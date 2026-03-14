Nagietek nie ma zbyt wielkich wymagań. Jest efektowną ozdobą ogrodu, ale na parapecie wcale nie wygląda mniej reprezentacyjnie. Aby bujnie rósł, wystarczy spełnić tylko kilka warunków.

Tak zadbasz o nagietka. Gwarancja okazałych kwiatów

Sezon na wysiewanie nagietków startuje w kwietniu i trwa do czerwca. Kiełkujące rośliny można zaobserwować już po tygodniu. Nagietek uwielbia ciepłe i dobrze nasłonecznione miejsca - to w nich kwitnie najobficiej i zachwyca intensywną barwą.

W przypadku domowej uprawy doskonale sprawdzi się Nagietek lekarski Bon Bon. Jego nasiona wysiewa się przez całą wiosnę do doniczek, skrzynek czy koszy. Jeżeli mamy zamiar uprawiać go w domu, to trzeba zarezerwować dla niego miejsce na parapecie południowym lub wschodnim, gdzie będzie miał dostęp do dużej ilości światła.

W doniczce lub skrzynce należy go wysiewać po 2 nasionka co 20 cm. Na dnie powinny znajdować się otwory, dzięki którym na bieżąco usuwany będzie nadmiar wody.

Nagietek lekarski Bon Bon to efektowna ozdoba parapetu 123RF/PICSEL

Kwiatowy spektakl na parapecie

Roślina doskonale poradzi sobie w zwykłej, uniwersalnej ziemi do kwiatów. Ważne, by była żyzna. Wspomniana odmiana wymaga regularnego podlewania. Należy zapewnić mu dawkę wody, gdy wierzchnia warstwa podłoża będzie sucha.

Jeżeli spełnimy powyższe wymagania, nagietek rozkwitnie wraz z końcem wiosny i będzie piękną ozdobą aż do jesieni. Kwiatowy spektakl na parapecie masz jak w banku.

Nagietek lekarski z pewnością wprowadzi do wnętrza sporo koloru, który kojarzy się z wiosną i latem. To niewielka roślina, która dorasta do 30 cm wysokości. Jej pędy są skupione w dość rozłożysty krzaczek. W zależności od odmiany, wytwarza kwiaty w kolorze żółtym, pomarańczowym lub białym. Warto wiedzieć, że kwiaty te są jadalne i mogą być znakomitym dodatkiem do sałatek, zup czy naleśników.

Odstraszy komary, muchy i inne insekty

Olejki eteryczne wydzielane z kwiatów nagietka - m.in. flavonole i faradiol, to prawdziwi sprzymierzeńcy w walce z insektami. Działają odstraszająco na komary, muchy i inne latające owady. Dlatego też nagietek w doniczce może skutecznie chronić przed nieproszonymi gośćmi.

Jeśli nie chcesz mieć komarów w domu, postaw na parapecie doniczkę z nagietkami koromyslova 123RF/PICSEL

