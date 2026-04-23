Wygląda jak z rajskiego ogrodu. Wieczorami roztacza słodki zapach

Poszukując roślin, które wyróżniają się na tle rabat i przyciągają spojrzenia sąsiadów oraz przechodniów, warto postawić na zagadkowo brzmiącą krynkę. To wciąż mało znana w Polsce ozdoba ogrodu. Jej spektakularny wygląd sprawia, że mocniej zabije serce niejednego właściciela kwitnących kolekcji. Elegancka i efektowna - tak w skrócie można opisać wyjątkowy okaz.

Kwiaty krynki z długimi białymi płatkami i wąskimi zielonymi liśćmi w ogrodzie
Krynka wprowadzi do ogrodu nutę egzotyki123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Oryginalna roślina kwitnąca do ogrodu
  2. Subtelne, a jednocześnie spektakularne. Jak wyglądają kwiaty ponętlina?
  3. Wymagania uprawowe. Jak zadbać o krynkę?
  4. Klimat to nie problem, czyli zimowanie krynii

Oryginalna roślina kwitnąca do ogrodu

Crinum - łacińska nazwa jest krótka i rzeczowa. Roślina w Polsce znana jest również jako krynia lub ponętlin. Niewiele mówią ci te określenia? Czas poznać krótką charakterystykę nietypowego egzemplarza.

To roślina cebulowa należąca do rodziny amarylkowatych. Naturalnie występuje w znacznie cieplejszych rejonach świata. Można spotkać ją zarówno w Afryce, jak i Azji, co wyjaśnia jej egzotyczny dla polskich ogrodników charakter. Tworzy duże, rozłożyste kępy złożone z długich i wąskich liści. Największą ozdobą krynki są jednak wysokie, sztywne pędy kwiatowe, które potrafią dorastać do nawet półtora metra wysokości. Imponująca sylwetka od razu rzuca się w oczy. Ogrodnicy najczęściej wybierają odmianę Crinum powelli

Zobacz też: Mało znana roślina ozdobna w Polsce. Posadź w tym terminie, a w sezonie zachwyci

Subtelne, a jednocześnie spektakularne. Jak wyglądają kwiaty ponętlina?

Kwiaty kryni to prawdziwe dzieła natury. Zebrane są w baldachy na szczycie pędu i nieco przypominają lilie. Mają długie, wąskie płatki, często delikatnie wygięte. W zależności od odmiany mogą przybierać barwę białą, różową lub lekko purpurową.

gęsty pas zielonych, długich liści, z których wyrastają liczne różowo-białe kwiaty o długich płatkach, rosnące przy bocznej alejce w otoczeniu drzew i ciemnej roślinności tła
Ponętlin pięknie wygląda i przyjemnie pachnie123RF/PICSEL

Kwitnienie ponętlina przypada na lato - zazwyczaj na lipiec oraz sierpień. Zdarza się, że kolorowy spektakl podziwiać można jeszcze we wrześniu. Większość odmian wydziela przyjemny, słodki zapach, którego intensywność wzrasta wieczorem.

Zobacz też: Kolorowe dzwonki kwitną całe lato. Odstraszają z ogrodu uciążliwe owady

Wymagania uprawowe. Jak zadbać o krynkę?

Roślina najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych, osłoniętych od wiatru. Ze względu na swoje pochodzenie lubi ciepło, dlatego zaleca się umieszczać ją w miejscach solidnie nagrzewających się w ciągu dnia.

Preferuje żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne podłoże o odczynie jak najbardziej zbliżonym do obojętnego. W okresie wzrostu wymaga regularnego podlewania, ale nie toleruje zastojów wody. Dobrze reaguje na nawożenie, zwłaszcza preparatami dla roślin kwitnących.

Zobacz również:

Floksy wiechowate to piękna ozdoba ogrodu. Są jednak nieco wymagające w pielęgnacji
Porady

Królował w babcinych ogrodach. Tworzy gęste kobierce na rabacie

Karolina Woźniak

Klimat to nie problem, czyli zimowanie krynii

Ze względu na wrażliwość na niskie temperatury, w większości regionów Polski roślina źle zniesie zimowanie w gruncie. Jesienią, po przekwitnięciu i zaschnięciu liści, cebule należy wykopać i przechować w chłodnym, suchym miejscu. Sposób postępowania jest podobny do czynności, jakie wykonujemy z bardziej popularnymi mieczykami albo daliami. Idealna temperatura przechowywania mieści się w przedziale 5-10 st. C.

W przypadku uprawy w donicach, cały pojemnik przenieść można do jasnego, chłodnego pomieszczenia i ograniczyć podlewanie. Wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, krynkę można ponownie wystawić na zewnątrz lub posadzić w gruncie.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
Piękne magnolie w Szczecinie. Można je znaleźć w aplikacjiPolsat NewsPolsat News

Najnowsze