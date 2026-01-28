Spis treści: Jak odetkać zlew domowym sposobem? Udrażnianie opływu kremem do depilacji. Jak przeprowadzić ten zabieg? Jak odetkać zlew sodą i octem? Co zrobić, aby zapobiec zatykaniu się zlewu?

Jak odetkać zlew domowym sposobem?

Zatykający się odpływ bywa w wielu domach prawdziwym utrapieniem. Resztki jedzenia, włosy i inne zanieczyszczenia, które kumulują się w rurach sprawiają, że woda spływa coraz wolniej, aż w końcu zlew zupełnie się zatyka. Wiele osób sięga wówczas po żrącą chemię lub wzywa hydraulika. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach wystarczy specyfiki, które mamy pod ręką, by błyskawicznie odetkać rury. Po co zatem warto sięgnąć?

Wiele osób ma ten produkt w swojej łazience, jednak nie każdy zdaje sobie sprawy do czego może posłużyć. Chodzi mianowicie o krem do depilacji - kosmetyk, który świetnie radzi sobie z rozpuszczaniem włosów, jak również resztek jedzenia.

Udrażnianie opływu kremem do depilacji. Jak przeprowadzić ten zabieg?

Wystarczy, że wyciśniesz sporą ilość kremu do depilacji bezpośrednio do odpływu i pozostawisz na przynajmniej 15 minut (nie należy rozcieńczać go wodą). Po tym czasie wlej do odpływu gorącą wodę (około 200-300 ml).

Jak odetkać zlew sodą i octem?

Jeśli nie masz w domu kremu do depilacji, do udrażniania rur możesz również użyć sody oczyszczonej oraz octu - te dwa produkty zawsze warto mieć w domu, bo przydadzą się w codziennych porządkach. Wystarczy, że wsypiesz do odpływu pół szklanki sody i zalejesz jedną szklanką octu spirytusowego. Następnie pozostaw roztwór na około pół godziny i po tym czasie zalej gorącą lub bardzo ciepłą wodą (około 2 szklanki) wraz z płynem do naczyń (około pół szklanki). Zabieg ten pozwoli usunąć zalegający w odpływie tłuszcz, resztki kosmetyków i inne zanieczyszczenia.

Co zrobić, aby zapobiec zatykaniu się zlewu?

Warto również robić wszystko, aby zapobiegać zatykaniu się opływów w przyszłości. Pamiętaj przede wszystkim o tym, aby:

stosować filtry siatkowe, które zapobiegają przedostawanie się włosów i resztek jedzenia do rur,

nie wlewać do odpływów tłustych substancji, jak również piasku, żwiru, popiołu, fusów po kawie itp.,

raz w tygodniu wykonać profilaktyczne czyszczenie odpływu - wsypać sodę oczyszczoną i zaleć octem.

