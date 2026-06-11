Wybierasz się nad polskie morze? Tych ryb nie zamawiaj, jeśli zależy ci na świeżości
Ryby nad polskim morzem to wakacyjny hit, ale też pułapka na turystów. Myślisz, że zamawiasz świeżą sztukę prosto z rybackiego kutra? Prawda często jest inna. Wiele smażalni podaje zwykłe mrożonki z drugiego końca świata, a potem wystawia rachunki zwalające z nóg. Przeczytaj, jak nie dać się oszukać, których ryb nigdy nie kupować i jak jednym prostym pytaniem uniknąć słynnego "paragonu grozy".
Spis treści:
- Tych ryb unikaj, bo to same mrożonki
- Co zamawiać, żeby zjeść świeżo i tanio?
- Sandacz i ryba z zielonymi ościami - kolejne pewniaki
- Dlaczego ryba kosztuje 200 zł? Uważaj na cenniki!
- Jak rozpoznać, że ryba jest naprawdę świeża?
Tych ryb unikaj, bo to same mrożonki
Jeśli w menu trafisz na pangę, tilapię, mintaja, solę czy morszczuka, warto zachować czujność. To gatunki, które nie występują w Bałtyku, więc zanim znalazły się na talerzu, musiały zostać zamrożone i przetransportowane z odległych zakątków świata. Podobnie jest z łososiem, który najczęściej pochodzi z norweskich hodowli, oraz z uwielbianym przez Polaków halibutem, sprowadzanym do nas w formie mrożonej. Zamawiając takie ryby nad morzem, często płacisz wysoką marżę za produkt, który bez problemu kupisz znacznie taniej w osiedlowym markecie.
Co zamawiać, żeby zjeść świeżo i tanio?
Co w takim razie kupować? Wybieraj lokalne gatunki. Największą szansę na rybę prosto z porannego połowu daje flądra. Jest tania, pyszna i nikomu po prostu nie opłaca się jej mrozić. Świetnym wyborem będzie też turbot (ma bardzo delikatne mięso), świeży śledź z patelni oraz małe szprotki, które można chrupać jak frytki. A co z popularnym dorszem? Tutaj trzeba bardzo uważać. Przez limity połowowe w Bałtyku o świeżego dorsza jest trudno, więc w wielu losowych budkach i tak dostaniesz mrożonkę.
Sandacz i ryba z zielonymi ościami - kolejne pewniaki
Jeśli szukasz czegoś z mniejszą ilością ości, zapytaj o sandacza. Choć jest to ryba słodkowodna, nad morzem bardzo często pochodzi z pobliskich akwenów, np. z Zalewu Szczecińskiego czy Wiślanego. Dzięki temu trafia do smażalni na świeżo i zachwyca smakiem chudego mięsa. Prawdziwą gratką dla smakoszy jest belona, na którą warto polować wczesnym latem (w maju i na początku czerwca). To niesamowita ryba, która ma zielone ości! Jeśli widzisz ją w menu, możesz brać w ciemno. Sezon na nią jest tak krótki, że nikt jej nie mrozi. Bardzo bezpiecznym i świeżym wyborem z lokalnych wód będzie też okoń lub leszcz.
Dlaczego ryba kosztuje 200 zł? Uważaj na cenniki!
Wybrałeś dobrą rybę, a przy kasie i tak przeżywasz szok, bo za jeden kawałek musisz zapłacić 200 zł. Jak to w ogóle możliwe? To stary trik smażalni. Ceny w menu są podawane za 100 gramów. Widzisz "18 zł" i myślisz, że jest tanio. Nie bierzesz pod uwagę, że duża ryba może ważyć nawet ponad pół kilograma! Mało tego, w niektórych lokalach waży się rybę już po usmażeniu - czyli płacisz też za olej i grubą panierkę. Złota zasada: zawsze proś obsługę o zważenie surowej ryby jeszcze przed usmażeniem i podanie z góry całkowitej ceny za obiad.
Jak rozpoznać, że ryba jest naprawdę świeża?
Świeżą rybę można łatwo sprawdzić. Jeśli widzisz ją jeszcze surową w lodówce, spójrz na jej oczy - powinny być wypukłe i błyszczące. Mętne oczy i blade skrzela oznaczają starą rybę. Dobra ryba wcale też nie "śmierdzi rybą", tylko ładnie pachnie wodą i morską bryzą. A jak sprawdzić rybę już na talerzu? Dotknij mięsa widelcem. Powinno być sprężyste i łatwo odchodzić od ości. Jeśli przypomina papkę, jest gumowate albo wycieka z niego woda, to znak, że ryba była długo mrożona. Żeby kucharzowi trudniej było oszukiwać, zamawiaj ryby z pieca albo smażone w samej mące, bez grubej panierki.
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