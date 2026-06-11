Spis treści: Tych ryb unikaj, bo to same mrożonki Co zamawiać, żeby zjeść świeżo i tanio? Sandacz i ryba z zielonymi ościami - kolejne pewniaki Dlaczego ryba kosztuje 200 zł? Uważaj na cenniki! Jak rozpoznać, że ryba jest naprawdę świeża?

Tych ryb unikaj, bo to same mrożonki

Jeśli w menu trafisz na pangę, tilapię, mintaja, solę czy morszczuka, warto zachować czujność. To gatunki, które nie występują w Bałtyku, więc zanim znalazły się na talerzu, musiały zostać zamrożone i przetransportowane z odległych zakątków świata. Podobnie jest z łososiem, który najczęściej pochodzi z norweskich hodowli, oraz z uwielbianym przez Polaków halibutem, sprowadzanym do nas w formie mrożonej. Zamawiając takie ryby nad morzem, często płacisz wysoką marżę za produkt, który bez problemu kupisz znacznie taniej w osiedlowym markecie.

Co zamawiać, żeby zjeść świeżo i tanio?

Co w takim razie kupować? Wybieraj lokalne gatunki. Największą szansę na rybę prosto z porannego połowu daje flądra. Jest tania, pyszna i nikomu po prostu nie opłaca się jej mrozić. Świetnym wyborem będzie też turbot (ma bardzo delikatne mięso), świeży śledź z patelni oraz małe szprotki, które można chrupać jak frytki. A co z popularnym dorszem? Tutaj trzeba bardzo uważać. Przez limity połowowe w Bałtyku o świeżego dorsza jest trudno, więc w wielu losowych budkach i tak dostaniesz mrożonkę.

Ryby nad Bałtykiem - co warto zjeść? PIOTR KAMIONKA East News

Sandacz i ryba z zielonymi ościami - kolejne pewniaki

Jeśli szukasz czegoś z mniejszą ilością ości, zapytaj o sandacza. Choć jest to ryba słodkowodna, nad morzem bardzo często pochodzi z pobliskich akwenów, np. z Zalewu Szczecińskiego czy Wiślanego. Dzięki temu trafia do smażalni na świeżo i zachwyca smakiem chudego mięsa. Prawdziwą gratką dla smakoszy jest belona, na którą warto polować wczesnym latem (w maju i na początku czerwca). To niesamowita ryba, która ma zielone ości! Jeśli widzisz ją w menu, możesz brać w ciemno. Sezon na nią jest tak krótki, że nikt jej nie mrozi. Bardzo bezpiecznym i świeżym wyborem z lokalnych wód będzie też okoń lub leszcz.

Szprotki nad Bałtykiem są hitem i kosztują grosze MAREK.BAZAK Agencja SE/East News

Dlaczego ryba kosztuje 200 zł? Uważaj na cenniki!

Wybrałeś dobrą rybę, a przy kasie i tak przeżywasz szok, bo za jeden kawałek musisz zapłacić 200 zł. Jak to w ogóle możliwe? To stary trik smażalni. Ceny w menu są podawane za 100 gramów. Widzisz "18 zł" i myślisz, że jest tanio. Nie bierzesz pod uwagę, że duża ryba może ważyć nawet ponad pół kilograma! Mało tego, w niektórych lokalach waży się rybę już po usmażeniu - czyli płacisz też za olej i grubą panierkę. Złota zasada: zawsze proś obsługę o zważenie surowej ryby jeszcze przed usmażeniem i podanie z góry całkowitej ceny za obiad.

Jak rozpoznać, że ryba jest naprawdę świeża?

Świeżą rybę można łatwo sprawdzić. Jeśli widzisz ją jeszcze surową w lodówce, spójrz na jej oczy - powinny być wypukłe i błyszczące. Mętne oczy i blade skrzela oznaczają starą rybę. Dobra ryba wcale też nie "śmierdzi rybą", tylko ładnie pachnie wodą i morską bryzą. A jak sprawdzić rybę już na talerzu? Dotknij mięsa widelcem. Powinno być sprężyste i łatwo odchodzić od ości. Jeśli przypomina papkę, jest gumowate albo wycieka z niego woda, to znak, że ryba była długo mrożona. Żeby kucharzowi trudniej było oszukiwać, zamawiaj ryby z pieca albo smażone w samej mące, bez grubej panierki.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.





Odcinek 6 INTERIA.PL