Wykonaj przed majówką. Dwa obowiązkowe zabiegi z lawendą

Natalia Jabłońska

Okazała lawenda? Zadbaj o nią już początkiem wiosny. Kwiecień to idealny czas na dwa zabiegi, dzięki którym będzie bujnie rosła.

Gęsty krzew lawendy z fioletowymi kwiatostanami przy kamieniach na słonecznym tarasie ogrodowym.
Lawenda zachwyci w sezonie. Pamiętaj o dwóch zabiegach123RF/PICSEL

Jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych? Lawenda. Jest piękną dekoracją ogrodu i wprowadza namiastkę Prowansji. Uwielbia stanowiska suche i słoneczne - to na takich najpiękniej kwitnie. Dorasta do 150 cm wysokości, ma efektowne kwiaty i charakterystyczny, intensywny zapach. Aby w sezonie zachwycała wyglądem, warto zadbać o nią już wiosną.

Wykonaj przed majówką. Obowiązkowy zabieg z lawendą

Początek wiosny to czas, gdy należy przeprowadzić cięcie po zimie. Uznaje się, że należy je wykonać od połowy marca do połowy kwietnia. Jednak termin powinien zależeć od momentu, gdy rozpocznie się wegetacja rośliny. Pędy przycięte zbyt wcześnie mogą zostać uszkodzone na przymrozki. Należy też wstrzymać się z przycinaniem, jeżeli lawenda nie ma zbyt wiele nowych pędów.

Kwietniowe cięcie to przede wszystkim usunięcie chorych, połamanych, przemarzniętych pędów. Zdrowe należy skrócić o 1/3 wysokości. W trakcie zabiegu należy uważać, by nie przyciąć czy uszkodzić zdrewniałych łodyg.

Gęste łodygi lawendy z licznymi fioletowymi kwiatami na tle rozmytego, jasnego podłoża.
Lawenda odstrasza szkodniki, takie jak kleszcze i komary123RF/PICSEL

Zabieg pobudzi lawendę do wypuszczenia nowych pędów i sprawi, że w sezonie będzie obficie kwitła.

Zobacz również:

Rośliny łatwe w uprawie
Porady

Planujesz ogród, ale nie masz ręki do kwiatów? Oto kilka roślin idealnych dla początkujących

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Zaserwuj lawendzie już w kwietniu. Latem będzie bujnie kwitła

Kwiecień to też idealny czas na pierwsze, wiosenne nawożenie. Warto wzmocnić ją nawozem przeznaczonym do roślin kwitnących (wieloskładnikowym).

Świetnie sprawdzi się też kompost, popiół drzewny czy siarczan wapnia. Środek nie powinien zawierać zbyt dużej ilości azotu - w zamian za to powinien być bogaty w potas i fosfor. Nie należy przesadzać z ilością nawozu - powinien stopniowo uwalniać składniki odżywcze do podłoża. Dlatego można postawić na preparat w granulkach.

W roli naturalnego nawozu idealnie sprawdzi się skórka banana. Po wysuszeniu i zmieleniu można ją rozsypać wokół lawendy.

Czym najlepiej nawozić lawendę? Przez tygodnie będzie uginać się od kwiatów
Czym najlepiej nawozić lawendę? Przez tygodnie będzie uginać się od kwiatów123RF/PICSEL

Lawenda uwielbia suche i piaszczyste podłoże. Wiosną może wymagać większej dawki wody. Jeżeli gleba jest mocno przesuszona, trzeba podlać roślinę. Warto jednak pamiętać, że lawenda nie przepada za zbyt dużą wilgocią i lepiej nie przesadzać z nadmiarem wody.

