Spis treści: Co to są daktyle Barhi i czym różnią się od innych? Wartości odżywcze i właściwości zdrowotne żółtych daktyli Naturalne remedium na zachcianki słodyczowe Daktyle nie dla wszystkich Gdzie znaleźć daktyle Barhi? Czy daktyle Barhi są dobre dla seniorów?

Co to są daktyle Barhi i czym różnią się od innych?

Daktyle to suszone owoce palmy daktylowej. Są bogate w naturalne cukry, błonnik, mikroskładniki i energię. Od lat podbijają serca ludzi na całym świecie ze względu na swoją słodycz i korzystne działanie dla zdrowia.

Daktyle Barhi różnią się jednak smakiem i teksturą od tych, które standardowo znajdujemy na sklepowych półkach: są bardziej kremowe, z delikatnym aromatem miodu i karmelu, a ich miąższ jest miękki i "rozpływający się w ustach" lub bardziej sprężysty, zależnie od stopnia dojrzałości i wysuszenia. Barhi są często nieco słodsze i mniej włókniste niż najbardziej znane odmiany takie jak Medjool czy Deglet Noor, co wpływa na ich smak i konsystencję.

W porównaniu z popularnymi daktylami Medjool odmiana Barhi ma podobną liczbę kalorii i cukru, ale nieco inną teksturę i aromat - Barhi z reguły są delikatniejsze i bardziej kremowe, podczas gdy Medjool są zwykle większe i bardziej ciągnące. Różnią się także kolorem, bo Barhi mają zdecydowanie bardziej żółtą barwę.

Wartości odżywcze i właściwości zdrowotne żółtych daktyli

Świeże daktyle Barhi mają jasnożółtą barwę 123RF/PICSEL

Daktyle Barhi to przede wszystkim wysoka koncentracja naturalnych składników odżywczych - dostarczają energii, błonnika oraz minerałów.

Barhi:

są bogate w węglowodany i naturalne cukry (60-68 g cukrów/100 g),

zawierają błonnik wspomagający trawienie - może przyczynić się do lepszego pasażu jelit i redukcji zaparć,

mają potas, który pomaga regulować ciśnienie krwi i wspiera funkcje mięśniowe oraz nerwowe.

zawierają także żelazo, wapń, magnez, antyoksydanty i niewielkie ilości witamin, które wspierają metabolizm i odporność.

Naturalne remedium na zachcianki słodyczowe

Wystarczą trzy sztuki, by uporać się z zachciankami na słodycze 123RF/PICSEL

Daktyle Barhi dzięki słodkiemu smakowi i zawartości naturalnych cukrów mogą być zamiennikiem batonów, cukierków czy czekolady i pomóc zaspokoić ochotę na słodkie bez sięgania po produkty wysokoprzetworzone. Jeśli zmagasz się z okresowymi "napadami" na słodkie, to może być twój sprzymierzeniec w walce z niezdrowymi ciągotami. 1-3 daktyle dziennie to często rekomendowana porcja jako przekąska lub słodkie uzupełnienie posiłku. Dzięki błonnikowi uczucie sytości może się utrzymywać dłużej niż po sklepowych słodyczach.

Warto jednak być świadomym, że daktyle nadal są bogate w naturalne cukry i kalorie, więc nie należy ich jeść w bardzo dużych ilościach, szczególnie przy próbie redukcji masy ciała.

Daktyle nie dla wszystkich

Choć zdrowe, daktyle nie są idealne dla wszystkich:

Osoby z cukrzycą lub zaburzeniami glikemii powinny uważać na ilość, bo cukry naturalne mogą szybko podnosić poziom glukozy we krwi.

Osoby z problemami z wagą lub na diecie redukcyjnej muszą liczyć kalorie - daktyle są wysokokaloryczne, zatem lepiej nie przesadzać z ich ilością.

Gdzie znaleźć daktyle Barhi?

W zależności od stopnia świeżości daktyle Barhi mają barwę od żółtej do brązowej Photographer:SAM THOMAS 123RF/PICSEL

Daktyle Barhi spotkasz zazwyczaj w formie suszonej lub półsuszonej, z pestką lub bez. Można je jeść surowe jako przekąskę albo dodawać do smoothie, muesli, ciast czy deserów. Bardzo popularne jest od pewnego czasu przyrządzanie "zdrowych słodyczy" z wykorzystaniem właśnie daktyli: kakaowe kremy do smarowania pieczywa, czy "kulki mocy" to świetne przekąski pełne witamin, słodyczy i błonnika.

Odmiana Barhi jest mniej powszechna niż popularne Medjooly, więc może być trudniejsza do znalezienia w zwykłych sklepach spożywczych - często lepiej szukać jej online lub w sklepach ze zdrową żywnością. Ceny różnią się w zależności od gramatury opakowania i oscylują w okolicach 30 - 200 zł za kilogram.

Czy daktyle Barhi są dobre dla seniorów?

Seniorzy mogą korzystać z zalet daktyli tej odmiany, zwłaszcza jeśli mają problemy z zaparciami (błonnik) czy słabym apetytem. Świetnie sprawdzą się u nich jako zdrowa przekąska lub dodatek do koktajli, czy muesli.

Warto jednak kontrolować porcje ze względu na cukry i kalorie, szczególnie przy cukrzycy, nadwadze lub problemach metabolicznych.

