W skrócie W domach seniorów niektóre przedmioty, choć wydają się nieszkodliwe, w praktyce zwiększają ryzyko upadku i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Luźne dywaniki, zbyt wiele mebli i bibelotów, przeterminowane leki, nieoryginalne opakowania środków czystości, chwiejne meble oraz słabe oświetlenie są wymieniane jako elementy sprzyjające niebezpieczeństwu lub niewygodzie.

Luźne dywaniki i chodniki, które łatwo się przesuwają

To jeden z najbardziej bagatelizowanych elementów mieszkania. Mały dywanik przy łóżku, w korytarzu czy przy wejściu do łazienki może wyglądać niegroźnie, ale wystarczy podwinięty róg albo śliski spód, by doszło do potknięcia. Dla seniora taki upadek bywa znacznie poważniejszy niż dla młodszej osoby, bo częściej kończy się urazem, bólem i długą rekonwalescencją.

Problem polega na tym, że dywaniki są zwykle traktowane jako drobny element wystroju, a nie realna przeszkoda. W praktyce to właśnie one często uciekają spod nóg w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli już mają zostać w domu, powinny być stabilne i dobrze przymocowane. W wielu przypadkach bezpieczniej jest jednak po prostu z nich zrezygnować.

Za dużo mebli i bibelotów w przejściach

Dom seniora nie powinien przypominać toru przeszkód. Tymczasem w wielu mieszkaniach przejścia zwężają małe stoliki, pufy, kwietniki, stojaki na gazety czy dekoracyjne kosze. Dla osoby starszej, która porusza się wolniej, ma gorszy wzrok albo podpiera się laską, każdy taki element może stać się kłopotem.

Podobnie działają drobiazgi ustawiane na komodach, parapetach i półkach. Im więcej rzeczy w polu widzenia, tym trudniej utrzymać porządek i tym łatwiej coś strącić. Bezpieczna przestrzeń powinna dawać swobodę ruchu, a nie zmuszać do ciągłego omijania przeszkód. Czasem wystarczy usunąć kilka niepotrzebnych mebli, by mieszkanie od razu stało się wygodniejsze.

Przeterminowane leki i chaos w domowej apteczce

To jedna z bardziej zaskakujących odpowiedzi, bo wiele osób uważa, że duży zapas leków daje większe poczucie bezpieczeństwa. W praktyce często jest odwrotnie. Stare opakowania, kilka preparatów o podobnym działaniu, tabletki przesypane do innych pudełek albo syropy schowane "na później" wprowadzają niepotrzebny bałagan.

Ten błąd z lekami robi wiele osób po 60. Może mieć poważne skutki

W starszym wieku, gdy leków zwykle przybywa, taki chaos może zwiększać ryzyko pomyłki. Łatwo sięgnąć po niewłaściwy preparat, pomylić dawki albo nie zauważyć, że termin ważności dawno minął. Dom seniora nie powinien być magazynem leków gromadzonych latami. Znacznie bezpieczniej zostawić tylko te, które są potrzebne i właściwie opisane.

Środki czystości przelane do innych butelek

To nawyk, który wiele osób zna od dawna. Płyn do mycia łazienki trafia do butelki po napoju, detergent stoi w nieoznaczonym pojemniku, a środek do szyb ląduje obok produktów spożywczych. Dla seniora to bardzo ryzykowne rozwiązanie.

Gorszy wzrok, pośpiech albo zwykła rutyna mogą sprawić, że taka pomyłka skończy się wyjątkowo niebezpiecznie. Chemia gospodarcza powinna być przechowywana wyłącznie w oryginalnych opakowaniach i zawsze w tym samym miejscu. Im mniej przypadkowych pojemników, tym większe bezpieczeństwo.

Chwiejne krzesła, taborety i stare schodki

W wielu domach nadal stoją meble, które "jeszcze się trzymają", choć dawno przestały być pewnym oparciem. Chwiejne krzesło w kuchni, stary taboret albo rozkładany stołek używany do sięgania po rzeczy z górnej półki to wyposażenie, które może być zwyczajnie niebezpieczne.

Senior często nie potrzebuje dużego zagrożenia. Wystarczy chwila utraty równowagi i źle dobrane podparcie. Szczególnie ryzykowne są wszelkie prowizoryczne rozwiązania: wchodzenie na krzesło zamiast na stabilny podest, podpieranie się meblem, który przesuwa się po podłodze albo korzystanie z niskiego fotela, z którego trudno wstać.

Wygoda w domu seniora zaczyna się od stabilności

Słabe oświetlenie i ciemne kąty

To jedna z tych rzeczy, których wiele osób nie uważa za problem. Przepalona żarówka w przedpokoju, słabe światło w łazience czy zacieniony korytarz wydają się drobiazgiem, dopóki nie trzeba wstać w nocy albo szybko znaleźć drogę do kuchni.

Dla seniora słabe oświetlenie oznacza większe ryzyko potknięcia, złej oceny odległości i trudności w codziennych czynnościach. Dom osoby starszej nie powinien mieć miejsc, w których trzeba poruszać się po omacku. Jasne, dobrze rozplanowane światło to nie luksus, ale jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa.

Nadmiar rzeczy odkładanych "na kiedyś"

Stare gazety, pudełka, nieużywane sprzęty, torby z ubraniami, zapasowe garnki, zepsute radio, kable nie wiadomo od czego - wiele mieszkań z czasem zaczyna przypominać magazyn rzeczy, które "mogą się jeszcze przydać". Problem nie dotyczy tylko estetyki. Taki nadmiar utrudnia sprzątanie, zbiera kurz, zajmuje miejsce i ogranicza swobodę poruszania się.

Im więcej przedmiotów w domu, tym trudniej szybko coś znaleźć i tym większy chaos w codziennym życiu. W przypadku seniorów porządek ma znaczenie praktyczne. Mniej rzeczy to mniej schylania się, mniej przeszkód i mniej niepotrzebnego stresu. Czasem największą zmianą nie jest kupienie czegoś nowego, ale pozbycie się tego, co od dawna tylko zajmuje miejsce.

