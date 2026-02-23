Wysiej najpóźniej w tym terminie. Niepozorne kiełki w Wielkanoc stworzą bujną łąkę

Natalia Jabłońska

Słynie z walorów ozdobnych i cennych dla zdrowia właściwości. Rzeżucha kojarzy się głównie ze świętami wielkanocnymi. Aby stworzyła w tym czasie bujną, zieloną łączkę, najlepiej zasiać ją w konkretnym terminie.

Rzeżucha powinna być jedzona przez cały rok, a nie tylko na Wielkanoc
Uprawa rzeżuchy w domu jest banalnie prostawdnet123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Moc witamin i mikroelementów. Właściwości rzeżuchy
  2. Wysiej najpóźniej w tym terminie. Niepozorne kiełki w wielkanoc stworzą bujną łąkę
  3. Jak zasiać rzeżuchę?

Trudno wyobrazić sobie bez niej święta wielkanocne. Rzeżucha słynie nie tylko ze smakowitych kiełków, ale i walorów dekoracyjnych. Zasiana odpowiednio wcześniej stworzy stanie się idealnym elementem świątecznych i wiosennych dekoracji. 

Moc witamin i mikroelementów. Właściwości rzeżuchy

Rzeżucha, czyli pieprzyca siewna jest rośliną jednoroczną z rodziny kapustowatych. Jej właściwości zdrowotne były doceniane już w starożytności przez Persów, Egipcjan, Greków i Rzymian. W renesansie uważano, że rzeżucha pomaga w leczeniu rwy kulszowej i bólu głowy. Z kolei w XIX wieku zalecano spożywanie 2-3 łyżek rzeżuchy i popijanie ich szklanką wody. Praktyka ta miała być pomocna w przypadku zagrożenia gruźlicą i wzmacnianiu organizmu.

Co w takim razie zawiera roślina? Chociaż niepozorna, jest ważnym źródłem witamin i mikroelementów. Jej kiełki to skarbnica witamin C, PP, B1, B2, jodu i magnezu. Oprócz nich zawiera m.in. kwas foliowy, wapń, cynk, fosfor, siarkę, żelazo, chrom i potas. Takie połączenie przyspiesza trawienie, wspomaga działanie trzustki, wzmacnia włosy i paznokcie. Jak widać, rzeżuchę warto włączyć do diety nie tylko od święta, ale i na co dzień. Zwłaszcza, że jest banalnie prosta w uprawie.

Rzeżucha idealnie komponuje się min. z jajkami
Rzeżucha idealnie komponuje się min. z jajkami123RF/PICSEL

Wysiej najpóźniej w tym terminie. Niepozorne kiełki w wielkanoc stworzą bujną łąkę

Rzeżucha jest jednym z najważniejszych symboli świąt wielkanocnych. Co ciekawe, już od XVI wieku wielkanocnego baranka stawia się właśnie w towarzystwie rośliny. Jeśli posiejemy ją odpowiednio wcześnie, w święta stworzy bujną łąkę, która będzie doskonałym uzupełnieniem wielkanocnych dekoracji.

Kiedy wysiać rzeżuchę na święta wielkanocne? Jeśli ma pełnić przede wszystkim funkcje ozdobne, musisz wysiać ją najpóźniej 5-6 dni przed świętami. Nasiona potrzebują zazwyczaj kilku dni, by wykiełkować. Jeśli zapewnimy rzeżusze odpowiednią ilość czasu i warunki, niepozorne kiełki staną się zielonym dywanem. Pierwsze zaczną się pojawiać już drugiego lub trzeciego dnia.

Rzeżucha
Rzeżucha rośnie od 7 do 14 dni w warunkach domowych123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak zasiać rzeżuchę?

Uprawa rzeżuchy w domu należy do prostych. Wystarczy opakowanie nasion i wybór odpowiedniego naczynia, w którym będzie kiełkowała. Tutaj sprawdzi się salaterka, półmisek lub dekoracyjna skorupka jajka.

Wybrane naczynie należy wyłóżyć watą, gazą, lub ręcznikiem papierowym i zwilż wodą. Następnie wysiej dokładnie nasiona. Rzeżuchę należy podlewać codziennie za pomocą zraszacza. Najlepiej, by stała w miejscu suchym i ciepłym.

Inny sposób to obfite zalanie nasion wodą. Odczekaj, aż całość zgęstnieje - taką masę należy rozprowadzić na ligninie, włożyć do naczynia i przykryć na kilka dni.

Najnowsze