Spis treści: 01 Poznaj intruza, czyli jak wygląda karczownik?

02 Tajemnicze kopce w ogrodzie — to nie musi być kret

03 Jakie szkody w ogrodzie wyrządza karczownik?

04 Czy karczownik jest pod ochroną?

05 Zwierzęta domowe wrogiem gryzoni

06 Co odstrasza karczowniki? Postaw na efekty dźwiękowe

07 Naturalne sposoby na szkodniki

Gryzonie zaliczające się biologicznie do podrodziny nornikowatych nie są zbyt duże. Długość ciała największych dorosłych osobników może dochodzić do około 20 centymetrów. Znakiem rozpoznawczym jest dość długi ogon, który mierzy do 15 centymetrów. Karczowniki cechują się ciemnobrunatną sierścią na grzbiecie, która na brzuchu przechodzi w odcienie szarości. Musisz być jednak gotowy na to, że prędzej zauważysz efekty żerowania niż szkodniki we własnej osobie.

Co prawda są aktywne w dzień i w nocy, ale ich największa aktywność przypada na godziny wczesnoporanne. Karczowniki nie zapadają w sen zimowy, więc sprawiają ogrodnikom problemy przez cały rok. Zima nie przyniesie wytchnienia. Z racji ograniczonego dostępu do pożywienia mogą ze szczególną zawziętością podgryzać korzenie drzew i krzewów.

Zdjęcie Karczownik żeruje na roślinach i doprowadza ogród do ruiny / 123RF/PICSEL

Tajemnicze kopce w ogrodzie — to nie musi być kret

Karczownik ziemnowodny, zwany też polnikiem ziemnowodnym, drąży głębokie i rozbudowane korytarze, które mogą mieć nawet kilkanaście metrów długości. W tym skomplikowanym systemie tworzy również przestrzenie na gniazdo i spiżarnie. Czy karczownik robi kopce? To jeden ze znaków, po których możemy stwierdzić obecność gryzonia w ogrodzie.

Kopce karczownika są jednak mniejsze od krecich, spłaszczone, mają nieregularny kształt i składają się z mocno zbrylonej ziemi. Nie zauważymy w nich również korzeni i innych roślinnych części, ponieważ lądują one w jadłospisie szkodnika.

Jakie szkody w ogrodzie wyrządza karczownik?

Być może wygląda dość sympatycznie, ale jest w stanie doprowadzić ogrodników do szewskiej pasji. Kopce karczownika potrafią mocno zaburzyć estetykę całego ogrodu. Niszczycielska działalność gryzonia to jednak przede wszystkim jego menu. Karczownik żywi się korzeniami, kłączami, cebulami i bulwami roślin uprawnych. Niszczy korzenie drzew i krzewów owocowych, a także kwiatów. Zajada się również warzywami, które w pocie czuła uprawiamy i liczmy na obfity plon. Szczególnie upodobał sobie marchew, seler i topinambur.

Czy karczownik jest pod ochroną?

Wszystko wskazuje na to, że pozostaje nam szukać sposobów na zwalczanie karczownika. Warto jednak wiedzieć, że gryzoń jest objęty częściową ochroną gatunkową. Co prawda dotyczy ona gryzoni przebywających poza terenem ogrodów, ale lepiej wykorzystywać humanitarne metody usuwania szkodników, ponieważ nadal pozostają ważną częścią lokalnych ekosystemów.

Zwierzęta domowe wrogiem gryzoni

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziemy mieć problem z gryzoniami, jeśli po naszej posesji przechadza się kot lub pies. Mruczki to wytrawni myśliwi, więc uporają się z buszującymi w ogrodzie karczownikami. Psom również nie brakuje instynktu łowieckiego, lecz musisz wziąć pod uwagę, że czworonożny przyjaciel, gdy wyczuje intruza, może przekopać sporą część ogrodu.

Co odstrasza karczowniki? Postaw na efekty dźwiękowe

Uciążliwe dla szkodników dźwięki i wibracje pozwolą przegonić intruzów, gdzie pieprz rośnie. W sklepach ogrodniczych dostępne są różnego rodzaju akcesoria, ale najprostszy z nich przygotujesz samodzielnie niewielkim kosztem.

Zdjęcie Zadbaj o to, by karczowniki omijały twój ogród szerokim łukiem / 123RF/PICSEL

W miejscu kopca wbij metalowy palik, na którym umieścisz plastikową butelkę lub puszkę. Podmuchy powietrza zamienią konstrukcję w instrument, którego dźwięki będą dla karczowników nieznośne.

Naturalne sposoby na szkodniki

Gryzonie są wrażliwe również na niektóre zapachy. Ucieczką będą reagować na aromat czosnku, lilaka, wilczomlecza i korony cesarskiej. Jak wykorzystać tę wiedzę? Rośliny możesz posadzić w ogrodzie lub wykorzystać olejki eteryczne zrobione na ich bazie. Nasącz nimi watę i włóż do korytarza karczownika. To naturalna metoda, by skłonić go do wyprowadzki poza teren ogrodu.