Polski "superfood"

Choć przez lata pozostawały w cieniu bardziej "modnych", egzotycznych owoców, dziś wracają jako jedna z podstaw zdrowej diety dzięki swoim zaskakującym właściwościom. Gruszki, bo o nich mowa, zawierają witaminy z grupy B, witaminę C oraz minerały, takie jak potas i miedź, które wspierają układ nerwowy. Kluczową rolę odgrywają jednak przeciwutleniacze i związki bioaktywne - to one pomagają neutralizować wolne rodniki i mogą spowalniać procesy starzenia się mózgu. Badania udopwadniają, że dieta bogata w owoce i warzywa, szczególnie zawierające polifenole, może mieć wpływ na funkcje poznawcze i pamięć.

Gruszki chronią przed udarem?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z niesamowitych właściwości gruszek Michal Wozniak East News

Coraz więcej mówi się także o ich roli w profilaktyce udaru. Jedno z dużych badań populacyjnych wykazało, że osoby spożywające najwięcej owoców i warzyw miały niższe ryzyko udaru, a szczególnie korzystne działanie zaobserwowano właśnie w przypadku gruszek. Jeszcze ciekawsze wnioski przyniosły analizy skupiające się na kolorze produktów - regularne jedzenie "białych" owoców i warzyw (do których należą m.in. gruszki) wiązano nawet ze znacznie niższym ryzykiem udaru w dłuższej perspektywie.

Jedz na zdrowie, zadbaj o pamięć

Gruszki znajdziesz bez problemu w supermarketach i targowiskach Karolina Misztal East News

Za ten efekt mogą odpowiadać m.in. flawonoidy i błonnik, które wspierają układ krążenia, regulują ciśnienie i poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych. To ważne, bo - jak pokazują badania neurologiczne - choroby naczyniowe są jednym z głównych czynników wpływających na pogorszenie pamięci i funkcji poznawczych. Warto zatem sięgać regularnie po owoce z "własnego podwórka". Przy doniesieniach o kolejnych "cudownych" właściwościach egzotycznych, trudno dostępnych w Polsce owoców, polska gruszka okazuje się być równie skuteczna w profilaktyce cywilizacyjnych chorób i elementem "diety długowieczności".

Badania:

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł

