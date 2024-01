Polski system emerytalny, określony przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, upoważnia do pobierania świadczenia seniorów, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, mają prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury. Wynosi ona obecnie 1588,44 zł. Ostateczna wysokość emerytury zależy oczywiście od wszystkich zgromadzonych przez lata składek. ZUS przekonuje więc, że warto pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Wypłata emerytur w lutym. Kiedy seniorzy otrzymają przelewy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacają emerytury w konkretnych terminach. Obecnie są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Informację o terminie wypłaty emeryci otrzymują wraz z decyzją ZUS o przyznaniu im świadczenia. Co jednak w sytuacji, gdy data ta wypada w weekend lub w święta? Wtedy pieniądze powinny trafić do seniora wcześniej i właśnie tak będzie w lutym 2024 roku.



W lutym 2024 roku na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć emeryci, którzy otrzymują świadczenia 10. i 25. dnia miesiąca. Przelewy będą oni mieć na koncie 9 i 23 lutego.

