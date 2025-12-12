Wymieszaj dwa składniki i spryskaj kabinę prysznicową. Osady, pleśń i brud odejdą w niepamięć

Kabina prysznicowa to miejsce, którego czyszczenie bywa wyzwaniem. Szczególnie jeśli nie robi się tego regularnie, a jedynie raz na jakiś czas. Kamień, osady z mydła i inne zanieczyszczenia sprawiają, że musimy sięgać po środki chemiczne, by doprowadzić prysznic do idealnej czystości. Okazuje się jednak, że skutecznie działają też zupełnie naturalne i przyjazne dla środowiska specyfiki. Jak zatem doczyścić szybę, płytki, fugi i zakamarki? Podpowiadamy.

Ręka w niebieskiej rękawiczce czyszcząca szybę za pomocą pomarańczowej gąbki i piany, na tle kabiny prysznicowej.
Na trudne zabrudzenia wykonaj pastę z sody oczyszczonej, nałóż i pozostaw na 20 minut123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Przedświąteczne porządki zmorą Polaków
  2. Dlaczego regularne mycie kabiny prysznicowej jest konieczne?
  3. Co będzie potrzebne do umycia kabiny prysznicowej?
  4. Jak dokładnie umyć kabinę prysznicową? Wykorzystaj te środki

Przedświąteczne porządki zmorą Polaków

Tygodnie i dni poprzedzające święta to dla wielu Polaków to czas intensywnych prac w domu - odgruzowywanie pomieszczeń poprzez pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy, czyszczenie i porządkowanie szafek, szuflad i innych miejsc, które tego wymagają, przecieranie lamp, karniszy, pranie firanek, mycie okien… nie mówiąc już o gotowaniu i pieczeniu ciast.










Lista rzeczy do zrobienia przed świętami zawsze jest długa. Zazwyczaj w tym czasie robimy wszystko naraz, przez co tuż przed świętami odczuwamy zmęczenie, zamiast cieszyć się tym wyjątkowym czasem. Jednym z pomieszczeń, które na święta sprzątamy dokładniej jest łazienka. Osadzający się na armaturze kamień, jak również zacieki z wody i środków myjących bywają utrapieniem. Pamiętaj, że aby się ich szybko i bez większego wysiłku pozbyć nie musisz sięgać po agresywne środki. Zwolennicy ekologicznych rozwiązań polecają użyć do tego kilku tanich i ekologicznych specyfików. Działają genialnie, pod warunkiem, że dobrze je zastosujesz.

Dlaczego regularne mycie kabiny prysznicowej jest konieczne?

Szczególnie problematyczna to wyczyszczenia bywa w łazience kabina prysznicowa. W niej nie tylko bateria czy słuchawka wymagają odświeżenia, ale również szyby i wszelkie zakamarki. Należy pamiętać, że ułatwimy sobie znacznie życie poprzez systematyczne jej mycie. Jeśli brudu i kamienia zbierze się zbyt dużo, sprawy mogą się znacznie skomplikować. W ekstremalnych przypadkach konieczna będzie nawet wymiana niektórych części. Dokładnie mycie kabiny prysznicowej przynajmniej raz w tygodniu jest niezwykle istotne, ponieważ rozwijają się tam bakterie, grzyby i pleśń, które nie tylko wpływają na estetykę, ale również zdrowie użytkowników. W niektórych przypadkach mikroorganizmy tam obecne mogą wywołać nawet infekcje skórne, alergie i inne dolegliwości.

Kabina prysznicowa ze śladami rdzy i zabrudzeniami, widoczne metalowe dysze i słuchawka prysznicowa, ciemne tło oraz zacieki na ściankach i wzdłuż krawędzi.
Regularne mycie łazienki jest ważne nie tylko ze względu na estetykę, ale przede wszystkich aspekty zdrowotne123RF/PICSEL

Co będzie potrzebne do umycia kabiny prysznicowej?

Nie zawsze trzeba sięgać po silne chemiczne środki czystości, aby skutecznie wyczyścić kabinę prysznicową. Zanim rozpoczniesz sprzątanie zaopatrz się w:

  • Gąbkę kuchenną
  • Miękką szczotkę z długim trzonkiem
  • Ściereczkę z mikrofibry lub ręcznik papierowy
  • Sodę oczyszczoną
  • Ocet spirytusowy
  • Kwasek cytrynowy

Jak dokładnie umyć kabinę prysznicową? Wykorzystaj te środki

  • Roztwór wody z octem

Jaki pierwszy domowy specyfik wykorzystaj mieszkankę wody z octem - połącz je w proporcji 1:1, a następnie wlej do pojemnika ze spryskiwaczem i nanieś na powierzchnię kabiny - ścianki, baterię, brodzik. Po kilku minutach przetrzyj miękką gąbką i spłucz wodą. W przypadku szyb koniecznie zbierz wodę za pomocą gumowej ściągaczki i wytrzyj do sucha. Środek ten pozbędzie się osadów, zadziała dezynfekująco i usunie nieprzyjemne zapachy.

  • Kwasek cytrynowy

Rozpuść 2-3 łyżeczki kwasku w ciepłej wodzie, przelej do pojemnika z atomizerem, a następnie spryskaj roztworem kabinę prysznicową. Pozostaw na 20 minut, po czym przetrzyj za pomocą gąbki lub szczotki i zmyj wodą. Kwasek cytrynowy nie tylko oczyści łazienkę z nalotów, ale również nada powierzchniom połysk.

  • Soda oczyszczona

Posyp sodą wilgotną gąbeczkę lub ścierkę i pocieraj powierzchnię kabiny. Po 10 minutach spłucz wodą. Soda przeciwdziała osadzaniu się pleśni, zadziała neutralizująco na nieprzyjemne zapachy i usunie zabrudzenia.

  • Pasta z sody oczyszczonej

Na uporczywe, trudne do usunięcia osady i zabrudzenia wykorzystaj domową pastę - wymieszaj 3 łyżki sody oczyszczonej z kilkoma kroplami wody utlenionej (powinna powstać gęsta papka). Nanieś preparat w szczeliny, fugi, zakamarki i inne miejsca. Po 20 minutach wyszoruj za pomocą szczotki i spłucz wodą.

