Wyprawka szkolna bez rujnowania domowego budżetu. Jak rozsądnie przygotować dziecku wyprawkę szkolną?

Skorzystajmy z dostępnego wsparcia

Na początek warto pamiętać, że rodzice uczniów mogą liczyć na realną pomoc ze strony państwa. Program "Dobry Start" gwarantuje każdemu dziecku 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną. Dodatkowo świadczenie 800+, które w ciągu roku szkolnego często przeznaczamy na zajęcia dodatkowe, a później na wakacje, w sierpniu możemy wykorzystać właśnie na zakupy szkolne. Łącznie świadczenia państwowe mogę zatem wynieść nawet 1100 zł. To już całkiem spora kwota.

Elektronika z drugiej ręki

Choć elektroniki raczej na liście z wyprawką opublikowanej przez szkołę nie znajdziemy, to uczniowie starszych klas powinni już posiadać nie tylko zeszyty czy podręczniki, ale również sprzęty takie jak laptop, tablet czy smartfon. Trudno dziś wyobrazić sobie naukę bez swobodnego dostępu do internetu.

Nowe urządzenia potrafią jednak mocno obciążyć domowy budżet, dlatego coraz więcej rodziców sięga po elektronikę z drugiej ręki. Z badań SW Research dla OLX wynika, że aż 83 proc. Polaków w minionym roku kupowało lub sprzedawało używane sprzęty - głównymi powodami są oszczędność i troska o środowisko. Laptop czy telefon kupiony od poprzedniego właściciela kosztuje znacznie mniej, a nierzadko oferuje wyższą jakość niż nowy, lecz budżetowy model. Tymczasem renomowane marki pozostają niezawodne nawet po kilku latach użytkowania, dlatego taki wybór zwyczajnie się opłaca.

Dane OLX pokazują, że zainteresowanie używaną elektroniką rośnie i staje się wyraźnym trendem.

W ciągu roku liczba ogłoszeń dotyczących używanych komputerów wzrosła o 5 proc. Najważniejszym kryterium wyboru jest cena - aż 81,4 proc. ankietowanych wskazało ją jako decydującą.

- Popularność używanej elektroniki stale rośnie. Składa się na to kilka czynników, a optymalizacja wydatków jest tylko jednym z nich. Coraz częściej kierujemy się troską o środowisko naturalne. To bardzo pozytywny sygnał, który pokazuje, że stajemy się świadomym i odpowiedzialnym społeczeństwem. Trend związany z popularnością re-commerce znajduje realne odzwierciedlenie w rosnącej liczbie ogłoszeń publikowanych na OLX. Warto podkreślić, że są to oferty nie tylko osób prywatnych, ale też firm, które oferują sprzęt odnowiony i sprawdzony, często z gwarancją. Dzięki temu możemy mieć pewność, że w nasze ręce trafia sprawny sprzęt, który posłuży nam przez wiele lat - mówi Kamil Szabłowski, PR Lead OLX.

Lista zamiast spontanicznych zakupów

Najczęstszy błąd rodziców to kupowanie wszystkiego "na oko" i uleganie zachciankom dziecka. W efekcie wracamy ze sklepu z torbą pełną rzeczy, które niekoniecznie będą potrzebne. Dlatego dobrym punktem wyjścia jest lista publikowana przez szkołę - tam znajdziemy dokładne informacje o podręcznikach, rodzajach zeszytów czy przyborach plastycznych. Zanim jednak wybierzemy się na zakupy, zróbmy przegląd materiałów, które już mamy w domu.

Dobrze jest też od razu ustalić budżet i konsekwentnie się go trzymać. Zabierając na zakupy wyliczoną kwotę, unikniemy przekroczenia planu.

Drugie życie szkolnych przyborów

Nie wszystko, co znajduje się na liście, musi być nowe. Jeśli starsze rodzeństwo zostawiło w szufladzie kilka zeszytów w kratkę czy kątomierz, nic nie stoi na przeszkodzie, by je wykorzystać.

Podobną zasadą możemy kierować się przy kupnie sprzętu elektronicznego - warto przejrzeć ogłoszenia oferujące sprzedaż używanych laptopów czy telefonów komórkowych.

Koniecznie wybierajmy go razem z dzieckiem – pozwoli to na rozsądny kompromis i pogodzenie wyobrażeń z budżetem.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na kupno używanej elektroniki? Powinny nas zainteresować oczywiście parametry techniczne, ale także opisane ewentualne uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania, brakujące klawisze) i ogólny stan sprzętu oraz baterii.

Jeśli tylko mamy taką możliwość, skontaktujmy się bezpośrednio ze sprzedającym i umówmy się na oglądanie i ewentualne testy sprzętu. Dzięki temu unikniemy rozczarowań przed sfinalizowaniem transakcji.

Podczas kompletowania wyprawki mamy okazję nauczyć dziecko rozsądnego gospodarowania pieniędzmi 123RF/PICSEL

A co z podręcznikami? Rodzice uczniów szkół podstawowych mogą odetchnąć z ulgą - zestawy podręczników są finansowane przez państwo. Pozostają jedynie zeszyty ćwiczeń i materiały dodatkowe, które zazwyczaj kupujemy na początku roku. W przypadku liceów czy techników standardem jest sięganie po podręczniki z drugiej ręki - można je kupić od starszych roczników, w antykwariatach albo na platformach takich jak OLX. To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych, a jednocześnie jest przyjazne środowisku.

Edukacja finansowa w praktyce

Przygotowując dziecko do szkoły, mamy okazję nie tylko zoptymalizować wydatki, ale też nauczyć je rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i proekologicznych zachowań. Wspólne ustalanie listy zakupów, porównywanie cen czy poszukiwanie tańszych alternatyw może być dla dziecka lekcją, która zaprocentuje w przyszłości. Pokazujemy, że nie zawsze to, co nowe, jest lepsze i że warto dbać zarówno o domowy budżet, jak i środowisko.

Materiał promocyjny