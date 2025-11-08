Wyrzuć nasączane chusteczki do okularów. Optyk zdradza, jak prawidłowo czyścić okulary

Najczęściej robimy to na sucho, chusteczką dołączoną do etui lub nasączanymi chusteczkami do okularów. A nasze szkła niszczą się, rysują, matowieją. "Antyrefleks" dosłownie się rozpuszcza, a brud tylko się rozmazuje. Optyczka zdradziła, jak myć swoje okulary niczym profesjonalista.

Używasz nasączanych chusteczek do mycia okularów? Lepiej przestań
Jak myjesz swoje okulary?

Wiele osób nie przykłada do tej czynności należytej wagi. A prawidłowe czyszczenie okularów to nie tylko przedłużanie ich żywotności, ale także gwarancja ich prawidłowego działania. Gabriela, optometrystka, która prowadzi na Instagramie konto @poptometria, postanowiła podzielić się sprawdzonym sposobem na czyszczenie okularów. Przestrzega przed używaniem popularnych chusteczek przeznaczonych do mycia okularów nasączanych roztworami alkoholowymi, płynów do szyb, past do zębów i wszlekich innych agresywnych środków. Nie dość, że mogą porysować delikatną powierzchnię szkieł, to wręcz są w stanie rozpuścić warstwę chroniącą. A wtedy w niedługim czasie czeka nas spory wydatek na nowe soczewki. Oto jak myć okulary niczym zawodowiec.

Optyk zdradza najlepszy sposób czyszczenia

Kobieta trzyma okulary i czyści je żółtą ściereczką, spoglądając uważnie na szkła w celu sprawdzenia ich czystości.
Jeśli czyścisz swoje okulary tylko na sucho, dosłownie rozmazujesz brud. Smugi gwarantowaneAndrey Popov123RF/PICSEL

Oto jak krok po kroku prawidłowo wyczyścić okulary - bezpiecznie dla oczu, dla tworzywa, z którego zostały zrobione, a zarazem skutecznie.

  1. Wypłucz całe okulary pod bieżącą wodą. To ważne, bo mogą się na nich znajodwać paprochy lub okruszki, które mogą porysowac powierzchnię szkieł, jeśli od razu zaczniesz czyszczenie.
  2. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego detergentu. Gabriela poleca specjalistyczny szampon do okularów, ale jeśli nie jesteśmy w stanie go zdobyć lub jest dla nas za drogi, wystarczy płyn do naczyń, ale hipoalergiczny i z dobrym, delikatnym składem. Dlaczego to ważne? Bo zwykłe płyny do mycia naczyń mają silne zapachy i mocne detergenty myjące, które nawet po spłukaniu jeszcze się ulatniają. Te związki mogą być podrażniające dla oka. Świetnym pomysłem będą płyny do mycia butelek dla dzieci, które dobrze domyją, a nie będą zagrażać delikatnej strukturze naszych oczu.
  3. Następnie myjemy okulary. Uwaga - palcami, bez żadnych gąbek czy ścierek. Myjemy zarówno soczewki z dwóch stron, jak i całe oprawki, także noski i zauszniki. Gromadzi się na nich pot, tłuszcz, sebum, brud i kurz. Warto mieć tego świadomość.
  4. Następnie płuczemy całe okulary pod bieżącą wodą.
  5. Końcowym krokiem jest dokładne wytarcie i osuszenie okularów ręczniczkiem z mikrofibry, ale o gładkiej strukturze. Nie wybierajmy ściereczek o "szorstkiej" powierzchni z wypustkami. Świetne ręczniczki do okularów możemy dostać właśnie u optyka.

I uwaga - taki "zabieg" wykonujemy na swoich okularach codziennie!

A Wy? Jak czyścicie swoje okulary?

