Czy pies może jeść jajka?

Jajka w diecie były przedmiotem dyskusji wielu lekarzy i dietetyków, ale wiadomo jedno: są one zdrowe i nie warto ich wykreślać z menu. Dlaczego? To oczywiście źródło pełnowartościowego białka, które jest ważnym surowcem energetycznym i katalizatorem wielu procesów w organizmie.

Znaleźć w nich możemy całą gamę witamin: A, E, D i K, które są niezbędne do tego, aby zachować zdrowie w jak najlepszej kondycji. Oczywiście, nie wolno zapominać o nienasyconych kwasach tłuszczowych, które mogą pomóc zredukować poziom złego cholesterolu. Trudno wymienić wszystkie zalety jedzenia jajek, ale trzeba powiedzieć jedno: trzeba serwować je z głową!

A czy pies może jeść surowe jajka? Oczywiście, ale nie zawsze i nie w każdej formie.

Surowe jajko w diecie psa. Jak je podać?

Zdjęcie Czy pies może jeść surowe jajko? / 123RF/PICSEL

Od razu trzeba zaznaczyć, że jajka mogą być zjadane zarówno przez dorosłe psy, jak i przez szczenięta. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stały się urozmaiceniem tzw. diety BARF, ale mogą zjadać je także psy, które na co dzień w misce posilają się karmą suchą lub mokrą.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli właściciel przywiązuje ogromną wagę do tego, co pies zjada, czyli jego codzienna dieta jest już zbilansowana, to w takim wypadku jajko może być podawane sporadycznie, w ramach nagrody albo przekąski. Jak podawać surowe jajko psu? Albo można dodać je wprost do miski (o ile pies je lubi), albo je wymieszać z karmą suchą lub mokrą.

WAŻNE: Przed podaniem surowego jajka psu trzeba je sparzyć, aby pozbyć się bakterii ze skorupki.

Całe surowe jajko dla psa? Niekoniecznie

Wiemy już, że surowe jajko dla psa to dobry pomysł dla urozmaicenia diety, więc można śmiało podawać je w formie przekąski. Najlepiej jednak oddzielić żółtko od białek i podać tylko to pierwsze naszemu czworonogowi.

Dlaczego? Żółtko jest bogatym źródłem biotyny, która korzystnie wpływa na wygląd i kondycję sierści psa. A co z białkiem? Ono z kolei zawiera awidynę, która utrudnia przez psi organizm wchłanianie biotyny. To w przyszłości może skutkować nie tylko pogorszeniem się pogorszeniem kondycji sierści psa, ale także może powodować uczulenia, a także łupież.

A co z gotowanym jajkiem? W tym przypadku możemy być spokojni o zdrowie psa, ponieważ w takiej formie jest całkowicie dla zwierzaka bezpieczne. Może być podawane w formie kawałków, również jako przekąska albo nagroda za wykonanie polecenia. Jeśli pies ma ubogą dietę, to można je połączyć z karmą, którą dostaje na co dzień.

