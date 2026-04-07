Jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych? Lawenda. Jest piękną dekoracją ogrodu i wprowadza namiastkę Prowansji. Uwielbia stanowiska suche i słoneczne - to na takich najpiękniej kwitnie. Dorasta do 150 cm wysokości, ma efektowne kwiaty i charakterystyczny, intensywny zapach. Aby w sezonie zachwycała wyglądem, warto zadbać o nią już wiosną.

Wykonaj przed majówką. Obowiązkowy zabieg z lawendą

Początek wiosny to czas, gdy należy przeprowadzić cięcie po zimie. Uznaje się, że należy je wykonać od połowy marca do połowy kwietnia. Jednak termin powinien zależeć od momentu, gdy rozpocznie się wegetacja rośliny. Pędy przycięte zbyt wcześnie mogą zostać uszkodzone na przymrozki. Należy też wstrzymać się z przycinaniem, jeżeli lawenda nie ma zbyt wiele nowych pędów.

Kwietniowe cięcie to przede wszystkim usunięcie chorych, połamanych, przemarzniętych pędów. Zdrowe należy skrócić o 1/3 wysokości. W trakcie zabiegu należy uważać, by nie przyciąć czy uszkodzić zdrewniałych łodyg.

Lawenda odstrasza szkodniki, takie jak kleszcze i komary 123RF/PICSEL

Zabieg pobudzi lawendę do wypuszczenia nowych pędów i sprawi, że w sezonie będzie obficie kwitła.

Zaserwuj lawendzie już w kwietniu. Latem będzie bujnie kwitła

Kwiecień to też idealny czas na pierwsze, wiosenne nawożenie. Warto wzmocnić ją nawozem przeznaczonym do roślin kwitnących (wieloskładnikowym).

Świetnie sprawdzi się też kompost, popiół drzewny czy siarczan wapnia. Środek nie powinien zawierać zbyt dużej ilości azotu - w zamian za to powinien być bogaty w potas i fosfor. Nie należy przesadzać z ilością nawozu - powinien stopniowo uwalniać składniki odżywcze do podłoża. Dlatego można postawić na preparat w granulkach.

W roli naturalnego nawozu idealnie sprawdzi się skórka banana. Po wysuszeniu i zmieleniu można ją rozsypać wokół lawendy.

Lawenda uwielbia suche i piaszczyste podłoże. Wiosną może wymagać większej dawki wody. Jeżeli gleba jest mocno przesuszona, trzeba podlać roślinę. Warto jednak pamiętać, że lawenda nie przepada za zbyt dużą wilgocią i lepiej nie przesadzać z nadmiarem wody.

Zadbaj o trawnik wczesną wiosną, a latem będzie zachwycał zielenią materiały promocyjne