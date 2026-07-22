Spis treści: Faza dojrzewania. Czego pomidory potrzebują najbardziej? Wysoka jakość plonów. Potas w uprawie pomidorów jest niezbędny Domowy nawóz do pomidorów. Plony będą dorodne Jak stosować naturalną odżywkę do dojrzewających pomidorów?

Faza dojrzewania. Czego pomidory potrzebują najbardziej?

Wraz z pojawieniem się pierwszych zawiązków owoców zapotrzebowanie pomidorów na poszczególne składniki odżywcze ulega zmianie. O ile w początkowej fazie wzrostu roślina skupia się na rozbudowaniu zielonej masy i potrzebuje sporo azotu, o tyle w okresie kwitnienia i dojrzewania jej apetyt przesuwa się w stronę innych mikroskładników.

Najważniejszym pierwiastkiem w jej jadłospisie staje się potas, wspierany przez fosfor, wapń oraz magnez. Niedobór tych elementów może prowadzić do słabego wybarwiania, pękania skórki oraz pogorszenia walorów smakowych.

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Wysoka jakość plonów. Potas w uprawie pomidorów jest niezbędny

Pierwiastek ten odpowiada za sprawny transport i gromadzenie cukrów. Łatwo sobie uzmysłowić, że przy jego niedoborach pomidory stracą charakterystyczną słodycz, intensywny aromat oraz mięsistą strukturę.

Potas wzmacnia też ściany komórkowe, dzięki czemu dojrzałe pomidory są bardziej odporne na pękanie podczas deszczu oraz dłużej zachowują świeżość po zbiorach. Silny, dobrze odżywiony krzew znacznie lepiej znosi okresowe susze i jest mniej podatny na ataki chorób grzybowych.

Domowy nawóz do pomidorów. Plony będą dorodne

Przygotowanie naturalnej mieszanki jest niezwykle łatwe i wymaga sięgnięcia po łatwo dostępne składniki. Wbrew pozorom, pomidory lubią prostotę i bardzo dobrze reagują na domowy nawóz.

W pierwszej kolejności wykorzystaj kuchenne resztki w postaci 4-5 skórek z dojrzałych bananów. Stanowią skarbnicę potasu, który w momencie dojrzewania owoców jest na wagę złota. Oczyść je z resztek miąższu, pokrój na drobne kawałki, przełóż do dużego słoja i zalej litrem wody.

Ekologiczna mikstura pobudzi dojrzewanie pomidorów 123RF/PICSEL

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie drożdży piekarskich. Potrzebujesz 25 g świeżego produktu. Rozdrobnij w dłoniach i wymieszaj w 300 ml ciepłej wody. Odstaw na 30 minut. Po upływie tego czasu wlej rozczyn do naczynia ze skórkami bananów i dodaj jeszcze litr wody. Wymieszaj, a następnie odstaw na dobę.

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Jak stosować naturalną odżywkę do dojrzewających pomidorów?

Gdy miną 24 godziny, nawóz jest gotowy. Zanim jednak ruszymy na grządki, konieczne jest jego rozcieńczenie z czystą wodą w proporcji 1:10. Do podlania jednego krzaka pomidorów będziesz potrzebować litra odżywki. Przed jej zastosowaniem ostrożnie zwilż glebę, aby ułatwić roślinom przyswojenie domowej mieszanki. Możesz używać jej co dwa tygodnie. Pamiętaj, aby podczas podlewania nie moczyć liści ani łodyg.

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