniem jest zlewozmywak. Intensywne gotowanie sprawia, że już po kilku dniach z odpływu zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, a na dnie i ściankach pozostają uporczywe osady. Miałam też dość chemicznego zapachu preparatów do udrażniania rur i odkamieniania, dlatego postanowiłam przetestować domowe sposoby na czysty i pachnący zlew.

Dłoń trzymająca łyżeczkę z kawą sypaną znajduje się nad odpływem stalowego zlewu kuchennego.
Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Szybko pozbędziesz się nieświeżego zapachu ze zlewozmywakaarchiwum prywatne

Spis treści:

  1. Dlaczego zlew tak szybko się brudzi i brzydko z niego pachnie?
  2. Wsypałam do odpływu 4 łyżki przyprawy
  3. Jak pozbyłam się uporczywych osadów ze zlewu?

Dlaczego zlew tak szybko się brudzi i brzydko z niego pachnie?

Niestety, akcesoria, których często używamy, szybko się brudzą. W moim domu przyrządza się duże ilości kawy i herbaty, a jej resztki wylewane do zlewu odpowiadają za łatwe powstawanie osadów, zwłaszcza że mamy też twardą wodę, która sprzyja temu zjawisku. Do tego dużo gotujemy i smażymy, więc do odpływu, mimo starań, trafiają resztki żywności i oleju do smażenia. A to niestety prosty przepis na zatkany odpływ i nieprzyjemne zapachy. Jak sobie z nimi radzić?

Zobacz również:

Do czyszczenia umywalki użyj środków domowej roboty. Efekty cię zachwycą
Porady

Jak umyć umywalkę w łazience? Prosty trik na osady i zacieki

Natalia Jabłońska

Wsypałam do odpływu 4 łyżki przyprawy

Mimo że rzadko korzystam z domowych sposobów, postanowiłam sprawdzić, czy cynamon rzeczywiście potrafi zdziałać cuda na zatkany odpływ. Ponoć nie tylko neutralizuje nieprzyjemną woń, ale działa też antybakteryjnie.

Zgodnie z instrukcją wsypałam do odpływu cztery łyżki popularnej przyprawy i odczekałam pół godziny. Po tym czasie wlałam do odpływu sporo gorącej wody i efekt rzeczywiście był zauważalny. Przyjemny aromatyczny zapach rozszedł się po całej kuchni, a woda zaczęła lepiej spływać. Przyznam jednak, że dla lepszego efektu całą czynność powtórzyłam. Mimo że domowe sposoby wymagają więcej cierpliwości, to zdecydowanie warto je stosować - zwłaszcza jeśli masz dość chemicznego zapachu specjalnych preparatów ze sklepu.

Ręka wsypuje sodę oczyszczoną z opakowania do zlewu kuchennego, wokół widoczny osad sody na powierzchni zlewu ze stali nierdzewnej.
Za pomocą octu i sody łatwo pozbyłam się osadów ze zlewuarchiwum prywatne

Jak pozbyłam się uporczywych osadów ze zlewu?

Idąc za ciosem, postanowiłam zastosować domowe metody na pozbycie się uporczywych osadów z kawy, herbaty i kamienia. Swój zlew obficie spryskałam więc octem, a później posypałam sodą oczyszczoną. Po 15 minutach zgodnie z instrukcją przetarłam wszystko kuchenną gąbką. I mimo że zlew nie wyczyścił się magicznie poprzez spłukanie go wodą, to rzeczywiście wystarczyło lekkie przetarcie powierzchni zamiast zwyczajnego 10-minutowego szorowania. Kolejnym razem skorzystam z tych samych patentów, jednak odwrócę ich kolejność, by cynamon pozbył się też charakterystycznego zapachu octu.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
Szlakami kultowych filmów w EuropieINTERIA.PL

Najnowsze