Spis treści: Oryginalna roślina kwitnąca do ogrodu Subtelne, a jednocześnie spektakularne. Jak wyglądają kwiaty ponętlina? Wymagania uprawowe. Jak zadbać o krynkę? Klimat to nie problem, czyli zimowanie krynii

Oryginalna roślina kwitnąca do ogrodu

Crinum - łacińska nazwa jest krótka i rzeczowa. Roślina w Polsce znana jest również jako krynia lub ponętlin. Niewiele mówią ci te określenia? Czas poznać krótką charakterystykę nietypowego egzemplarza.

To roślina cebulowa należąca do rodziny amarylkowatych. Naturalnie występuje w znacznie cieplejszych rejonach świata. Można spotkać ją zarówno w Afryce, jak i Azji, co wyjaśnia jej egzotyczny dla polskich ogrodników charakter. Tworzy duże, rozłożyste kępy złożone z długich i wąskich liści. Największą ozdobą krynki są jednak wysokie, sztywne pędy kwiatowe, które potrafią dorastać do nawet półtora metra wysokości. Imponująca sylwetka od razu rzuca się w oczy. Ogrodnicy najczęściej wybierają odmianę Crinum powelli.

Subtelne, a jednocześnie spektakularne. Jak wyglądają kwiaty ponętlina?

Kwiaty kryni to prawdziwe dzieła natury. Zebrane są w baldachy na szczycie pędu i nieco przypominają lilie. Mają długie, wąskie płatki, często delikatnie wygięte. W zależności od odmiany mogą przybierać barwę białą, różową lub lekko purpurową.

Ponętlin pięknie wygląda i przyjemnie pachnie

Kwitnienie ponętlina przypada na lato - zazwyczaj na lipiec oraz sierpień. Zdarza się, że kolorowy spektakl podziwiać można jeszcze we wrześniu. Większość odmian wydziela przyjemny, słodki zapach, którego intensywność wzrasta wieczorem.

Wymagania uprawowe. Jak zadbać o krynkę?

Roślina najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych, osłoniętych od wiatru. Ze względu na swoje pochodzenie lubi ciepło, dlatego zaleca się umieszczać ją w miejscach solidnie nagrzewających się w ciągu dnia.

Preferuje żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne podłoże o odczynie jak najbardziej zbliżonym do obojętnego. W okresie wzrostu wymaga regularnego podlewania, ale nie toleruje zastojów wody. Dobrze reaguje na nawożenie, zwłaszcza preparatami dla roślin kwitnących.

Klimat to nie problem, czyli zimowanie krynii

Ze względu na wrażliwość na niskie temperatury, w większości regionów Polski roślina źle zniesie zimowanie w gruncie. Jesienią, po przekwitnięciu i zaschnięciu liści, cebule należy wykopać i przechować w chłodnym, suchym miejscu. Sposób postępowania jest podobny do czynności, jakie wykonujemy z bardziej popularnymi mieczykami albo daliami. Idealna temperatura przechowywania mieści się w przedziale 5-10 st. C.

W przypadku uprawy w donicach, cały pojemnik przenieść można do jasnego, chłodnego pomieszczenia i ograniczyć podlewanie. Wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, krynkę można ponownie wystawić na zewnątrz lub posadzić w gruncie.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

