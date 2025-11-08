Wyrzuć nasączane chusteczki do okularów. Optyk zdradza, jak prawidłowo czyścić okulary
Najczęściej robimy to na sucho, chusteczką dołączoną do etui lub nasączanymi chusteczkami do okularów. A nasze szkła niszczą się, rysują, matowieją. "Antyrefleks" dosłownie się rozpuszcza, a brud tylko się rozmazuje. Optyczka zdradziła, jak myć swoje okulary niczym profesjonalista.
Jak myjesz swoje okulary?
Wiele osób nie przykłada do tej czynności należytej wagi. A prawidłowe czyszczenie okularów to nie tylko przedłużanie ich żywotności, ale także gwarancja ich prawidłowego działania. Gabriela, optometrystka, która prowadzi na Instagramie konto @poptometria, postanowiła podzielić się sprawdzonym sposobem na czyszczenie okularów. Przestrzega przed używaniem popularnych chusteczek przeznaczonych do mycia okularów nasączanych roztworami alkoholowymi, płynów do szyb, past do zębów i wszlekich innych agresywnych środków. Nie dość, że mogą porysować delikatną powierzchnię szkieł, to wręcz są w stanie rozpuścić warstwę chroniącą. A wtedy w niedługim czasie czeka nas spory wydatek na nowe soczewki. Oto jak myć okulary niczym zawodowiec.
Optyk zdradza najlepszy sposób czyszczenia
Oto jak krok po kroku prawidłowo wyczyścić okulary - bezpiecznie dla oczu, dla tworzywa, z którego zostały zrobione, a zarazem skutecznie.
- Wypłucz całe okulary pod bieżącą wodą. To ważne, bo mogą się na nich znajodwać paprochy lub okruszki, które mogą porysowac powierzchnię szkieł, jeśli od razu zaczniesz czyszczenie.
- Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego detergentu. Gabriela poleca specjalistyczny szampon do okularów, ale jeśli nie jesteśmy w stanie go zdobyć lub jest dla nas za drogi, wystarczy płyn do naczyń, ale hipoalergiczny i z dobrym, delikatnym składem. Dlaczego to ważne? Bo zwykłe płyny do mycia naczyń mają silne zapachy i mocne detergenty myjące, które nawet po spłukaniu jeszcze się ulatniają. Te związki mogą być podrażniające dla oka. Świetnym pomysłem będą płyny do mycia butelek dla dzieci, które dobrze domyją, a nie będą zagrażać delikatnej strukturze naszych oczu.
- Następnie myjemy okulary. Uwaga - palcami, bez żadnych gąbek czy ścierek. Myjemy zarówno soczewki z dwóch stron, jak i całe oprawki, także noski i zauszniki. Gromadzi się na nich pot, tłuszcz, sebum, brud i kurz. Warto mieć tego świadomość.
- Następnie płuczemy całe okulary pod bieżącą wodą.
- Końcowym krokiem jest dokładne wytarcie i osuszenie okularów ręczniczkiem z mikrofibry, ale o gładkiej strukturze. Nie wybierajmy ściereczek o "szorstkiej" powierzchni z wypustkami. Świetne ręczniczki do okularów możemy dostać właśnie u optyka.
I uwaga - taki "zabieg" wykonujemy na swoich okularach codziennie!
A Wy? Jak czyścicie swoje okulary?
