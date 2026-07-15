Spis treści: Co wpływa na podwyższenie cholesterolu? Czosnek to naturalny sprzymierzeniec naczyń krwionośnych Jeden z najzdrowszych owoców. Jedz, gdy cholesterol rośnie Oliwa z oliwek, czyli podstawa diety śródziemnomorskiej

Co wpływa na podwyższenie cholesterolu?

Zanim przyjrzymy się produktom, które skutecznie pomagają obniżyć poziom cholesterolu, należy zrozumieć, dlaczego jego stężenie w ogóle rośnie. Głównym winowajcą jest sposób żywienia, w którym dominują nasycone kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze trans. Co jest ich najbogatszym źródłem? Występują powszechnie w:

żywności wysoko przetworzonej,

fast foodach,

tłustym mięsie,

sklepowych słodyczach.

Równie szkodliwy okazuje się niski poziom aktywności fizycznej, który sprzyja obniżeniu poziomu tzw. dobrego cholesterolu (HDL) na rzecz frakcji LDL, potocznie zwanej "złym" cholesterolem. Gdy dołożymy do tego przewlekły stres, palenie tytoniu oraz czynniki genetyczne, droga do zaburzeń lipidowych stoi przed nami otworem.

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Czosnek to naturalny sprzymierzeniec naczyń krwionośnych

Uporanie się z wysokim cholesterolem nie musi oznaczać restrykcyjnej głodówki. Choć kluczowa jest konsultacja z lekarzem, świadoma zmiana jadłospisu okaże się bardzo pomocna. Jednym z najpotężniejszych sprzymierzeńców w tym kontekście okazuje się najzwyklejszy czosnek.

Za jego dobroczynne właściwości odpowiada przede wszystkim alicyna. To aktywny związek siarki o silnym działaniu antybakteryjnym i przeciwutleniającym. Regularne spożywanie świeżego czosnku hamuje syntezę cholesterolu w wątrobie oraz przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne, a ryzyko powstawania zakrzepów i odkładania się złogów miażdżycowych znacząco spada.

Jeden z najzdrowszych owoców. Jedz, gdy cholesterol rośnie

Choć awokado na tle innych owoców wyróżnia się wysoką kalorycznością, stanowi cenny element diety antycholesterolowej. Jest skarbnicą jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które aktywnie pomagają redukować poziom tzw. złego cholesterolu.

Dodatkowo jedzenie awokado jest jednocześnie sposobem na dostarczenie organizmowi fitosteroli, czyli naturalnych związków roślinnych, Pod względem budowy chemicznej są zbliżone do cholesterolu. Konkurują z nim o wchłanianie w jelitach, dzięki czemu mniejsza ilość szkodliwych tłuszczów trafia do krwioobiegu.

Awokado to owoc, który powinien regularnie pojawiać się w repertuarze żywieniowym 123RF/PICSEL

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Oliwa z oliwek, czyli podstawa diety śródziemnomorskiej

Dobrej jakości oliwa z oliwek to prawdziwy eliksir młodości i sprzymierzeniec układu krążenia. Jej bogaty skład przekłada się na łagodzenie stanów zapalnych w organizmie i stabilizuje profil lipidowy.

Produkt obfituje w silne przeciwutleniacze, w tym polifenole, które chronią cząsteczki cholesterolu LDL przed procesem utleniania. To kluczowy aspekt profilaktyki zdrowotnej, ponieważ dopiero utleniony cholesterol zaczyna przylegać do ścian tętnic i inicjować procesy odpowiedzialne za rozwój miażdżycy.

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