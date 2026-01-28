Wycisnęłam do zlewu, odczekałam 15 minut. Genialny patent szybko udrożnił odpływ
Masz ciągle problem z zatykającym się odpływem w kuchni i łazience? Zamiast sięgać po chemię, wypróbuj najpierw domowe sposoby, które skutecznie udrożnią rury. Może okazać się, że naturalne specyfiki w zupełności wystarczą. Jak zatem odetkać zlew i co robić, aby zapobiec temu problemowi w przyszłości?
Spis treści:
- Jak odetkać zlew domowym sposobem?
- Udrażnianie opływu kremem do depilacji. Jak przeprowadzić ten zabieg?
- Jak odetkać zlew sodą i octem?
- Co zrobić, aby zapobiec zatykaniu się zlewu?
Jak odetkać zlew domowym sposobem?
Zatykający się odpływ bywa w wielu domach prawdziwym utrapieniem. Resztki jedzenia, włosy i inne zanieczyszczenia, które kumulują się w rurach sprawiają, że woda spływa coraz wolniej, aż w końcu zlew zupełnie się zatyka. Wiele osób sięga wówczas po żrącą chemię lub wzywa hydraulika. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach wystarczy specyfiki, które mamy pod ręką, by błyskawicznie odetkać rury. Po co zatem warto sięgnąć?
Wiele osób ma ten produkt w swojej łazience, jednak nie każdy zdaje sobie sprawy do czego może posłużyć. Chodzi mianowicie o krem do depilacji - kosmetyk, który świetnie radzi sobie z rozpuszczaniem włosów, jak również resztek jedzenia.
Udrażnianie opływu kremem do depilacji. Jak przeprowadzić ten zabieg?
Wystarczy, że wyciśniesz sporą ilość kremu do depilacji bezpośrednio do odpływu i pozostawisz na przynajmniej 15 minut (nie należy rozcieńczać go wodą). Po tym czasie wlej do odpływu gorącą wodę (około 200-300 ml).
Jak odetkać zlew sodą i octem?
Jeśli nie masz w domu kremu do depilacji, do udrażniania rur możesz również użyć sody oczyszczonej oraz octu - te dwa produkty zawsze warto mieć w domu, bo przydadzą się w codziennych porządkach. Wystarczy, że wsypiesz do odpływu pół szklanki sody i zalejesz jedną szklanką octu spirytusowego. Następnie pozostaw roztwór na około pół godziny i po tym czasie zalej gorącą lub bardzo ciepłą wodą (około 2 szklanki) wraz z płynem do naczyń (około pół szklanki). Zabieg ten pozwoli usunąć zalegający w odpływie tłuszcz, resztki kosmetyków i inne zanieczyszczenia.
Co zrobić, aby zapobiec zatykaniu się zlewu?
Warto również robić wszystko, aby zapobiegać zatykaniu się opływów w przyszłości. Pamiętaj przede wszystkim o tym, aby:
- stosować filtry siatkowe, które zapobiegają przedostawanie się włosów i resztek jedzenia do rur,
- nie wlewać do odpływów tłustych substancji, jak również piasku, żwiru, popiołu, fusów po kawie itp.,
- raz w tygodniu wykonać profilaktyczne czyszczenie odpływu - wsypać sodę oczyszczoną i zaleć octem.
