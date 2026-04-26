Spis treści: Kwiat, który wyróżnia się na rabatach. Co warto wiedzieć o komelinie? Wyjątkowa roślina w ogrodzie. Kwitnie tylko przez kilka godzin w ciągu dnia Wymagania i warunki uprawy O tym nie zapomnij. Komelina odwdzięczy się atrakcyjnym wyglądem

Kwiat, który wyróżnia się na rabatach. Co warto wiedzieć o komelinie?

Komelina pospolita (Commelina communis) pochodzi z południowo-wschodniej części Azji. W naturalnych warunkach rozwija się jako roślina wieloletnia. Tego jednak nie możemy spodziewać się w polskim klimacie. Okaz nie jest odporny na mróz, dlatego może być uprawiany jedynie jako ozdobna roślina jednoroczna.

Jej zaletą jest jednak uniwersalność. Świetnie prezentuje się zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach na tarasie albo balkonie. Można ją wkomponować zarówno w tradycyjne rabaty na działce, jak i bardziej nowoczesne aranżacje. Pozostawia ogrodnikowi i jego fantazji dużo swobody.

Wyjątkowa roślina w ogrodzie. Kwitnie tylko przez kilka godzin w ciągu dnia

Roślina tworzy luźne, lekko przewieszające się pędy, które nadają jej swobodny wygląd. Największym atutem komeliny pospolitej są kwiaty. Każdy z nich składa się z trzech niebieskich płatków (zdarza się, że czasem jeden z nich przybiera kolor biały), które kształtem przywodzą na myśl irysy lub motyle.

Trzeci płatek zazwyczaj jest niewielki, niemal niewidoczny

Jest jeszcze jedna cecha, która wyróżnia komelinę na tle innych ozdobnych gatunków. Każdy kwiat otwiera się tylko na kilka godzin w ciągu dnia (następuje to najczęściej rano), by przekwitnąć, zanim nadejdzie wieczór. Jednocześnie roślina stale wytwarza nowe pąki, więc pozostaje dekoracyjna przez dość długi czas. Kwitnienie przypada na czerwiec oraz lipiec.

Wymagania i warunki uprawy

Komelina pospolita nie jest wymagająca. Nie oznacza to jednak, że rozkwitnie w pełnej krasie gdziekolwiek. Najlepiej znaleźć dla niej słoneczną lub lekko zacienioną część ogrodu. Może rosnąć na tle krzewów i drzew, gdzie jej niebieskie kwiaty będą tworzyć miły dla oka kontrast. Sprawdzi się także na obrzeżach rabat.

Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Dobrze znosi panujące latem warunki, jednak przy przedłużającej się suszy może tracić na urodzie. Z komeliną polubią się ogrodnicy, którzy cenią naturalny efekt bez konieczności skomplikowanej pielęgnacji.

O tym nie zapomnij. Komelina odwdzięczy się atrakcyjnym wyglądem

Roślina źle reaguje na długotrwałe przesuszenie podłoża. Szybciej przekwita i traci intensywność barw. Z tego powodu konieczne jest jej częste podlewanie, gdy lato należy do suchych i bezdeszczowych.

Równie ważne jest regularne odchwaszczanie, zwłaszcza na początku wzrostu, gdy komelina potrzebuje przestrzeni do rozwoju.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Polski ogród zachwyca pięknymi roślinami Czysta Polska Polsat News