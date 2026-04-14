Spis treści: Krótka charakterystyka pożytecznego owada Złotook w domu - nieszkodliwy gość czy intruz? Aktywność owadów wiosną i latem Larwy złotooków to naturalni pogromcy szkodników Jak stworzyć ogród przyjazny złotookom?

Krótka charakterystyka pożytecznego owada

W Polsce najczęściej mamy do czynienia ze złotookiem pospolitym. Wyróżnia się jasnozielonym ubarwieniem, błyszczącymi oczami i czułkami. Jego podłużne skrzydła są przezroczyste, choć da się zauważyć na nich delikatny, metaliczny połysk. Złotook nie należy do owadów-gigantów. Osiąga zwykle do 1,5 cm długości, ale nie można odmówić mu ogromnego znaczenia w kwestii naturalnej ochrony roślin przed szkodnikami.

Złotook w domu - nieszkodliwy gość czy intruz?

W otoczeniu zielonych liści złotook nie rzuca się w oczy 123RF/PICSEL

W chłodniejszych miesiącach złotooki często pojawiają się w mieszkaniach, co może budzić zdziwienie, a czasem nawet niepokój. Odruchowo zaczynasz myśleć o tym, jak się ich pozbyć? Niepotrzebnie. Ich obecność nie jest powodem do obaw.

Złotooki to zupełnie nieszkodliwe owady, które jesienią i zimą szukają w ludzkich siedzibach schronienia przed zimnem. Przyciągają je ciepło oraz światło, dlatego najczęściej można zaobserwować je przy oknach i lampach. Nie gryzą, nie niszczą ubrań ani zapasów żywności, nie rozmnażają się też w domach. Nie ma powodów, aby je zwalczać.

Aktywność owadów wiosną i latem

Gdy robi się cieplej, złotooki wybierają życie na świeżym powietrzu. Dorosłe osobniki prowadzą spokojny tryb życia i żywią się głównie kwiatowym pyłkiem, nektarem oraz spadzią, czyli słodką wydzieliną mszyc.

To sprawia, że chętnie odwiedzają kwitnące rośliny, przy okazji przyczyniając się do ich zapylania. Choć to bardzo pożyteczna cecha owadów, najbardziej pomocne okazują się na innym etapie życia.

Larwy złotooków to naturalni pogromcy szkodników

Nie da się ukryć, że to właśnie larwy złotooków zasługują na miano prawdziwych bohaterów ogrodu, tarasu czy balkonu. Są wyjątkowo żarłoczne, a swój apetyt kierują głównie w stronę mszyc. Szacuje się, że jedna larwa jest w stanie pozbyć się aż 400 szkodników.

W menu złotooków pojawiają się także:

przędziorki,

roztocza,

wciornastki,

mączliki,

larwy zwójek,

jaja stonki ziemniaczanej.

We wczesnym stadium rozwoju larwy złotooków są niezwykle żarłoczne. Dzięki temu można mówić o wysokiej skuteczności w naturalnej ochronie roślin. Ich obecność w ogrodzie to realne wsparcie w walce ze szkodnikami, bez ryzyka zanieczyszczania środowiska nadmiarem chemicznych preparatów.

Jak stworzyć ogród przyjazny złotookom?

W celu przyciągnięcia pożytecznych owadów i zatrzymania ich w naszej okolicy na dłużej, warto przede wszystkim ograniczyć stosowanie chemii w ogrodzie. Inwazyjne środki mogą im zaszkodzić.

Istotne jest także stworzenie środowiska bogatego w rośliny kwitnące. Na szczególną uwagę zasługują okazy, które są źródłem nektaru i pyłku przez długi czas. Warto postawić na krwawnik pospolity, macierzankę, rumianek i nagietki. Dobrze, aby w ogrodzie wygospodarować miejsce, które pozostanie bardziej "dzikie" - właśnie w takich miejscach złotooki będą mogły znaleźć schronienie wiosną oraz latem.

