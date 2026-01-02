Ramiona pełnią w naszym ciele wiele ważnych funkcji, umożliwiając chwytanie, sięganie i podnoszenie przedmiotów. Mięśnie ramion odpowiedzialne są za ruchy w stawach ramiennym i łokciowym oraz stabilizują górną część sylwetki, poprawiając postawę i siłę funkcjonalną. To jednak nie wszystko, bo jak przekonują trenerzy, ramiona są doskonałym "papierkiem lakmusowym" kondycji fizycznej.

Wystarczy, że przytyjemy kilka kilogramów, by odłożył się na nich nadprogramowy tłuszczyk i kompletnie odmienił ich wygląd. Gdy zbyt szybko schudniemy, pojawiają się na nich niemile widziane "skrzydełka", nazywane też "pelikanami" lub "motylkami". Ta wisząca u dołu ramion skóra sprawia, że wyglądają one na zwiotczałe, słabe, a nierzadko starsze niż są w rzeczywistości. Na szczęście, nie musi tak być!

Ramiona nie znoszą wahań wagi, złej diety i braku aktywności fizycznej. Są jednak bardzo wdzięczne i szybko reagują na zmianę nawyków. Oto cztery proste ćwiczenia, które w miesiąc odmienią ich wygląd!

Cztery najlepsze ćwiczenia na ramiona. Wysmuklisz je do końca stycznia

Wyciskanie francuskie na siedząco

Jednym z najlepszych ćwiczeń na szczupłe, ale jednocześnie silne, umięśnione ramiona jest wyciskanie francuskie na siedząco. Można je wykonać w domu - potrzebne nam będą do tego jedynie ciężarki, kettle, a w razie ich braku - butelka wody, np. dwulitrowa.

By wykonać ćwiczenie, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej klęczącą lub siedzącą, chwyć butelkę z wodą w obie ręce, wyciągnij je i unieś nad głowę. W kolejnym ruchu opuszczaj butelkę za głowę, zginając jednocześnie łokcie. Pamiętaj, by trzymać je jak najbliżej głowy! Zatrzymaj ruch, gdy butelka dotknie szyi i wyprostuj ramiona. Wykonuj to ćwiczenie w trzech seriach po osiem powtórzeń i pamiętaj o regularnym oddechu.

Unoszenie ramion do boku

Kolejnym ćwiczeniem, które pozwala uzyskać silne, piękne ramiona jest unoszenie ich do boku. Aby wykonać ćwiczenie, przygotuj ciężarki lub dwie butelki z wodą. Stań w rozkroku, z rękami po bokach, następnie podnieś je do wysokości barków, zatrzymaj i powoli opuść. Wykonuj ćwiczenie w trzech seriach po osiem powtórzeń i pamiętaj o regularnym oddechu.

Pompki w podporze tyłem

Świetnym ćwiczeniem na ramiona, które angażuje tricepsy, są tzw. pompki w podporze tyłem. Aby je wykonać, potrzebne ci będzie krzesło, sofa lub step. Stań tyłem do krzesła lub sofy, kładąc dłonie na krawędzi mebla. Ramiona trzymaj w pozycji póługiętej, a łokcie jak najbliżej bioder. Nogi trzymaj lekko ugięte z przodu ciała, podłoża dotykać powinny tylko twoje pięty.

Powoli opuszczaj się na rękach, tworząc w stawie łokciowym kąt 90 stopni. W razie możliwości wykonaj trzy serie po osiem powtórzeń, wciąż pamiętając o oddechu.

Unoszenie ramion z ciężarkami: Prawa ręka do przodu, lewa do boku

Ostatnim ćwiczeniem, które pozwala uzyskać szczupłe, silne ramiona jest unoszenie ich naprzemiennie do przodu i do boku. Aby wykonać ćwiczenie, przygotuj ciężarki lub dwie butelki z wodą. Stań w rozkroku, z lewą ręką z boku, a prawą z przodu. Następnie podnoś lewą rękę bokiem, prawą przodem do wysokości barków i powoli opuszczaj. Zmień ręce i podnoś prawą rękę bokiem, a lewą przodem. Pamiętaj o oddychaniu!

Wykonuj ten zestaw ćwiczeń co drugi dzień przez cały miesiąc, a szybko zauważysz efekty - silne, jędrne i smukłe ramiona, które doskonale zaprezentują się w karnawałowej, wyciętej kreacji.

