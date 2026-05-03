Uważasz, że nie masz ręki do kwiatów? Te trzy rośliny doniczkowe wybaczają niemal wszystkie błędy w pielęgnacji. Są wytrzymałe, a do tego efektownie zdobią wnętrze. Świetnie ożywiają przestrzeń mieszkania czy domu. Nie potrzebują wiele uwagi, wystarczy spełnić ich podstawowe wymagania. Zniosą chwilowe przesuszenie, brak słońca i przeciągi. Oto trzy rośliny doniczkowe idealne dla początkujących. Uchodzą za niezniszczalne.

Spis treści: Aloes Sansewieria Zamiokulkas zamiolistny

Aloes

Aloes to sukulent, więc wysokie tempratury w łazience będą mu sprzyjać Anek@TL2 123RF/PICSEL

Słynie z właściwości leczniczych i pielęgnacyjnych. Chociażby z tego powodu warto postawić go na parapecie. Aloes nie sprawia kłopotów i jest wytrzymały. Na tyle, że w domu może rosnąć nawet przez wiele lat. Uwielbia słoneczne stanowisko i umiarkowane podlewanie. Nie znosi wilgoci, zwłaszcza zimą. Zbyt obfite podlewanie prowadzi też do gnicia korzeni, więc lepiej nie fundować aloesowi takich "atrakcji".

Sukulent magazynuje wodę w liściach. Dlatego wystarczy podlewać go raz na dwa tygodnie. Ważne, aby podłoże całkowicie wysychało przed podaniem kolejnej dawki wody. Raz w miesiącu można zastosować nawóz przeznaczony dla sukulentów. Najlepiej, by nie miał zbyt dużej zawartości azotu.

Sansewieria

Sansewieria jest łatwa w uprawie Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Kolejna żelazna roślina? Sansewieria uchodzi nawet za jedną z najtrudniejszych do zniszczenia. Suche powietrze, czasowy brak wody, słabe oświetlenie? Dla wężownicy gwinejskiej to żaden problem. Roślina preferuje umiarkowane podlewanie, wodę należy wlewać bezpośrednio do podłoża, a nie środka liściowej rozety. Prowadzi to do gnicia korzeni. Na dnie doniczki elementem obowiązkowym jest gruba warstwa drenażu.

Sansewieria najlepiej rośnie w temperaturze 18-25 st. C (zimą woli nieco niższą temperaturę). Trzeba uważać na zimne przeciągi - odpowiednie stanowisko to takie z dala od okien i drzwi. Wężownicę należy przesadzać, gdy korzenie zaczynają "rozsadzać" doniczkę.

Zamiokulkas zamiolistny

Uprawa zamiokulkasa pójdzie jak z płatka 123RF/PICSEL

Roślina idealna dla zapominalskich i żyjących w biegu? Zamiokulkas zamiolistny również należy do grona żelaznych roślin. Podobnie jak aloes i wężownica, nie przepada za zbyt intensywnym podlewaniem - nadmiar wody powoduje jej gnicie. Magazynuje wodę w łodygach, dlatego też jest idealnym wyborem dla osób, które zapominają o podlewaniu lub często nie ma ich w domu.

Zamiokulkas preferuje stanowisko jasne lub półcieniste. Nie powinien stać w ciemnym pomieszczeniu takim jak łazienka bez okna czy ciemny korytarz. Z drugiej strony ostre słońce może spowodować oparzenia, więc warto dobrze przemyśleć miejsce, w którym ustawimy doniczkę. W odpowiednich warunkach przez długie lata będzie zieloną ozdobą wnętrza.

