Czy kawa jest zdrowa? Tak, jeżeli nie dodamy do niej mleka i cukru!

Są osoby, które nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki lub kubka kawy. Jednak taka z dodatkiem mleka oraz cukru może przynieść więcej szkody, niż pożytku.

Łatwo jednak można zamienić ten rytuał w coś pożytecznego, zdrowego, a w dodatku w coś, co pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy. Sama w sobie kawa jest produktem, z którego nasz organizm może czerpać wiele dobrego.

Kawa może ograniczyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca, zawału, wspomaga krążenie, a także zawiera cenne antyoksydanty. Dodanie do niej mleka może jednak wywołać wzdęcia i inne problemy gastryczne. Cukier również tylko działa na niekorzyść wypijanej kawy.

Jednak gdy zamiast mleka i cukru zdecydujemy się na inny dodatek, to możemy wiele zyskać, potęgując prozdrowotne właściwości kawy.

Olej kokosowy doskonałym dodatkiem do kawy?

Olej kokosowy, zaraz po maśle, staje się coraz bardziej popularnym dodatkiem do kawy. To, co czyni olej kokosowy wyjątkowym, to rodzaj zawartych w nim tłuszczów nasyconych. Można odnieść wrażenie, że tłuszcze nie są dobre dla zdrowia, ale nie zawsze tak jest.

Te znajdujące się w oleju kokosowym mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Kawa z tłuszczem to nic nowego, jednak bardziej od oleju kokosowego popularne jest masło.

Dlaczego warto jednak spróbować i oleju? Ma on działanie Antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze. Dodatkowo olej kokosowy działa podobnie jak masło w kawie - pomaga zrzucić zbędne kilogramy, przy jednoczesnym ograniczeniu w diecie węglowodanów.

Jeżeli więc ktoś zmaga się z nadwagą i pragnie zrzucić kilka kilogramów, to może zacząć dzień od kubka kawy z olejem kokosowym.